Морковные капкейки с шишечным сиропом
Морковные капкейки с шишечным сиропом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:14

Их едят даже те, кто сидит на диете: главный десерт этого лета уже на вашей кухне

Как приготовить морковные кексы в силиконовых формочках при 180 градусах

Вы думали, что морковь — это только для салатов и супов? Этот скромный овощ способен творить чудеса на вашей кухне, превращаясь в невероятно нежную и влажную выпечку. Морковные кексы — это не просто десерт, а маленькое кулинарное открытие, которое покоряет с первого кусочка. Они идеально подходят для семейного чаепития, детского праздника или просто как приятный бонус к утреннему кофе. А главное — их приготовление под силу абсолютно каждому, даже если вы впервые решили испечь что-то самостоятельно.

Эти кексы получаются на удивление пышными и мягкими, с приятным золотистым оттенком и едва уловимыми пряными нотками. Секрет их успеха — в гармоничном сочетании доступных ингредиентов, которые наверняка есть у вас под рукой.

Что нам понадобится

  • Мука пшеничная — 110 грамм (обязательно просейте)
  • Морковь свежая — 130 грамм
  • Сахар — 100 грамм
  • Яйца куриные — 2 штуки
  • Масло растительное — 60 мл
  • Цедра апельсина — 1 столовая ложка
  • Корица молотая — 0,25 чайной ложки
  • Сода пищевая — 0,25 чайной ложки

Интересный факт: традиция добавлять морковь в сладкую выпечку зародилась в Европе в Средние века, когда сахар был дорогой роскошью, а морковь, благодаря своему естественному сладковатому вкусу, служила его удачным и доступным заменителем.

Пошаговый план действий

Подготовка ингредиентов — залог успеха

Первым делом подготовьте все компоненты. Муку просейте через сито — это не просто формальность, а важный шаг для насыщения ее кислородом, который сделает тесто по-настоящему воздушным. Очищенную морковь измельчите на средней терке. С апельсина аккуратно снимите цедру, стараясь не задевать белую горькую часть кожуры. Смешайте тертую морковь с цедрой и корицей — эта ароматная смесь и есть наша главная изюминка.

Замешиваем идеальное тесто

В глубокой миске хорошенько взбейте яйца с сахаром до образования светлой и пышной пены. Это основа структуры наших будущих кексов. Затем тонкой струйкой влейте растительное масло, продолжая перемешивать. Постепенно вводите просеянную муку, смешанную с содой. Не торопитесь, доведите тесто до однородности. Консистенция должна быть густой, но при этом легко стекать с ложки или венчика.

Добавляем изюминку

Теперь самое время вмешать в тесто нашу подготовленную морковь с цедрой и корицей. Если хотите добавить пикантности, на этом этапе можно бросить горсть измельченных орехов или сухофруктов.

Готовое тесто будет достаточно густое, но стекающее с венчика.

Выпекаем с любовью

Силиконовые формочки слегка смажьте маслом и заполните тестом примерно на две трети, чтобы кексам было куда подниматься. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте в нее формочки на 20-25 минут. Время всегда условно, поэтому ориентируйтесь на аромат и внешний вид.

Готовые кексы немного увеличатся в размере и подрумянятся. На готовность их можно проверить, проткнув деревянной шпажкой. Если она сухая, то кексы готовы и их можно извлекать из духовки.

Подаем с удовольствием

Дайте кексам немного остыть перед подачей. Благодаря моркови их мякиш получается влажным, пористым и имеет восхитительный солнечный цвет. Для элегантного завершения можно слегка припудрить их сахарной пудрой.

За счет моркови кексы получаются красивого оранжевого цвета, с пористым и немного влажным мякишем.
Интересный факт: Современные шеф-повара высоко ценят морковь в десертах за ее способность придавать выпечке естественную сладость и сочность, позволяя сократить количество добавленного сахара и жира, делая лакомство более полезным.

