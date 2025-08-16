Просто, как бутерброд, но эффектно, как ресторанное блюдо: неожиданный салат
Ищете рецепт, который подойдёт и для будней, и для праздников? Этот салат сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус, а его аппетитный вид не оставит никого равнодушным.
Ингредиенты
- Копчёная колбаса (варено- или сырокопчёная) — 200 г
- Твёрдый сыр — 100 г
- Помидоры — 2 шт. (плотные, не водянистые)
- Яйца — 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Майонез — 4 ст. л.
Пошаговый рецепт
Колбасу нарежьте соломкой или кубиками — как вам больше нравится. Помидоры освободите от семян (если они слишком сочные) и нарежьте брусочками. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и измельчите соломкой или натрите на крупной тёрке.
Для эффектной подачи используйте кулинарное кольцо:
- первый слой: колбаса + майонез.
- второй слой: помидоры + измельчённый чеснок + майонез.
- третий слой: яйца + майонез.
- четвёртый слой: тёртый сыр.
Накройте салат плёнкой и уберите в холодильник минимум на час (лучше на ночь). Перед подачей снимите кольцо и украсьте зеленью.
Совет: если нет кулинарного кольца, выкладывайте слои в глубокий салатник — вкус от этого не пострадает!
Почему этот салат стоит попробовать?
- Быстро: готовится из доступных продуктов.
- Сытно: колбаса и сыр делают его полноценным блюдом.
- Универсально: подходит и для ужина, и для праздничного стола.
