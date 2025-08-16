Просто, как бутерброд, но эффектно, как ресторанное блюдо: неожиданный салат

Ищете рецепт, который подойдёт и для будней, и для праздников? Этот салат сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус, а его аппетитный вид не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты

Копчёная колбаса (варено- или сырокопчёная) — 200 г

Твёрдый сыр — 100 г

Помидоры — 2 шт. (плотные, не водянистые)

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 4 ст. л.

Пошаговый рецепт

Колбасу нарежьте соломкой или кубиками — как вам больше нравится. Помидоры освободите от семян (если они слишком сочные) и нарежьте брусочками. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и измельчите соломкой или натрите на крупной тёрке.

Для эффектной подачи используйте кулинарное кольцо:

первый слой: колбаса + майонез.

второй слой: помидоры + измельчённый чеснок + майонез.

третий слой: яйца + майонез.

четвёртый слой: тёртый сыр.

Накройте салат плёнкой и уберите в холодильник минимум на час (лучше на ночь). Перед подачей снимите кольцо и украсьте зеленью.

Совет: если нет кулинарного кольца, выкладывайте слои в глубокий салатник — вкус от этого не пострадает!

Почему этот салат стоит попробовать?