салат с печенью трески
© freepik by diana.grytsku is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:20

Просто, как бутерброд, но эффектно, как ресторанное блюдо: неожиданный салат

Диетологи назвали рецепт салата с колбасой и сыром для быстрого ужина

Ищете рецепт, который подойдёт и для будней, и для праздников? Этот салат сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус, а его аппетитный вид не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты

  • Копчёная колбаса (варено- или сырокопчёная) — 200 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Помидоры — 2 шт. (плотные, не водянистые)
  • Яйца — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 4 ст. л.

Пошаговый рецепт

Колбасу нарежьте соломкой или кубиками — как вам больше нравится. Помидоры освободите от семян (если они слишком сочные) и нарежьте брусочками. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и измельчите соломкой или натрите на крупной тёрке.

Для эффектной подачи используйте кулинарное кольцо:

  • первый слой: колбаса + майонез.
  • второй слой: помидоры + измельчённый чеснок + майонез.
  • третий слой: яйца + майонез.
  • четвёртый слой: тёртый сыр.

Накройте салат плёнкой и уберите в холодильник минимум на час (лучше на ночь). Перед подачей снимите кольцо и украсьте зеленью.

Совет: если нет кулинарного кольца, выкладывайте слои в глубокий салатник — вкус от этого не пострадает!

Почему этот салат стоит попробовать?

  • Быстро: готовится из доступных продуктов.
  • Сытно: колбаса и сыр делают его полноценным блюдом.
  • Универсально: подходит и для ужина, и для праздничного стола.

