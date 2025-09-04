300 соглашений за один день: почему в эти часы Владивосток становится центром мировой экономики

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток ранним утром. Самолёт главы государства прилетел из Китая около четырёх часов утра по местному времени (21:00 мск). Информацию об этом распространила пресс-служба Кремля в официальном телеграм-канале.

Рабочая программа визита

Главной целью визита стало участие в мероприятиях Восточного экономического форума (ВЭФ), который традиционно проводится в столице Приморского края. В рамках поездки Владимир Путин откроет филиал национального центра "Россия", а также примет участие в совещании, посвящённом развитию топливно-энергетической отрасли Дальнего Востока.

Отдельное внимание будет уделено встрече с губернатором Приморского края. Власти региона рассчитывают обсудить с президентом ключевые проекты, связанные с развитием инфраструктуры и инвестиционной привлекательности.

Восточный экономический форум

Ключевым событием станет пленарное заседание ВЭФ, которое запланировано на 4 сентября в 13:00 по местному времени. Вместе с российским лидером в дискуссии примет участие премьер-министр Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсай Сипхандон.

Традиционно пленарные заседания форума становятся площадкой для обсуждения стратегических вопросов: развития Дальнего Востока, укрепления международных экономических связей, а также расширения сотрудничества в сфере энергетики, технологий и логистики.

Символичность визита

Присутствие президента на ВЭФ подчёркивает значение форума как главной международной деловой площадки на Дальнем Востоке. За годы своего существования ВЭФ привлёк сотни инвесторов и стал местом, где заключаются соглашения, определяющие будущее региона.

Восточный вектор российской внешней политики в последние годы усилился, и визит Владимира Путина во Владивосток подчёркивает стремление развивать экономические связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ожидания от заседания

Вопросы энергетики будут занимать особое место в повестке. Для Дальневосточного федерального округа развитие топливно-энергетической отрасли имеет стратегическое значение, так как регион обладает богатыми природными ресурсами и выходит на рынки АТР.

Совещание с участием президента позволит выработать решения, которые повлияют на дальнейшее развитие отрасли и определят инвестиционные приоритеты.

Международный контекст

Участие премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона придаёт заседанию дополнительный вес. Лаос рассматривает Россию как важного партнёра, а сотрудничество двух стран в энергетике и инфраструктуре имеет перспективы роста.

Таким образом, форум станет не только внутренней, но и международной площадкой для диалога о будущем экономики региона.

Три интересных факта