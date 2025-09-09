Ключевая ставка-ловушка: как Центробанк теряет деньги россиян и бизнеса

Восточный экономический форум в этом году вновь показал: Россия продолжает формировать роль центра притяжения для азиатского капитала. "Разворот на Восток" дал заметные плоды — в динамике заработных плат и оживлении экономики Дальнего Востока. Однако неопределённость с ключевой ставкой, по мнению экспертов, загоняет экономику в новую ловушку: россияне теряют деньги, а бизнес не получает стимулов для роста.

ВЭФ как глобальная площадка

По словам Максима Кривелевича, кандидата экономических наук, ВЭФ стоит рассматривать не только как региональное, а как общероссийское событие.

"ВЭФ — это точка входа бизнес-интересов разных стран и компаний. Это площадка для общения и заключения соглашений, которые будут благосклонно восприняты властью", — сказал кандидат экономических наук Максим Кривелевич.

Россия сегодня может предложить иностранным инвесторам квалифицированную и относительно недорогую рабочую силу, богатые ресурсы и сильные позиции в стратегических отраслях — космосе и атомной энергетике. Главный сдерживающий фактор — политические риски. Форум же становится местом, где эти опасения отходят на второй план.

"Разворот на Восток" и его итоги

Изменения, которые произошли на Дальнем Востоке за последние годы, напрямую связаны с новыми экономическими режимами: свободным портом Владивосток, ТОРами и налоговыми льготами.

"Если бы не было режимов СПВ и ТОР и "разворота на восток", то экономика Дальнего Востока сейчас была бы в очень грустном состоянии", — отметил Максим Кривелевич.

Форум и сопутствующие реформы не решили всех задач, но в целом ситуация выглядит лучше, чем в среднем по стране: растёт число приезжих, увеличиваются зарплаты, экономика оживает. Тем не менее объём инвестиций с Востока пока уступает ожиданиям из-за санкционных рисков. По оценке эксперта, успешность проекта можно считать реализованной на 70 %.

Ключевая ставка: новая ловушка экономики

Одной из центральных тем года стала высокая ключевая ставка и её снижение. Многие ожидали, что это оживит бизнес и снизит стоимость кредитов, однако эксперт объясняет, что всё не так просто.

"Нет ничего более жуткого, чем недосниженная ставка. В промежуточной ситуации депозиты уже невыгодны, а кредиты ещё не стали доступнее", — считает Максим Кривелевич.

По его словам, в такой ситуации люди теряют сбережения, бизнес не получает кредитного ресурса, а экономика не имеет шансов на рост. Центробанку придётся либо снова поднять ставку, либо опустить её ниже, чтобы выйти из "серой зоны".

Почему доходы не обгонят инфляцию

Ожидать, что зарплаты начнут стабильно опережать инфляцию, по мнению эксперта, не приходится.

"Рост доходов — это и есть главный двигатель инфляции. Люди получают больше денег, идут с ними в магазины, и этот повышенный спрос толкает цены вверх", — пояснил Максим Кривелевич.

Повышение ставок раньше сдерживало этот процесс: деньги шли на депозиты, а не в потребление. Но при снижении ставки каждый дополнительный рубль оказывается в торговле, что ведёт к новым виткам роста цен.

Ситуация напоминает кошку, которая пытается догнать свой хвост: чем быстрее растут доходы, тем быстрее ускоряется инфляция.

Три интересных факта