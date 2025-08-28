Секретная миссия в Китай: зачем Путин активизирует контакты перед ключевым форумом

Президент России Владимир Путин готовится к участию в Восточном экономическом форуме 2025 года, который пройдет во Владивостоке в начале сентября. Об этом 27 августа сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув важность этого мероприятия для российской дипломатии и экономики. Подготовка к форуму идет полным ходом, и президент планирует лично принять участие в ключевых событиях, включая пленарное заседание, запланированное на 5 сентября.

Подготовка к ВЭФ-2025 и визит в Китай

Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин активно занимается подготовкой к форуму, который считается одной из главных платформ для обсуждения стратегических вопросов региона. Особое внимание уделяется организации визита в Китай, который запланирован на ближайшие недели. Визит в Поднебесную является важной частью дипломатической повестки российского лидера и служит укреплению двусторонних связей.

Кремль подтвердил приоритетность визита в Китай и участие в ВЭФ-2025. По словам Пескова, эти мероприятия имеют стратегическое значение для России и региона в целом. В рамках подготовки к форуму ведутся переговоры с китайскими коллегами, а также осуществляется координация по вопросам безопасности и логистики. Ожидается, что визит Путина в Китай станет очередным шагом на пути развития сотрудничества между двумя странами.

Роль Восточного экономического форума

Восточный экономический форум традиционно собирает лидеров государств, бизнесменов и экспертов для обсуждения актуальных вопросов развития Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году особое внимание уделяется вопросам инфраструктурного развития, инвестициям и сотрудничеству в сфере технологий. Форум служит платформой для заключения новых соглашений и укрепления существующих партнерств.

Китайская сторона выразила свою поддержку российскому участию в форуме. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что ВЭФ является важной платформой для координации усилий стран региона и способствует развитию взаимовыгодных связей. Он подчеркнул значимость укрепления двусторонних отношений между Россией и Китаем на фоне текущих геополитических вызовов.

Интересные факты по теме

1. Восточный экономический форум был основан в 2015 году и с тех пор стал ключевым событием для развития российско-китайского сотрудничества (Источник: официальный сайт ВЭФ).

2. В 2023 году на форуме было подписано более 50 соглашений о совместных проектах в области энергетики, транспорта и технологий (Источник: ТАСС).

3. Согласно аналитическим данным, участие России в международных форумах способствует привлечению инвестиций из Азии и укреплению ее позиций на мировом рынке (Источник: Bloomberg).

Подготовка к ВЭФ-2025 демонстрирует стратегическую важность региона для России и его партнеров. Владимир Путин продолжает активную работу по укреплению международных связей через участие во форумах высокого уровня и визиты в ключевые страны региона. Ожидается, что предстоящий форум станет очередным этапом развития сотрудничества между Россией и Китаем, а также откроет новые возможности для инвестиций и совместных проектов.