Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:36

Тайна каменных гигантов раскрыта: древние технологии транспортировки поражают своей простотой

Многие статуи моаи ориентированы лицом к деревням, а не к океану

Десятилетиями ученые пытались понять, как древние жители Рапа-Нуи — крошечного острова в Тихом океане, известного миру как остров Пасхи, — перемещали свои гигантские каменные статуи моаи. Вес каждой из них достигал десятков тонн, и долгое время считалось, что сделать это без сложной техники было невозможно. Однако новое исследование показало: древние мастера действительно "заставили камень идти".

Когда физика встречает археологию

Команда исследователей из Бингемтонского университета (Государственный университет Нью-Йорка) и Университета Аризоны совместила компьютерное моделирование, физические расчёты и реальные эксперименты. В результате они доказали, что статуи могли передвигаться стоя, покачиваясь из стороны в сторону. Такой способ позволял буквально "идти" вперёд с помощью верёвок и небольшой группы людей.

Профессор антропологии Карл Липо и его коллега Терри Хант изучили почти тысячу моаи и пришли к выводу, что жители острова использовали короткие, тщательно проложенные дороги и перемещали статуи зигзагообразно, будто раскачивая их. Эти данные опубликованы в журнале Journal of Archaeological Science.

"Как только вы его раскрутите, это совсем несложно — люди тянут одной рукой. Это экономит энергию и движется очень быстро", — сказал профессор Карл Липо.

От гипотезы к практике

Учёные создали трёхмерные модели моаи высокого разрешения и обратили внимание на конструктивные особенности: широкое основание в форме буквы D и небольшой наклон вперёд. Всё это идеально подходило для того, чтобы "заставить" статую двигаться. Чтобы проверить теорию, исследователи изготовили копию весом более четырёх тонн. В эксперименте участвовало всего 18 человек, и им удалось сдвинуть статую на 100 метров всего за 40 минут.

"Физика имеет смысл, — пояснил Липо. — Всё, что мы наблюдали экспериментально, действительно работает. И чем больше объект, тем устойчивее он становится — именно так эти статуи и могли двигаться."

Как устроены дороги Рапа-Нуи

Особенности древних дорог подтверждают гипотезу учёных. Их ширина составляла около 4,5 метра, а поперечное сечение было вогнутым, что помогало стабилизировать статуи во время движения. Профессор Липо отметил, что дороги и процесс транспортировки были единым инженерным проектом.

"Каждый раз, когда они передвигают статую, создается впечатление, что они прокладывают дорогу. Дорога — это часть процесса перемещения", — сказал он.

Древние мастера не просто тянули моаи, они строили путь заново при каждом перемещении, слой за слоем создавая сеть параллельных дорог, ведущих от каменоломен к побережью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что моаи перевозили лежа.
    Последствие: требуется огромное количество древесины и труда, что невозможно для ограниченного ресурса острова.
    Альтернатива: метод вертикального покачивания, подтверждённый экспериментально.

  • Ошибка: предполагать, что дороги были построены заранее.
    Последствие: непонимание инженерной логики древних жителей.
    Альтернатива: дороги создавались по мере движения каждой статуи.

  • Ошибка: игнорировать наклон статуй.
    Последствие: неверная оценка центра тяжести.
    Альтернатива: учёт наклона позволил им "идти" устойчиво, не падая.

А что если моаи — не просто культ?

Сегодня моаи воспринимаются как символ загадочной цивилизации, но для жителей Рапа-Нуи они были не абстрактными идолами, а хранителями памяти предков. Исследователи считают, что процесс перемещения сам по себе имел ритуальный смысл — совместное действие, объединяющее общину. Это было не просто строительство, а священный путь, по которому "шёл" дух рода.

Плюсы и минусы гипотезы

Плюсы Минусы
Экспериментально подтверждена Не все параметры древних статуй точно воспроизведены
Соответствует физическим законам Требует предположений о древних верёвках и дорогах
Подтверждается археологическими находками Не объясняет всех различий между статуями

FAQ

Как удалось доказать, что моаи могли "ходить"?
С помощью 3D-моделей и полноразмерного эксперимента, где 18 человек передвинули копию весом более 4 тонн.

Почему раньше думали, что статуи перевозили лёжа?
Долгое время считалось, что иначе их просто невозможно было сдвинуть, ведь у острова не было деревьев для катков. Новая теория показала — древесины и не требовалось.

Какой вес имели настоящие моаи?
Большинство — от 4 до 13 тонн, но некоторые достигали 80. При этом они стояли вертикально, что делало "походку" более реалистичной.

Зачем были нужны дороги?
Они помогали стабилизировать статуи и задавали направление. Дороги строились не заранее, а в процессе транспортировки.

Можно ли увидеть эти дороги сегодня?
Да, многие сохранились — в форме каменных полос с вогнутым профилем, уходящих от каменоломен к морю.

Мифы и правда

  • Миф: моаи перемещали инопланетяне.
    Правда: эксперименты показали, что 18 человек могут сделать это своими силами.

  • Миф: жители острова вырубили все деревья ради транспортировки.
    Правда: для метода "раскачивания" древесина почти не требовалась.

  • Миф: статуи строили рабы.
    Правда: создание моаи было делом чести и веры, в котором участвовала вся община.

Три интересных факта о моаи

  1. Всего на острове Пасхи найдено около тысячи статуй, но не все были установлены — часть осталась в каменоломнях.

  2. Самая высокая из найденных статуй достигает 10 метров и весит более 80 тонн.

  3. Многие моаи ориентированы лицом к деревням, а не к океану — считалось, что они "охраняют" жителей.

Исторический контекст

Рапа-Нуи был заселён примерно в XIII веке переселенцами с Полинезийских островов. С развитием общества началось массовое строительство моаи — каменных стражей, символов власти и духовной силы. Падение цивилизации связывают с истощением ресурсов, но новые исследования показывают: жители острова были не безрассудными разрушителями, а талантливыми инженерами, умевшими рационально использовать природу.

