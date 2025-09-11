Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Великая рифтовая Долина Африки
Великая рифтовая Долина Африки
© https://commons.wikimedia.org by DavidMPyle is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:08

5 млн лет до нового океана: Африка дарит ученым уникальную возможность увидеть геологическое будущее

Раскол Африки: геологические процессы формируют новый океан – ждать осталось 5 млн лет

Восточно-Африканская рифтовая зона сегодня стала одной из самых изучаемых территорий на планете. Это редкий случай, когда человечество может наблюдать грандиозные геологические процессы практически в режиме реального времени. Здесь, в самом сердце Африки, формируется будущий океанический бассейн, и уже через несколько миллионов лет карта мира изменится до неузнаваемости.

Разлом, меняющий континент

Протянувшийся почти на 3000 километров Восточно-Африканский рифт проходит через Эфиопию, Кению, Танзанию и достигает Мозамбика. По сути, это гигантская трещина в земной коре, по которой континент постепенно делится на две части — Нубийскую и Сомалийскую плиты.

Хотя движение плит составляет всего несколько миллиметров в год, для геологии это серьёзная скорость. Именно так миллионы лет назад образовались Индийский океан и Красное море.

Первые зримые признаки

Совсем недавно человечество получило наглядные доказательства масштабности процессов. В 2018 году в Кении внезапно образовалась трещина длиной в несколько километров, разрушившая дороги и поля. А ещё в 2005 году в Эфиопии за считанные дни появился разлом длиной около 56 километров. Эти события стали напоминанием о том, что Африка действительно раскалывается прямо сейчас.

Афарский треугольник — геологический узел

Особое внимание геологов приковано к Афарскому треугольнику в Эфиопии. Здесь сходятся три тектонические плиты, и именно в этой точке наиболее часто происходят извержения вулканов и землетрясения. Район считается своеобразной "кузницей" будущего океана.

Прогнозы на будущее

По данным Геологического общества Америки и Геологической службы США, через 5-10 миллионов лет воды Красного моря и Аденского залива начнут заполнять рифтовую долину. В итоге восточная часть Африки — территории Эфиопии, Кении, Танзании и Мозамбика — отделится от материка, образовав гигантский остров, сопоставимый с Мадагаскаром.

Данные с орбиты

Наблюдения NASA фиксируют постепенное расширение рифтовых долин. Спутниковые снимки позволяют заметить деформации земной поверхности, которые невозможно уловить с земли. Эти данные подтверждают: процесс раскола континента идёт постоянно и ускоряется.

Потенциал энергии

Рифт несёт не только угрозу, но и перспективы. Вулканическая активность делает Восточную Африку богатым источником геотермальной энергии. Кения уже использует её для производства электричества, снижая зависимость от угля и нефти. В будущем этот ресурс может стать стратегическим для всего региона.

Геология "здесь и сейчас"

Наблюдать подобные явления удаётся крайне редко. Обычно тектонические процессы измеряются десятками миллионов лет. Но Восточная Африка — уникальное место, где перемены можно отслеживать в пределах человеческой жизни. Этот регион напоминает, что Земля — живой и динамичный организм, непрерывно меняющийся у нас на глазах.

Три интересных факта

  1. Восточно-Африканский рифт считается крупнейшей активной рифтовой зоной на суше.
  2. В Эфиопии находится вулкан Даллол — одно из самых жарких мест планеты, связанное с тектонической активностью рифта.
  3. Геотермальные станции в Кении уже сегодня обеспечивают более 40% всей электроэнергии страны.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Microsoft показала прототип энергоэффективного оптического компьютера для ИИ сегодня в 0:37

Свет вместо транзисторов: новое устройство меняет правила игры

Microsoft представила прототип компьютера на основе света, который обещает революцию в искусственном интеллекте и энергосбережении.

Читать полностью » Учёные университета Петрозаводска используют грибы для контроля клещей в таёжных лесах вчера в 23:44

Клещи на грани: грибной заговор, который раскроет лесные тайны

Учёные нашли способ борьбы с таежными клещами с помощью грибов в Карелии. Новое исследование обещает революцию в контроле популяции переносчиков энцефалита и болезни Лайма.

Читать полностью » Археологи обнаружили редкую погребальную урну в Польше вчера в 23:20

Угроза забвения: урна из Польши предупреждает о потере древних традиций

В земле под стройкой нашли глиняную урну в форме дома — редчайшую в Польше после войны. Что внутри? Секреты железного века ждут открытия!

Читать полностью » Профессор Натали Блан: плюшевые медведи с длинным мехом выглядят привлекательнее вчера в 22:40

Плюшевый маркетинг: как мягкие игрушки играют на эмоциях и выигрывают деньги

Почему плюшевые мишки очаровывают взрослых и детей? Новое исследование раскрывает секреты их привлекательности через визуальные детали. Узнайте, как мех, глаза и цвет влияют на наше сердце.

Читать полностью » Раскопки в Бибер-Дереси выявили маршрут заселения Европы 400 тыс. лет назад вчера в 22:18

Лёгкий путь к истокам: Турция дарит ключ к миграции без лишних усилий

Турецкие археологи нашли палеолитический памятник Бибер-Дереси, раскрывающий древний путь предков из Африки через Анатолию. Это меняет взгляд на заселение Европы.

Читать полностью » Мозг собак и свиней обрабатывает голоса как человеческий вчера в 21:37

Шокирующая симфония: почему собаки, свиньи и люди слышат мир одинаково

У собак, свиней и людей мозг работает одинаково при распознавании голосов — древний механизм из эволюции! Исследование раскрывает, как это влияет на выживание и коммуникацию.

Читать полностью » Океаническая литосфера Атлантики подвергается деламинации, приводящей к землетрясениям вчера в 21:14

Землетрясения, которые перекраивают мир: Атлантика на грани смыкания — и это касается каждого

Учёные раскрыли тайну мощных землетрясений у берегов Португалии: океаническая плита отслаивается! Это может стать первым шагом к смыканию Атлантики.

Читать полностью » Ученые разработали метод преобразования адамантана в наноалмазы вчера в 20:33

Электронный пучок превратит молекулы в алмазы — что скрывает новый синтез

Учёные нашли способ синтезировать алмазы электронным пучком без экстремальных условий. Метод защищает образцы и открывает новые горизонты в науке и технологиях.

Читать полностью »

Новости
Еда

Булочки Шокобон с добавлением шоколада и орехов сохраняют форму при выпечке
Спорт и фитнес

Алвин Косгроув представил программу тренировок на 4 недели для женщин с упором на кардио и силовые
Наука

Уникальная находка в Гиппосе: раскопан христианский дом престарелых с символичной мозаикой
Туризм

Стоимость перелёта Москва–Каппадокия в 2025 году начинается от $450 туда-обратно
Садоводство

Фосфор и калий повышают урожайность чеснока и срок хранения головок
Еда

Домашний шашлык из свинины в духовке получается сочным и ароматным
Авто и мото

Эксперты: обучение на права категории B в России занимает 3–6 месяцев
Красота и здоровье

Диабет, онкология, астма: какие лекарства добавлены в перечень льготного обеспечения на 2025 год
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet