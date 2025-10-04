Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чистка ушей
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 8:33

Цвет ушной серы раскрывает тайну: организм подаёт тревожные сигналы

Отоларинголог Роман Овдей: чёрная ушная сера указывает на грибковую инфекцию

Мало кто задумывается о том, что даже такой привычный физиологический секрет, как ушная сера, способен многое рассказать о здоровье. Изменения её цвета и консистенции могут указывать не только на болезни уха, но и на системные проблемы в организме.

"Так, черная сера чаще всего связана с грибковой инфекцией уха (отомикоз). Это состояние требует лечения антигрибковыми препаратами. Черный цвет возникает из-за размножения грибка и скопления его продуктов жизнедеятельности в серных отложениях", — пояснил врач-отоларинголог Роман Овдей.

Какую роль играет ушная сера

Секрет желез в слуховом проходе выполняет сразу несколько задач:

  • защищает от пыли и микробов;

  • увлажняет кожу слухового канала;

  • предотвращает раздражение и повреждения эпителия.

В норме она имеет светло-коричневый или желтоватый оттенок и мягкую консистенцию.

Когда стоит насторожиться

Изменение цвета или запаха ушной серы может говорить о патологиях:

  • чёрный оттенок часто связан с отомикозом;

  • тёмно-коричневая сера может появляться при кровоизлиянии в слуховой проход;

  • серо-белые или зелёные выделения иногда указывают на бактериальную инфекцию;

  • сухие и твёрдые пробки чаще встречаются у людей с повышенной сухостью кожи.

Если вместе с изменением секрета появляется зуд, боль, шум или выделения из уха, это прямой сигнал обратиться к врачу.

Сравнение: нормальная и патологическая сера

Цвет и консистенция Что означает Когда обращаться к врачу
Жёлтый или светло-коричневый Норма Только при избытке или дискомфорте
Чёрный Грибковая инфекция (отомикоз) Срочно к ЛОР-врачу
Зелёный или серо-белый Бактериальное воспаление Срочно к врачу
Тёмно-коричневый с прожилками Возможное кровоизлияние Срочно обследование
Очень сухая, крошковатая Повышенная сухость кожи, дерматологические проблемы При зуде и боли

Почему нельзя удалять серу самостоятельно

Роман Овдей подчеркнул, что попытки прочистить ухо подручными средствами могут быть опасны. Ватные палочки, спички и другие предметы травмируют нежный эпителий слухового канала и могут протолкнуть серу глубже, формируя пробку. В результате появляются воспаление, боль и ухудшение слуха.

Безопаснее всего — доверить чистку врачу или использовать аптечные капли для растворения серных пробок, но только после консультации специалиста.

Советы шаг за шагом: как правильно ухаживать за ушами

  1. Не использовать ватные палочки для глубокой чистки.

  2. Ограничиться гигиеной ушной раковины и входа в слуховой канал.

  3. При склонности к серным пробкам — консультироваться у ЛОР-врача не реже 1 раза в год.

  4. Не применять капли и растворы без назначения.

  5. При зуде, боли или изменении выделений сразу обращаться к специалисту.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: удалять серу самостоятельно глубоко в ухе.
    Последствие: травма, воспаление, пробка.
    Альтернатива: визит к ЛОР-врачу.

  • Ошибка: игнорировать изменение цвета.
    Последствие: поздняя диагностика инфекции.
    Альтернатива: раннее обследование.

  • Ошибка: лечить ухо "народными средствами".
    Последствие: усугубление заболевания.
    Альтернатива: использование проверенных методов по назначению врача.

А что если симптомы появились у ребёнка?

У детей слуховой канал уже, и образование пробок встречается чаще. Любые выделения или изменения цвета серы у ребёнка должны стать поводом для визита к ЛОР-врачу. Самолечение может привести к осложнениям, включая снижение слуха.

