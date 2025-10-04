Цвет ушной серы раскрывает тайну: организм подаёт тревожные сигналы

Мало кто задумывается о том, что даже такой привычный физиологический секрет, как ушная сера, способен многое рассказать о здоровье. Изменения её цвета и консистенции могут указывать не только на болезни уха, но и на системные проблемы в организме.

"Так, черная сера чаще всего связана с грибковой инфекцией уха (отомикоз). Это состояние требует лечения антигрибковыми препаратами. Черный цвет возникает из-за размножения грибка и скопления его продуктов жизнедеятельности в серных отложениях", — пояснил врач-отоларинголог Роман Овдей.

Какую роль играет ушная сера

Секрет желез в слуховом проходе выполняет сразу несколько задач:

защищает от пыли и микробов;

увлажняет кожу слухового канала;

предотвращает раздражение и повреждения эпителия.

В норме она имеет светло-коричневый или желтоватый оттенок и мягкую консистенцию.

Когда стоит насторожиться

Изменение цвета или запаха ушной серы может говорить о патологиях:

чёрный оттенок часто связан с отомикозом;

тёмно-коричневая сера может появляться при кровоизлиянии в слуховой проход;

серо-белые или зелёные выделения иногда указывают на бактериальную инфекцию;

сухие и твёрдые пробки чаще встречаются у людей с повышенной сухостью кожи.

Если вместе с изменением секрета появляется зуд, боль, шум или выделения из уха, это прямой сигнал обратиться к врачу.

Сравнение: нормальная и патологическая сера