Массовый исход из земли: черви рискуют жизнью ради тайной цели

Каждый дождь превращает тротуар или асфальт в странное зрелище: земля словно оживает, и сотни червей выползают наружу. Их давят прохожие, машины, а они всё равно появляются снова и снова. Кажется, будто они куда-то торопятся. Но зачем им это нужно, если под землёй их привычная среда?

Почему не дело в "утоплении"

Распространённый миф утверждает, что черви якобы выползают, потому что задыхаются. На самом деле всё иначе. У них нет лёгких: кислород они получают через кожу, и дышать могут как в почве, так и в воде. Более того, в аквариуме с подачей воздуха червяк способен прожить несколько дней — до тех пор, пока не умрёт от голода. Так что дождь не грозит им удушьем. Но остаётся главный вопрос: зачем они массово выбираются на поверхность?

Гипотеза первая: бегство от хищников

Существует мнение, что вибрации дождя черви воспринимают как приближение кротов или других врагов. Поэтому стараются спастись, выбиравшись наружу. Но есть нюанс: на поверхности они становятся ещё более уязвимыми. Многие птицы, например чайки или вальдшнепы, научились пользоваться этим инстинктом — они топают по земле, имитируя дождь, и черви сами выползают к ним на ужин. Получается, что этот механизм не всегда работает в их пользу.

Гипотеза вторая: агрессивная среда

Некоторые исследователи предполагают, что дело в составе дождевой воды. Если она кислая или вымывает из почвы вещества, которые раздражают организм, черви начинают массово выбираться наружу. Логика в этом есть, но слабо объясняет масштаб явления. Ведь на одном квадратном метре земли может жить до 300 червей, а на поверхности оказывается лишь часть из них. Если бы раздражающий фактор действовал на всех, асфальт был бы буквально устлан телами.

Гипотеза третья: миграция и размножение

Самая убедительная версия — это миграция. Под землёй ресурсы ограничены, и черви постоянно ищут новые участки почвы, богатые питательными веществами. Кроме того, взрослая особь выползает наружу ради продолжения рода. Все черви — гермафродиты, им несложно найти партнёра, но ради генетического разнообразия они избегают близкого "родства" и расселяются дальше. И дождь даёт им идеальные условия для путешествий.

Почему именно дождь

На влажной поверхности червям гораздо проще и быстрее передвигаться, чем прокладывать новые ходы под землёй. Капли воды защищают их нежную кожу от пересыхания — без влаги они моментально погибают. Поэтому в дождливую погоду риск выйти из дома оправдан: миграция становится возможной. Более того, черви выползают не только во время дождя, но и при тумане или обильной росе — просто тогда не так массово.

Риск, который стоит того

Конечно, для отдельного червяка прогулка по асфальту может закончиться трагично. Но для вида в целом такие жертвы несущественны. Главное — расселиться, найти новые места для жизни и партнёра для размножения. Поэтому дождь превращается для червей в настоящий сигнал к действию, а для нас — в необычное зрелище.