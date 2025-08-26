Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:43

Охота за призраками: в тени Земли нашли объект, которого не должно быть

Астрономы обнаружили неизвестный объект на геосинхронной орбите Земли

Десятилетиями учёные искали следы внеземных цивилизаций, сканируя космос радиосигналами и светом. Но что, если ответ скрывается не в далёких галактиках, а прямо в окрестностях Земли? Новое исследование предлагает искать необычные объекты в самой, казалось бы, неожиданной зоне — в тени нашей планеты.

Использование тени Земли как инструмента поиска

В статье описан свежий подход к обнаружению возможных инопланетных зондов. Идея в том, чтобы задействовать тень Земли как естественный "фильтр", отсеивающий помехи от спутников и космического мусора.

Современное околоземное пространство переполнено техногенными объектами:

  • тысячи спутников;
  • миллионы фрагментов мусора.

Всё это создаёт серьёзные помехи для идентификации чего-то действительно необычного.

Как работает метод?

Команда под руководством Беатрис Вильярроэль из Стокгольмского университета предложила сосредоточиться на области, куда не попадает прямой солнечный свет — в конусе земной тени. Именно там спутники и обломки не создают бликов, а значит, любые аномальные источники света становятся заметнее.

Основание этой тени охватывает около 8-9 градусов на геосинхронной орбите (высота ~35 700 км). Это идеальная зона для "чистого" поиска.

Любые яркие вспышки или полосы, обнаруженные в тени Земли, потенциально могут указывать на нечто более экзотическое.

Что удалось обнаружить?

Учёные проанализировали свыше 200 000 снимков, сделанных телескопом ZTF в Калифорнии. С помощью автоматизированной системы NEOrion были выявлены тысячи кандидатов — мигающие объекты и кратковременные вспышки. Большинство из них оказались метеорами, самолётами или известными астероидами.

Но один объект привлёк особое внимание:

  • не числился в каталогах;
  • двигался необычно быстро;
  • так и остался неопознанным.

Исследователи уже работают над проектом ExoProbe — сетью телескопов, предназначенных специально для поиска внеземных артефактов. Они будут вести одновременные наблюдения, чтобы точнее определять местоположение и природу загадочных объектов.

Хотя пока ни один такой объект не был уверенно опознан как творение внеземного разума, сама возможность их систематического поиска — уже большой шаг вперёд.

