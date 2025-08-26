Охота за призраками: в тени Земли нашли объект, которого не должно быть
Десятилетиями учёные искали следы внеземных цивилизаций, сканируя космос радиосигналами и светом. Но что, если ответ скрывается не в далёких галактиках, а прямо в окрестностях Земли? Новое исследование предлагает искать необычные объекты в самой, казалось бы, неожиданной зоне — в тени нашей планеты.
Использование тени Земли как инструмента поиска
В статье описан свежий подход к обнаружению возможных инопланетных зондов. Идея в том, чтобы задействовать тень Земли как естественный "фильтр", отсеивающий помехи от спутников и космического мусора.
Современное околоземное пространство переполнено техногенными объектами:
- тысячи спутников;
- миллионы фрагментов мусора.
Всё это создаёт серьёзные помехи для идентификации чего-то действительно необычного.
Как работает метод?
Команда под руководством Беатрис Вильярроэль из Стокгольмского университета предложила сосредоточиться на области, куда не попадает прямой солнечный свет — в конусе земной тени. Именно там спутники и обломки не создают бликов, а значит, любые аномальные источники света становятся заметнее.
Основание этой тени охватывает около 8-9 градусов на геосинхронной орбите (высота ~35 700 км). Это идеальная зона для "чистого" поиска.
Любые яркие вспышки или полосы, обнаруженные в тени Земли, потенциально могут указывать на нечто более экзотическое.
Что удалось обнаружить?
Учёные проанализировали свыше 200 000 снимков, сделанных телескопом ZTF в Калифорнии. С помощью автоматизированной системы NEOrion были выявлены тысячи кандидатов — мигающие объекты и кратковременные вспышки. Большинство из них оказались метеорами, самолётами или известными астероидами.
Но один объект привлёк особое внимание:
- не числился в каталогах;
- двигался необычно быстро;
- так и остался неопознанным.
Исследователи уже работают над проектом ExoProbe — сетью телескопов, предназначенных специально для поиска внеземных артефактов. Они будут вести одновременные наблюдения, чтобы точнее определять местоположение и природу загадочных объектов.
Хотя пока ни один такой объект не был уверенно опознан как творение внеземного разума, сама возможность их систематического поиска — уже большой шаг вперёд.
