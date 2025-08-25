Апокалипсис часового механизма: что будет, если Земля продолжит ускоряться

Многие из нас замечают, что время летит быстрее. Но что, если это не просто субъективное ощущение? Учёные подтверждают: 5 августа 2025 года окажется короче обычного — на 1,25 миллисекунды. Почему планета вдруг начала вращаться быстрее, хотя раньше, наоборот, замедлялась? Ответа пока нет.

Почему время "убегает"?

Несмотря на крошечное отклонение (человек его не почувствует), сам факт ускорения вращения Земли удивляет. Десятилетиями сутки увеличивались из-за гравитационного влияния Луны, и учёным даже приходилось добавлять "високосные секунды". Но в последние годы тенденция изменилась.

Звёздные сутки — 23 часа 56 минут 4,1 секунды (полный оборот относительно далёких звёзд).

Солнечные сутки — ровно 24 часа (по положению Солнца).

Раньше солнечные сутки постепенно удлинялись, но теперь Земля, кажется, "торопится".

Гипотезы учёных

Пока точных объяснений нет. Возможно, виноваты изменения в ядре планеты, океанские течения или даже таяние ледников. Другая версия — аномальные процессы в системе Земля-Луна.

Этот феномен требует дальнейшего изучения.