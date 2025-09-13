Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Атмосфера Земли с высоты стратосферы
Атмосфера Земли с высоты стратосферы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:20

Магнитное поле Земли скрывает древний секрет: что знали древние цивилизации о нашем щите

Магнитное поле Земли защищает от космического излучения — учёные

Представьте себе Землю без магнитного поля — как Марс, который потерял свою защиту и теперь постоянно подвергается бомбардировке космическими частицами. Но как возник этот невидимый щит и мог ли он существовать, когда наша планета была молодой? Новое исследование учёных из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Южного университета науки и технологий в Китае даёт неожиданные ответы, переворачивающие наше представление о ранней Земле.

Динамо-эффект: сердце магнитного поля

Магнитное поле Земли генерируется благодаря так называемому "динамо-эффекту". В глубине планеты жидкое ядро из железа и никеля остывает, создавая круговые потоки металла — конвекционные токи. Вращение Земли закручивает эти потоки в спирали, порождая электрические токи, которые и формируют наше магнитное поле. Этот процесс действует как естественный генератор, поддерживая защиту миллиарды лет.

Однако в этой модели был серьёзный пробел. Около миллиарда лет назад внутреннее ядро Земли начало кристаллизоваться и затвердевать. До этого всё ядро было полностью жидким. Главный вопрос: могло ли такое жидкое ядро создать стабильное магнитное поле, необходимое для защиты ранней жизни от вредоносного космического излучения?

Компьютерное моделирование: прорыв в исследованиях

Учёные разработали компьютерные модели, чтобы смоделировать способность полностью жидкого ядра генерировать магнитное поле. Они использовали высокопроизводительный компьютер Piz Daint для расчётов, минимизируя влияние вязкости ядра до пренебрежимо малого уровня — чего не удавалось ранее. Результаты показали: магнитное поле могло возникнуть миллиарды лет назад почти так же, как работает сегодня.

"До сих пор никому не удавалось выполнить подобные расчёты при таких правильных физических условиях", — говорит ведущий автор исследования Юфэн Линь из Южного университета науки и технологий в Китае.

Роль в развитии жизни: защита от космоса

Это открытие имеет огромное значение для понимания эволюции жизни на Земле. Миллиарды лет назад магнитное поле блокировало вредное излучение, создавая условия для формирования сложных молекул. Без него поверхность планеты была бы слишком враждебной для химических процессов, ведущих к появлению живых организмов. По сути, поле дало жизни фору, защищая от высокоэнергетических частиц из космоса.

Понимание магнитного поля важно не только для истории, но и для нашего времени. Оно обеспечивает работу спутниковой связи, GPS, энергосетей и коммуникаций. Однако поле меняло полярность тысячи раз, а недавно учёные заметили быстрые смещения северного магнитного полюса. Лучшее понимание принципов поможет предсказывать изменения, которые могут повлиять на технологически зависимое общество.

