Российские исследователи выяснили причину землетрясений в популярной туристической республике

В России установили причину древних и современных землетрясений в Республике Алтай

Российские учёные выяснили, что землетрясения в Горном Алтае связаны с тектоническими разломами, движение по которым вызывает рост Курайского горного хребта и уменьшение одноимённой впадины. Особенно важны эти данные для регионов с высокой сейсмической активностью и развитой туристической инфраструктурой.

Исследования проведены с использованием современных методов, включая анализ космических снимков и радиоуглеродное датирование. Полученные результаты могут быть значимы для планирования строительства газопровода в Китай и оценки сейсмической опасности в регионе.

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