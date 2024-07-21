В акватории Охотского моря в Сахалинской области зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3. Эпицентр землетрясения находился в 20 км восточнее села Катангли, на глубине 4 км. Событие ощущалось до 3 баллов в посёлке Ноглики и селе Катангли.
По данным МЧС, жертв и разрушений нет, все службы функционируют в обычном режиме. Рабочие группы осматривают жилой фонд и объекты ЖКХ, сообщает ТАСС.
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