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Землетрясение
Землетрясение
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:56

Планета содрогнулась от Венесуэлы до Японии: что стоит за серией мощных землетрясений

Подземные толчки в Японии и Венесуэле привлекли внимание специалистов, вызвав вопросы о возможном взаимодействии тектонических процессов на разных концах планеты. Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, эксперт РАН Владимир Кособоков в беседе с NewsInfo проанализировал вероятные причины сейсмической активности.

Ранее сообщалось, что Национальное метеорологическое агентство Японии зафиксировало землетрясение на северо-востоке страны. Эпицентр события находился в Тихом океане, в тридцати километрах к востоку от города Кудзи в префектуре Иватэ, а очаг располагался на глубине пятьдесят километров.

Изучение таких процессов помогает лучше понять, как работают зоны масштабных деформаций в глубинах планеты.

По мнению эксперта, сопоставление событий в двух регионах требует осторожности. Если в Венесуэле произошла серия взаимосвязанных землетрясений, повлекшая значительные разрушения, то японское событие, несмотря на меньшую магнитуду, носит иной характер.

"Парное землетрясение в Венесуэле и землетрясение в Японии, это скорее случайное совпадение, чем какое-то взаимодействие на расстоянии через весь Тихий океан", — отметил Кособоков.

Специалист пояснил, что тектоническая активность является естественным состоянием планеты. Сфера Земли подвижна, и энергия разрядки литосферных блоков неизбежно провоцирует волновые процессы. Существуют теории, изучающие влияние внешних факторов на недра, включая связь космических явлений с динамикой разломов. Различные природные механизмы, в том числе и энергия тектонических плит, продолжают свою работу, формируя облик Земли.

"Земля, безусловно, не живой организм, Земля это участник Солнечной системы, где есть планетарное воздействие. У Земли есть спутник, который каждый день приподнимает нас на несколько метров вверх и опускает на несколько метров вниз. Эти движения могут накапливаться, провоцировать движение не только конкретной локации, но и конкретных блоков литосферы Земли", — пояснил сейсмолог.

Подобные явления, как сообщают геофизики, требуют постоянного мониторинга, особенно в районах, где сейсмические датчики фиксируют активность недр. Статистическое совпадение сильных событий не всегда указывает на прямую физическую связь, однако подчеркивает динамичность геологической среды, где даже процессы образования минералов тесно переплетены с сейсмикой.

Проверено экспертом: доктор наук Алексей Кузнецов, доктор наук Ирина Соколова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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