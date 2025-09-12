Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Китайская миссия к астероиду
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:35

Земля обзавелась тайным соседом: десятилетиями рядом кружил "невидимый спутник"

Астероид 2025 PN7 движется рядом с Землёй уже 60 лет — Pan-STARRS

Учёные сообщили о неожиданном открытии: рядом с Землёй десятилетиями двигался незаметный астероид, выполняющий роль квазилуны. Объект, получивший обозначение 2025 PN7, был зафиксирован 2 августа обсерваторией Pan-STARRS на Гавайях и описан в журнале Research Notes of the American Astronomical Society.

Новый "спутник" Земли

После обнаружения исследователи проверили архивные снимки и нашли следы 2025 PN7 ещё на фотографиях 2014 года. Анализ показал, что астероид движется в фазовом резонансе с Землёй около 60 лет и сохранит такую траекторию примерно до 2080-х годов. Затем он постепенно выйдет из синхронности с орбитой нашей планеты.

Размер объекта — около 19 метров в диаметре. Его расстояние до Земли изменяется от 2,8 до 60 миллионов километров. Впервые его зафиксировали в созвездии Южной Рыбы.

Чем квазилуна отличается от обычной

У Земли только один настоящий спутник — Луна. Квазилуны же не вращаются вокруг планеты напрямую. Они движутся по собственной орбите вокруг Солнца, но их траектория синхронизируется с земной, и потому они выглядят как спутники-сопровождающие.

Важно отличать квазилуны от "минилун". Последние — это небольшие астероиды, которые на время захватываются гравитацией Земли и несколько недель или месяцев действительно обращаются вокруг неё. Примером стала минилуна, обнаруженная год назад: астероид пробыл "спутником" около двух месяцев, после чего покинул земное притяжение.

Другие квазиспутники Земли

На данный момент известно около семи квазилун, сопровождающих Землю. Самая известная из них — Камоалева (2016 HO3), открытая в 2016 году. Её размеры достигают 100 метров, и именно к ней направлена китайская миссия Tianwen-2, стартовавшая в мае 2025 года. К 2027 году на Землю должны доставить первые образцы вещества этого уникального объекта, что поможет глубже понять происхождение Солнечной системы.

Почему открытие важно

2025 PN7 стал ещё одним подтверждением того, что рядом с Землёй существуют временные спутники. Они позволяют лучше изучить динамику околоземных объектов, оценить риски столкновений и расширить знания о формировании планетных систем. Кроме того, подобные астероиды рассматриваются как потенциальные цели для будущих миссий по добыче ресурсов.

Три интересных факта

  1. Квазилуны могут сопровождать планеты десятилетиями или веками, но в итоге всегда выходят из резонанса.
  2. Камоалева (2016 HO3) получила поэтическое имя из гавайского языка, означающее "колеблющийся друг".
  3. Минилуны встречаются чаще квазилун, но их сложно заметить из-за малых размеров и краткого времени нахождения возле Земли.

