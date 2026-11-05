Океаны могли родиться в огне: учёные нашли реакцию, которая превращала камни в воду на Земле

Каменный мусор, падающий сквозь раскаленную атмосферу на плавящуюся поверхность, выглядит как сцена хаоса, а не рождения океанов. Однако именно в этом аду, по данным новых экспериментов, могли произойти химические реакции, подарившие Земле воду. Ученые из Нью-Мексикского университета продемонстрировали, что планетам не обязательно искать влагу в ледяных кометах или астероидах: они могут синтезировать её сами из камней и водорода в первые минуты своего существования.

Долгое время основной версией происхождения земных океанов считалась теория «ледяных гравийных частиц». Согласно ей, вода формировалась в холодных областях протопланетного диска, где она оставалась в замороженном виде, а затем доставлялась к растущей Земле. Эта модель имеет слабые места: трудно объяснить, как именно частицы преодолевали огромные расстояния, и можно ли с её помощью полностью объяснить химический состав нашей планеты. Новая работа, опубликованная в журнале Nature Geoscience, предлагает альтернативный, внутренний механизм.

Вода из железа и водорода

Исследование возглавила магистрант Сусмита Гарай вместе с профессором Закари Шарпом и Петером Олсоном. Они поставили задачу проверить, способны ли силикатные породы, содержащие железо, реагировать с атмосферным водородом в условиях, напоминающих раннюю планетарную историю. Экспериментальный аппарат нагревал образцы силикатных пород до температур от 1200 до 1400 градусов Цельсия. Время эксперимента варьировалось от 15 минут до трех часов. Часть образцов помещали в поток водорода, другие — в гелий, который служил инертным контролем.

Результаты оказались драматичными. В присутствии водорода почти 80% оксида железа в образцах превратилось в металлическое железо. При этом выделялся водяной пар. Механизм процесса прост: атомы водорода реагировали с кислородом, который был связан с железом в структуре камня, высвобождая железо в чистом виде и формируя воду. В образцах, помещенных в гелий, такой реакции не происходило. Это доказывает, что именно водород является ключевым реагентом, а не просто побочным эффектом нагрева.

Дождь из гравия как фабрика воды

Для того чтобы этот химический процесс наполнил растущую планету водой, необходимо одновременное присутствие каменистого материала и водорода в подходящих условиях. Такого сценария достигает процесс аккреции гравия. По мере того как планета нарастает за счет мелких частиц, она становится достаточно массивной, чтобы удерживать горячую атмосферу с высоким давлением, богатую водородом. Силикатные гравийные частицы, падающие сквозь эту атмосферу, проходят через зону высоких температур и давления, где и протекает реакция восстановления железа с образованием воды.

Закари Шарп отметил, что команда ожидала увидеть образование металлического железа и воды, но была удивлена скоростью и масштабом процесса. Экстраполяция лабораторных данных показывает, что в ранней истории Земли могло образоваться сотни океанов воды посредством этой реакции. Это заставляет по-новому взглянуть на привычную нам водную оболочку: вода, наполняющая наши моря, могла быть синтезирована в «адской» атмосфере 4,5 миллиарда лет назад.

Этот механизм имеет фундаментальное значение для космологии. Если условия, аналогичные земным, развивались вокруг других каменистых планет во время их формирования, эта реакция становится универсальным путем к появлению воды на мирах земной массы за пределами Солнечной системы. Концепция аккреции гравия относительно нова — ей не больше десятилетия, — но она уже решает многие проблемы существующих парадигм планетообразования. Теперь она также объясняет, почему Земла пригодна для жизни, и позволяет с осторожным оптимизмом полагать, что другие планеты, вращающиеся вокруг иных звезд, тоже обладают водой и потенциальными условиями для жизни.

Определение того, какая именно доля земной воды была произведена этим внутренним механизмом, а какая доставлена извне, потребует дальнейших исследований. Однако сам факт существования столь эффективного «фабричного» способа генерации воды меняет представление о том, насколько распространенным и, возможно, неизбежным является возникновение жидкой воды в каменных мирах космоса.