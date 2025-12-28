Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Глобальное потепление
Глобальное потепление
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:31

Земля теряет скорость, а Луна от нас убегает: невероятная связь двух тел

Вращение Земли постепенно замедляется на больших временных масштабах — Ecoticias

Земные сутки не являются вечной константой: планета медленно теряет скорость вращения, и на больших временных масштабах это означает, что привычные 24 часа могут стать длиннее. Об этом сообщает Ecoticias: ученые фиксируют замедление вращения Земли, а точные измерения показывают, что изменения настолько малы, что человек их не почувствует, но в масштабе миллионов лет они заметны и предсказуемы.

Почему "день" не равен точным 24 часам

Суточный цикл кажется неизменным, потому что под него выстроены графики, календари и сам ритм жизни. Однако если измерять вращение Земли относительно далеких звезд, как объясняют материалы Space Place от NASA, продолжительность так называемых "звездных суток" оказывается немного меньше привычных солнечных. Причина в том, что Земля одновременно вращается вокруг своей оси и движется по орбите, поэтому ей требуется сделать чуть больший оборот, чтобы Солнце снова оказалось в той же точке неба.

Даже "солнечные" сутки в 24 часа не полностью стабильны. По данным, на которые ссылается Ecoticias, их продолжительность слегка колеблется и постепенно увеличивается на космических временных масштабах. Это изменение идет настолько медленно, что не может быть замечено в течение человеческой жизни, но фиксируется приборами и историческими наблюдениями.

Луна как главный тормоз для вращения планеты

Ecoticias указывает, что основным фактором замедления остается влияние Луны. Ее гравитация формирует приливы и отливы, создавая водные "выпуклости" в океанах. Эти приливные образования не совпадают точно с положением спутника, и возникающее трение постепенно отнимает у Земли часть энергии вращения.

Чем дольше продолжается такой обмен энергией, тем заметнее становится эффект на больших масштабах. В результате вращение Земли замедляется, а Луна, наоборот, продолжает медленно удаляться. Этот процесс рассматривается как естественная эволюция системы "Земля — Луна" и один из главных механизмов, которые делают сутки длиннее.

Как ученые измеряют крошечные изменения

Изменения длительности суток настолько малы, что не ощущаются человеком напрямую. Поэтому исследователи используют сверхточные часы и сравнивают их данные с астрономическими наблюдениями, а также с историческими записями о затмениях. Именно такие сопоставления позволяют фиксировать долговременные тренды и проверять, насколько изменилось вращение планеты.

Современные службы, включая Международную службу вращения Земли, публикуют регулярные бюллетени о малейших отклонениях. Также упоминается Национальный институт стандартов и технологий, который объясняет, почему иногда вводятся дополнительные секунды, чтобы синхронизировать глобальное время с реальным вращением Земли. Эти методы подчеркивают, насколько тщательно человечество отслеживает динамику суточного ритма.

Когда сутки станут 25-часовыми и что еще влияет на вращение

Ecoticias отмечает: исследования, на которые ссылаются материалы Университета Торонто, позволяют восстановить историю изменения суток на протяжении миллионов лет. По оценкам специалистов, переход к 25-часовому дню действительно возможен, но произойдет это лишь через сотни миллионов лет — при условии, что система будет развиваться в прежнем направлении.

Хотя приливы считаются основным фактором, существуют и дополнительные процессы, которые способны слегка менять продолжительность дня. Масштабные перемещения воды и льда, связанные с климатическими изменениями, перераспределяют массу вокруг планеты и влияют на скорость вращения. В обзорах NASA подчеркивается, что эти эффекты малы, но подтверждают: длительность суток зависит от совокупности процессов, происходящих в атмосфере, океанах и земной коре.

В итоге увеличение длины суток рассматривается как реальность, но настолько медленная, что остается за пределами человеческих временных рамок. Это часть естественного развития планетарной системы, показывающая, насколько сложными бывают взаимодействия между Землей, Луной и глобальными процессами на планете.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мировые профессионалы в детстве редко лидировали среди сверстников — Science вчера в 10:25
Звёзды в дневнике, потолок в жизни: скрытая ошибка детства ломает будущее талантов

Почему ранние успехи не гарантируют выдающееся будущее и как широкий опыт помогает талантам раскрыться — выводы масштабного обзора.

Читать полностью » ДНК женщины из Истборна показала её британское происхождение — Марш вчера в 6:37
Она не была первой: ДНК-анализ вернул женщине из Истборна её настоящую биографию

Новейший анализ ДНК опроверг давние версии о «первой чернокожей британке» и показал, кем на самом деле была женщина с Бичи-Хед.

Читать полностью » Генетически модифицированные свиные почки начали пересаживать пациентам — Guardian вчера в 4:14
Орган из другого мира внутри человека: медицина открывает дверь, которую боялись трогать

Генетически модифицированные свиные почки могут вскоре заменить человеческие при трансплантации — первые операции уже начались.

Читать полностью » Учёные обнаружили под Бермудскими островами слой пород толщиной до 20 км — Аctualno вчера в 2:59
Загадка Бермудского треугольника сместилась под землю: учёные обнаружили странный слой в глубине

Ученые выяснили, почему Бермудские острова не уходят под воду: устойчивость архипелага обеспечивается скрытой геологической структурой глубоко под океаническим дном.

Читать полностью » Африка вступила в фазу континентального разлома — The Indian Express 26.12.2025 в 21:02
Карта мира готовится к переписыванию: под Африкой найдено то, что когда-то рвало континенты

Африка переживает глубокие геологические изменения, которые со временем могут привести к расколу континента и формированию нового океанического бассейна.

Читать полностью » Сорбитоловый тест выявляет сбои печени у коров до симптомов — ТАСС 26.12.2025 в 17:20
Продуктивность падает не сразу: этот тест вычисляет скрытые проблемы печени

Ученые разработали революционный метод ранней диагностики заболеваний печени у молочных коров, позволяющий выявлять опасности до появления внешних признаков. Узнайте, как это изменит кормление и лечебные практики на фермах.

Читать полностью » Бактерии искажают сигналы для конкуренции — JRSI 26.12.2025 в 17:04
Бактерии сбивают с толку, а иммунитет атакует свои клетки: в мире природы царит хаос дезинформации

наука, биология, коммуникация, дезинформация, эволюция, бактерии, поведение животных

Читать полностью » Японские ученые раскрыли роль хиральности молекул в асимметрии человеческого тела — RIKEN 26.12.2025 в 13:17
Молекулы, которые крутят органы: новая теория хиральности открывает тайны человеческого тела

Японские ученые раскрыли, как молекулы на молекулярном уровне создают асимметрию в теле человека. Это открытие помогает понять причины расположения органов и тканей.

Читать полностью »

Новости
Экономика
13-ю зарплату можно вложить в депозит или облигации — Аксаков
СЗФО
Тарифы на воду и отопление вырастут с октября на 17% — комитет по тарифам
СЗФО
Власти Калининградской области заложили 1,3 млрд рублей на поддержку МСП — ТАСС
Экономика
Запрет на экспорт сантехники грозит итальянским компаниям убытками — Трани
Красота и здоровье
Вирус гриппа меняется и становится устойчивым к лекарствам — Мелерзанов
Туризм
Россиянка потратила 24 500 рублей на трехдневную поездку в Батуми — путешественница
Общество
Мошенники продают красную икру с полной предоплатой — Роскачество
Мир
Дед Мороз открыл резиденцию в городе Роквилл под Вашингтоном — РИАН
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet