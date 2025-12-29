Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Ирана
Флаг Ирана
Флаг Ирана
Андрей Власов Опубликована сегодня в 15:38

Россия дала старт, Иран получил глаза: запуск прошёл без шума, последствия могут быть громкими

Три иранских спутника дистанционного зондирования запущены из России — IRNA

Орбитальная группировка Ирана пополнилась сразу тремя аппаратами наблюдения, запущенными за пределами страны. Пуск стал одним из самых масштабных для иранского частного космического сектора за последние годы. Об этом сообщает агентство IRNA.

Запуск с российской площадки

Иран официально объявил об успешном выведении на орбиту трех спутников дистанционного зондирования Земли с использованием российской ракеты-носителя "Союз". Старт состоялся в воскресенье, 28 декабря, с территории России. Запуск прошел в штатном режиме, все этапы полета были выполнены в соответствии с программой.

На орбиту выведены аппараты "Пая", "Ковсар 1.5" и "Зафар-2". Все три спутника разработаны представителями иранского частного сектора и относятся к классу спутников наблюдения. Их основная задача — получение данных о поверхности Земли для гражданских и прикладных целей.

По информации IRNA, запуск рассматривается как важный шаг в развитии национальных космических технологий и расширении возможностей Ирана в сфере дистанционного мониторинга.

Назначение и задачи спутников

Все три аппарата предназначены для съемки земной поверхности, мониторинга состояния окружающей среды и картографирования территорий. Получаемые данные планируется использовать в различных секторах, включая управление природными ресурсами и анализ изменений ландшафта.

Особое место в миссии занимает спутник "Пая". Он считается самым современным и самым тяжелым иранским спутником наблюдения на сегодняшний день. Его масса составляет около 150 килограммов, что выделяет аппарат среди ранее созданных аналогов.

"Пая" оснащен элементами искусственного интеллекта, которые позволяют повышать качество и пространственное разрешение изображений. Эти технологические решения направлены на более точную обработку данных и снижение влияния помех при съемке.

Орбита и срок эксплуатации

Спутники выведены на орбиту на высоте около 500 километров над поверхностью Земли. Такая орбитальная конфигурация считается оптимальной для задач дистанционного зондирования и регулярного наблюдения за заданными регионами.

По оценке иранской стороны, срок активной эксплуатации аппаратов составит от трех до пяти лет. В течение этого времени спутники будут передавать данные для анализа экологической ситуации, управления водными ресурсами и оценки состояния территорий.

Запуск сразу трех аппаратов с одной ракеты подчеркивает стремление Ирана к расширению собственной орбитальной инфраструктуры и повышению автономности в получении спутниковых данных.

