Граница атмосферы тянется до Луны: новая миссия раскрывает тайну геокороны

Миссии космических агентств часто решают узконаправленные задачи, но каждая из них расширяет наше понимание Вселенной и помогает глубже взглянуть на собственную планету. В конце сентября стартовала новая миссия, посвящённая изучению одной из самых малоизученных частей атмосферы Земли. В течение нескольких лет обсерватория будет наблюдать за загадочной экзосферой, самой верхней границей нашей атмосферы.

Запуск состоялся на базе во Флориде. Геокоронная обсерватория Каррутерса отправилась в путь вместе с двумя другими аппаратами — зондом NASA IMAP и метеорологическим спутником NOAA SWFO-L1. Их маршрут ведёт к первой точке Лагранжа (L1) между Землёй и Солнцем. Именно оттуда новый аппарат будет следить за "светящимся ореолом", который проявляется исключительно в ультрафиолете и называется геокороной. Она начинается на высоте около 480 километров и тянется почти до середины пути к Луне.

Зачем наблюдать геокорону

Феномен был открыт ещё в XX веке. В 1972 году астронавты "Аполлона" доставили на Луну ультрафиолетовую камеру, созданную инженером и учёным Джорджем Каррутерсом. С её помощью впервые удалось увидеть свечение экзосферы.

"Полученные ею изображения геокороны были совершенно потрясающими", — отметил инженер Джордж Каррутерс.

Однако и тогда прибор не смог зафиксировать полное "дыхание" атмосферы. Понадобились десятилетия технологического прогресса, чтобы воплотить его мечту и создать аппарат, способный увидеть всю экзосферу целиком.

Современная камера в составе новой обсерватории работает с двумя сенсорами: один "смотрит" широко, охватывая всю экзосферу, другой фиксирует детали взаимодействия с солнечным ветром и нижними слоями атмосферы. Эти данные позволят лучше понять, каким образом Земля теряет водород — ключевой элемент воды.

Сравнение: старые и новые технологии

Параметр Камера "Аполлона" (1972) Камера Каррутерса (2024) Диапазон Ультрафиолет Расширенный УФ Уровень детализации Ограниченный Высокий, два типа сенсоров Дальность С Луны Из точки Лагранжа L1 Основная цель Первые снимки геокороны Полное картографирование экзосферы

Советы шаг за шагом: как будет работать миссия

Доставка аппарата в точку L1, расположенную на 1,6 млн км ближе к Солнцу, чем Земля. Тестирование и ввод в эксплуатацию оборудования. Начало научных наблюдений в марте следующего года. Первоначальный срок работы — 2 года, но при успехе возможное продление. Анализ данных для изучения водородных потоков и взаимодействия атмосферы с солнечной активностью.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: недооценка утечки водорода из атмосферы.

Последствие: упрощённые модели климата и ограниченное понимание эволюции планет.

Альтернатива: использование обсерватории Каррутерса, оснащённой ультрафиолетовой системой для точных измерений.

А что если…

Если окажется, что Земля теряет больше водорода, чем считалось ранее, это изменит наши прогнозы о судьбе планетных атмосфер. Возможно, Венера и Марс потеряли воду именно так, и новые данные помогут уточнить вероятность существования "голубых планет" за пределами Солнечной системы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Долгосрочные наблюдения в стабильной точке L1 Высокая стоимость запуска Высокая детализация изображений Ограниченный срок службы оборудования Возможность продлить миссию Риски поломок на далёком расстоянии Помощь в поиске обитаемых экзопланет Зависимость от солнечной активности

FAQ

Как выбрать место для изучения экзосферы?

Лучше всего подходят точки Лагранжа: там аппарат может оставаться стабильно, не расходуя много топлива.

Сколько стоит подобная миссия?

Точные суммы не раскрываются, но речь идёт о сотнях миллионов долларов, учитывая разработку, запуск и эксплуатацию.

Что лучше для изучения атмосферы — спутники на орбите Земли или аппараты в L1?

Аппараты в L1 видят атмосферу целиком и фиксируют взаимодействие с солнечным ветром, тогда как спутники на орбите ограничены ближним полем.

Мифы и правда

Миф: геокорона — это плотный газовый слой.

Правда: она крайне разрежена и видна лишь в ультрафиолетовом диапазоне.

Миф: водород уходит мгновенно.

Правда: процесс растянут на миллиарды лет, но именно он влияет на эволюцию планет.

Миф: наблюдения нужны только для науки.

Правда: данные помогают предсказывать космическую погоду, что важно для спутниковой связи и навигации.

Три интересных факта

Геокорона простирается дальше орбиты Луны, хотя её невозможно увидеть глазом. Водород в экзосфере может уходить в космос со скоростью до нескольких километров в секунду. Камера Каррутерса — первая, которая даст "панорамный" снимок всей атмосферы Земли в ультрафиолете.

Исторический контекст