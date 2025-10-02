Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Земля
Земля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:39

Климатический парадокс: Северное полушарие темнеет, пока Южное нагревается

NASA: Северное полушарие планеты теряет способность отражать солнечный свет

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало: с 2001 по 2024 год Земля стала отражать меньше солнечного света. Этот эффект оказался особенно заметным в северном полушарии, что указывает на растущий дисбаланс между двумя половинами планеты.

Суть открытия

Команда под руководством Нормана Леба из Исследовательского центра Лэнгли NASA проанализировала спутниковые данные и выявила ранее неизвестное неравенство:

  • Южное полушарие в среднем получает больше энергии.

  • Северное полушарие, напротив, фиксирует чистую потерю.

Ранее считалось, что такие различия компенсируются атмосферными и океаническими потоками, переносящими энергию через экватор. Однако последние два десятилетия показали: этого механизма уже недостаточно.

Цифры и масштабы

Среднее поступление солнечной энергии на верхнюю границу атмосферы составляет около 240-243 Вт/м². За десятилетие отклонение составило 0,34 Вт/м² - величина небольшая, но статистически значимая. Это означает, что планета действительно потемнела, отражая меньше света в космос.

Причины асимметрии

Учёные связывают изменения с тремя основными факторами:

  1. Лёд и снег: таяние в Северном полушарии уменьшает альбедо — поверхность отражает меньше солнечного света.

  2. Водяной пар и облака: изменения в облачности оказываются менее значимыми, чем предполагалось ранее.

  3. Аэрозоли: ключевой фактор, определяющий различия между полушариями.

Северное полушарие

  • Снижение загрязнения воздуха мелкими частицами из-за экологических мер в США, Европе и Китае.

  • Меньше аэрозолей — меньше облаков и меньше отражения света.

Южное полушарие

  • Лесные пожары в Австралии.

  • Извержение вулкана Хунга-Тонга (2021-2022) — выброс большого количества частиц в атмосферу.

  • Эти процессы увеличили концентрацию аэрозолей, усилив отражение света.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что облака полностью компенсируют дисбаланс.
    Последствие: недооценка рисков изменения альбедо.
    Альтернатива: учитывать ограниченную роль облаков и влияние аэрозолей.

  • Ошибка: игнорировать антропогенный фактор.
    Последствие: упрощённые климатические модели.
    Альтернатива: включать данные о загрязнении и мерах по его снижению.

  • Ошибка: анализировать только глобальные средние показатели.
    Последствие: маскировка региональных изменений.
    Альтернатива: изучать различия между полушариями отдельно.

А что если…

Если тенденция сохранится, то в Северном полушарии будет происходить большее накопление тепла. Это может ускорить таяние льда в Арктике, изменить муссонные циклы и усилить экстремальные погодные явления.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Улучшает понимание климатических процессов Не даёт полного ответа о роли облаков
Помогает уточнять климатические модели Данные ограничены по времени (23 года)
Выявляет региональные различия Неясно, как долго сохранится тренд

FAQ

Почему Земля темнеет?
Планета отражает меньше солнечного света из-за таяния льда, уменьшения облаков и снижения концентрации аэрозолей.

Насколько это опасно?
Даже малое снижение отражения ведёт к дополнительному нагреву планеты. Это может усиливать глобальное потепление.

Что важнее — антропогенные или природные факторы?
Оба влияют: меры по снижению загрязнения уменьшили аэрозоли, а вулканы и пожары, наоборот, их увеличивают.

Мифы и правда

  • Миф: снижение загрязнения всегда полезно для климата.
    Правда: уменьшение аэрозолей снижает отражательную способность атмосферы.

  • Миф: облака способны полностью стабилизировать климат.
    Правда: их компенсирующая роль ограничена.

  • Миф: потемнение Земли слишком мало, чтобы повлиять на климат.
    Правда: даже небольшое изменение отражения имеет долгосрочные последствия.

Три факта

  1. Потемнение сильнее выражено в Северном полушарии.

  2. Вклад аэрозолей оказался важнее, чем предполагалось.

  3. Это исследование поможет уточнить прогнозы климатических моделей.

Исторический контекст

До 2000-х: баланс энергопотоков между полушариями считался стабильным.

2001-2024 гг.: зафиксировано постепенное потемнение Земли.

2025 год: публикация исследования в PNAS подтвердила статистическую значимость изменений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В провинции Шаньдун найдены древнейшие семена бобов адзуки сегодня в 16:30

Китайцы были впереди планеты всей: древние бобы доказывают это

В Китае нашли обугленные бобы адзуки возрастом 9 тысяч лет. Учёные спорят: это дикорастущие семена или первые шаги к земледелию?

Читать полностью » В Андалусии обнаружен 13-метровый дольмен эпохи неолита сегодня в 16:23

Неолитический небоскрёб: в Испании найден самый большой дольмен Европы

В Андалусии археологи нашли дольмен длиной 13 метров. Его богатый инвентарь и масштаб открывают новые тайны мегалитической эпохи.

Читать полностью » Учёные из 25 стран создают карты мозга мармозеток, макак и человека — Му-мин Пу сегодня в 15:17

Карты мозга теперь строят как Google Maps: учёные объединяются, чтобы создать атлас приматов и человека

Учёные запустили международный проект по созданию мультиомных атласов мозга приматов и человека. Зачем это нужно, как это сделают и какие ошибки недопустимы — в разборе.

Читать полностью » Учёные установили, что циркадные ритмы нарушает синий свет от смартфонов перед сном сегодня в 14:25

Сон не продаётся в магазинах гаджетов: почему трекеры и умные одеяла не решают главной проблемы

Учёные выяснили, что свет, еда и стабильность режима влияют на сон сильнее любых гаджетов. Какие привычки реально помогают уснуть?

Читать полностью » Учёные вырастили человеческие эмбрионы из клеток кожи в лаборатории — профессор Шухрат Миталипов сегодня в 13:25

Кожа превращается в начало новой жизни: учёные создали человеческие эмбрионы из фибробластов

Учёные впервые приблизились к созданию человеческих яйцеклеток из клеток кожи. Разбираем, как это работает и почему пока слишком рано говорить о клинике.

Читать полностью » Археологи зафиксировали почти двести рисунков животных и людей в пустыне Нефуд — исследователи Nature Communications сегодня в 12:25

Люди оставили метки на камнях вместо карт: зачем древние жители высекали верблюдов и фигуры людей

Тысячи лет назад в Аравийской пустыне люди высекали гигантских верблюдов на скалах. Зачем они это делали и что означали эти загадочные изображения?

Читать полностью » Эксперимент Университета Райса доказал возможность управлять энергией через фонон-поляритоны — Дасом Ким сегодня в 11:25

Атомы начали танцевать в такт лучу: эксперимент Райса открыл путь к новым квантовым технологиям

Учёные нашли способ "сцеплять" свет и вибрации атомов прямо при комнатной температуре. Это открывает новые возможности для солнечных панелей и светодиодов.

Читать полностью » Следы возрастом семь тысяч лет обнаружили археологи в Турции — министр культуры Мехмет Нури Эрсой сегодня в 10:25

Человек прошёл по грязи 7000 лет назад — и не зря: археологи нашли уникальные отпечатки эпохи Убейд

На юге Турции археологи нашли следы людей возрастом 7000 лет. Они открывают удивительное окно в жизнь эпохи Убейд и показывают, как жили древние общины.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Отжимания с выводом руки за спину развивают грудные мышцы и снижают нагрузку на суставы
Дом

Институт Pantone: в интерьере 2026 будут доминировать природные тона и бургунди
Наука

В Южной Америке найден первый птерозавр с размахом крыльев 5 метров
Еда

Диетологи: ежедневная норма орехов составляет 25–30 граммов для поддержки сердца и мозга
Технологии

Владельцам гаджетов End of Life рекомендуют перейти на модели с поддержкой HyperOS 3
УрФО

Российская цирковая компания ищет подрядчика для проектной документации Челябинского цирка
Спорт и фитнес

Диафрагмальное дыхание снижает нагрузку на позвоночник и повышает эффективность тренировок — данные экспертов
Питомцы

Собаки легче переваривают пищу, если едят после прогулки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet