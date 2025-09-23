Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Луна и Земля в космосе
Луна и Земля в космосе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:42

Земная мантия сдвинулась: это может изменить всё, что мы знаем о нашей планете

На границе ядра и мантии Земли произошла деформация в 10 сантиметров

Учёные из парижского Университета Густава Эйфеля сообщили об открытии, которое может изменить наше понимание динамики Земли. Анализ данных спутников GRACE показал: между 2006 и 2008 годами на границе мантии и ядра произошёл странный сдвиг масс.

На глубине около 3000 километров породы изменили плотность, что повлияло на гравитационное поле планеты и вызвало локальные магнитные аномалии.

Что известно о глубинах Земли

Граница мантии и ядра располагается на глубине около 2900 км. Здесь находятся минералы с перовскитовой структурой — разновидности силикатов, способные существовать только при колоссальном давлении.

Подтверждения их существования:

  • лабораторные эксперименты, где силикаты переходят в перовскит при высоком давлении;

  • сейсмические наблюдения, показывающие, что скорость волн в нижней мантии соответствует свойствам перовскитов;

  • геохимические модели и включения в природных алмазах.

Суть открытия

Спутники GRACE, работавшие в середине 2000-х, фиксировали малейшие колебания гравитации Земли. При повторном анализе данных выяснилось: около 2006-2008 годов в глубинах планеты произошло смещение масс.

Деформация составила около 10 сантиметров, но её эффект оказался значительным:

  • изменилась плотность пород на границе мантии и ядра;

  • изменился алгоритм движения жидкого железа в ядре;

  • появились магнитные аномалии, фиксируемые на поверхности.

Сравнение: процессы в недрах Земли

Фактор Проявление Последствия
Сдвиг масс на границе мантии и ядра Деформация ~10 см Аномалии в магнитном поле
Конвекция в мантии Перенос тепла и вещества Движение литосферных плит
Движение в ядре Циркуляция расплавленного железа Генерация магнитного поля

Советы шаг за шагом: как изучают недра планеты

  1. Сейсмология - анализ распространения волн при землетрясениях.

  2. Спутниковые наблюдения - фиксация изменений в гравитационном поле.

  3. Лабораторные эксперименты - моделирование условий давления и температуры.

  4. Математическое моделирование - симуляции процессов в ядре и мантии.

  5. Сравнение с геологическими данными - проверка теорий на поверхности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать малые деформации (всего 10 см).

  • Последствие: недооценка влияния на магнитное поле и тектонику.

  • Альтернатива: рассматривать даже минимальные сдвиги как значимые факторы глобальной динамики.

  • Ошибка: сводить аномалии только к землетрясениям.

  • Последствие: упущение глубоких процессов в ядре.

  • Альтернатива: комплексный подход с учётом геофизики и геохимии.

А что если…

А что если подобные сдвиги происходят чаще, чем мы думаем? Это может означать, что изменения в магнитном поле и тектонической активности тесно связаны с процессами в мантии и ядре. Возможно, именно такие "подземные толчки" предвосхищают резкие изменения магнитного поля Земли.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Даёт новые данные о структуре Земли Причина сдвига остаётся неизвестной
Позволяет связать ядро с магнитными аномалиями Сложность прямых наблюдений
Помогает прогнозировать землетрясения и геодинамику Требуются новые технологии и модели

FAQ

Как удалось зафиксировать сдвиг?

С помощью спутников GRACE, измеряющих колебания гравитационного поля.

Почему всего 10 см деформации так важны?

Даже небольшие смещения на таких глубинах влияют на движение жидкого ядра и магнитное поле.

Может ли это вызывать землетрясения?

Косвенно — да, так как меняется динамика мантии и тектоническое напряжение.

Мифы и правда

  • Миф: ядро Земли — статичная структура.
    Правда: в ядре и на его границе постоянно происходят динамические процессы.

  • Миф: магнитное поле стабильно.
    Правда: оно подвержено аномалиям и даже полярным инверсиям.

  • Миф: такие открытия — лишь теория.
    Правда: данные получены реальными спутниковыми измерениями.

Три интересных факта

  1. Перовскит — один из самых распространённых минералов в глубинах Земли, но на поверхности он крайне редок.

  2. Магнитное поле планеты защищает нас от солнечной радиации и делает жизнь возможной.

  3. Спутники GRACE фиксировали даже таяние ледников, измеряя изменения массы Земли.

Исторический контекст

  • XX век — развитие сейсмологии позволило впервые изучить структуру мантии.

  • 2002-2017 годы — работа спутников GRACE, собравших уникальные данные.

  • 2020-е — новые методы анализа позволили найти сдвиг 2006-2008 годов.

Учёные зафиксировали загадочное смещение масс на глубине 3000 км, которое изменило структуру границы мантии и ядра, вызвало деформацию и магнитные аномалии. Открытие не только проливает свет на устройство планеты, но и помогает понять, как её недра влияют на землетрясения и защитное магнитное поле.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В древних отложениях Германии найдены связанные пыльцой липа и шмели сегодня в 18:47

Древняя пыльца раскрыла главный секрет природы: как липа и шмель нашли друг друга

Учёные нашли окаменевшие липы и шмелей с пыльцой возрастом 24 млн лет. Это первое прямое доказательство древнего опыления.

Читать полностью » 43 миллиона лет назад астероид создал кратер Сильверпит в Северном море сегодня в 18:20

Под водой нашли след апокалипсиса: астероид оставил метку на морском дне

Учёные подтвердили: кратер Сильверпит в Северном море образовался после падения астероида 43 млн лет назад. Новые данные раскрывают детали катастрофы.

Читать полностью » В вечной мерзлоте Ямала нашли загадочные воронки сегодня в 17:42

Земля теряет контроль: сибирские кратеры растут как на дрожжах — учёные бьют тревогу

Учёные приблизились к разгадке таинственных кратеров Ямала и Гыдана: новая модель связывает их с глубинным газом и потеплением.

Читать полностью » Учёные MIT раскрыли механизм передачи информации между полушариями мозга сегодня в 17:24

Секрет цельного восприятия: как мозг не теряет объекты при передаче между полушариями

Учёные MIT раскрыли, как мозг передаёт зрительные образы из одного полушария в другое: процесс оказался похожим на эстафету.

Читать полностью » Учёные в арабской поэме нашли свидетельство о вспышке сверхновой 1181 года сегодня в 16:39

Тайны звёздного неба в древних стихах: как поэма помогла разгадать загадку 1181 года

Древняя поэма о Саладине неожиданно раскрыла астрономическую тайну: в её строках, как считают учёные, скрыто описание сверхновой XII века.

Читать полностью » Учёные Амхерстского колледжа изучили эффект кофеина на упорство в решении задач сегодня в 16:36

Одна чашка кофе — и вы не сдаётесь: исследование раскрыло секрет упорства

Учёные выяснили, что кофеин влияет не только на бодрость. Он способен менять настойчивость человека в сложных условиях — особенно под стрессом.

Читать полностью » Профессор Дени Дюбул сообщил: эволюция пальцев у позвоночных связана с перепрофилировкой ДНК клоаки сегодня в 15:40

Эволюция — мастер ремонта, а не строительства: старые механизмы создали новые органы

Учёные выяснили, что пальцы животных могли появиться из неожиданных генетических регионов. Почему клоака стала "отправной точкой" в эволюции конечностей?

Читать полностью » Профессор Дэниел Кронауэр сообщил, что муравьи активируют один запаховый ген на нейрон сегодня в 14:13

Муравьи прячут тайну в усиках: генетический код запахов открыл новый молекулярный феномен

Учёные раскрыли секрет острого обоняния муравьёв. Генетический механизм "один нейрон — один ген" делает их уникальными среди насекомых.

Читать полностью »

Новости
ПФО

В Пензе на рынке "Северный" задержали 70 человек в ходе рейда силовиков
Садоводство

Осенью необходимо убрать растительные остатки и провести обработку сада для будущего урожая
Еда

Университет Гранады: мёд может снижать риск деменции и болезни Альцгеймера
Авто и мото

Эксперты определили три безопасных метода остановки автомобиля с АКПП без тормозов
Красота и здоровье

Осенью организму чаще всего не хватает магния, кальция и меди
Культура и шоу-бизнес

Fox объявил о перезапуске сериала "Спасатели Малибу" на сезон 2026–2027
Технологии

Все модели iPhone 17 столкнулись с периодическим отключением Wi-Fi — MacRumors
Туризм

Россия потребовала в ИКАО ослабить санкции против авиации
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet