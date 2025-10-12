Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Исчезающие насекомые в горах
Исчезающие насекомые в горах
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:16

У планеты есть план Б — Земля сама готовится исправить наш климатический хаос

Учёные Калифорнийского и Бременского университетов нашли новый климатический механизм

Учёные заявили, что наша планета способна сама скорректировать климатический дисбаланс, вызванный деятельностью человека. Согласно недавнему исследованию, Земля имеет не один, а целых два механизма — природных "термостата", регулирующих уровень углекислого газа (CO2). Открытие может изменить представления о том, когда наступит следующий ледниковый период.

Когда природа вмешивается

Исследователи пришли к выводу, что при определённых условиях Земля способна "перекорректировать" накопление углерода, что потенциально приведёт к возвращению ледникового периода в нормальные сроки — примерно через 11 тысяч лет, как и ожидалось до вмешательства человека.

Авторы работы, опубликованной в журнале Science, выяснили, что в недрах планеты действует система, способная закапывать огромные объёмы углерода под морское дно всего за сто тысяч лет. Это в несколько раз быстрее, чем считалось ранее, когда в расчётах фигурировал так называемый "ленивый термостат", работающий на протяжении полумиллиона — миллиона лет.

"Когда оба термостата работают вместе, следующий ледниковый период может начаться вовремя, а не задержаться из-за последствий изменения климата", — пояснил профессор геологии Энди Риджвелл из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Однако исследователи предупреждают: новое открытие не спасёт современное человечество от последствий глобального потепления.

"Это не значит, что мы будем в безопасности от глобального потепления в ближайшие 100 или даже 1000 лет", — заявил математик и специалист по биогеохимическому моделированию Доминик Хюльсе из Бременского университета.

Как работает первый термостат

Идея о том, что Земля сама регулирует климат, не нова. С 1980-х годов учёные обсуждают механизм, называемый обратной связью силикатного выветривания. Он срабатывает, когда дожди уносят CO2 из атмосферы и взаимодействуют с силикатными породами, составляющими основную массу земной коры.

В процессе реакции углекислый газ растворяет минералы, а продукты этого взаимодействия попадают в океан. Там они оседают в виде известняка и мела — по сути, углерод "запирается" на миллионы лет.

Чем теплее климат и активнее дожди, тем быстрее происходит этот процесс. Уровень CO2 снижается, а температура постепенно возвращается к норме. Но при похолодании баланс меняется: вулканы и мантия продолжают выбрасывать углерод, а его выветривание замедляется. Так Земля удерживает климат в устойчивом состоянии.

Однако этот механизм работает медленно. Чтобы восстановить равновесие после сильных изменений, может потребоваться до миллиона лет. Поэтому силикатное выветривание не может объяснить колебания климата, происходящие каждые 100 тысяч лет — именно с такой периодичностью на планете сменяются ледниковые и межледниковые эпохи.

Второй "термостат": углерод и фосфор

Ключ к разгадке нашли Доминик Хюльсе и его коллеги. Изучая, как во времена древних катастроф углерод оседал на морском дне, он обнаружил связь между вулканической активностью, изменением климата и захоронением органического вещества в океанических отложениях. Это навело учёных на мысль, что в климатической системе Земли должен существовать дополнительный регулятор.

Этим регулятором оказался фосфорный цикл, начинающийся на суше. Когда дожди вымывают фосфор из горных пород, он попадает в почву, затем в реки и — в океан. Здесь элемент становится пищей для микроскопических водорослей — фитопланктона, который активно поглощает CO2 из атмосферы. После смерти планктон оседает на морское дно, унося с собой углерод и питательные вещества.

В тёплом климате этот процесс усиливается: больше осадков, больше фосфора, больше фитопланктона — и, как следствие, больше углерода, запертого в морских отложениях. Но есть и обратная сторона: с ростом температуры вода теряет кислород. При этом фосфор из осадков возвращается в толщу воды, подпитывая новый всплеск жизни.

"Точный механизм этого процесса не до конца изучен, но мы знаем, что это происходит", — отметил Энди Риджвелл.

По его словам, анализ древних осадков показал, что в периоды резкого потепления морские донные слои содержали очень мало фосфора — значит, он действительно возвращался в океан и поддерживал новые циклы роста фитопланктона. Так запускается своего рода самоподдерживающаяся петля охлаждения.

Как природа "переусердствует"

Учёные называют этот механизм органическим углеродным термостатом. Он похож на силикатный, но действует гораздо быстрее, потому что в его основе лежит круговорот питательных веществ. Фосфор, возвращаясь в океан, стимулирует новый рост фитопланктона, который снова вытягивает CO2 из атмосферы.

Такой механизм способен "охладить" планету куда сильнее, чем нужно. Исследователи предполагают, что именно он мог привести к древним катастрофическим оледенениям, когда Земля превращалась в сплошной "снежный ком".

Сегодня риск повторения такого сценария минимален. Современные океаны гораздо богаче кислородом, чем миллионы лет назад, и баланс нарушить значительно труднее. Тем не менее, по словам учёных, органический термостат способен ускорить возвращение углерода к естественным значениям, компенсируя влияние человека на климат.

Что это значит для будущего

Ранее климатологи полагали, что человеческие выбросы CO2 отодвинут начало следующего ледникового периода на десятки тысяч лет. Теперь, по новой модели, это может не произойти: Земля сама вернёт климатический цикл к прежним срокам.

"Какую бы задержку мы ни получили для следующего ледникового периода… размышления об этом механизме могут снова ускорить его", — сказал Энди Риджвелл.

Исследователи уточняют, что это не повод расслабляться. Даже если в долгосрочной перспективе планета выправит дисбаланс, ближайшие столетия будут решающими для людей и экосистем. Повышение температуры уже влияет на уровень океанов, сельское хозяйство и биоразнообразие, а процесс саморегуляции займёт тысячи лет.

А что если механизм "собьётся"?

Учёные пока не уверены, насколько устойчив новый термостат к современным выбросам. Если баланс фосфора и углерода нарушится слишком сильно, система может отреагировать непредсказуемо. Некоторые модели показывают, что при определённом сочетании факторов Земля способна "переохладиться", как это случалось миллиарды лет назад.

Однако большинство специалистов считают такой сценарий маловероятным. Гораздо вероятнее, что планета постепенно восстановит естественный ритм, но для этого потребуется десятки тысяч лет.

Исторический контекст

Первые теории о силикатном выветривании появились в 1981 году, когда геохимики предположили, что дожди и вулканические газы вместе создают систему климатической стабилизации. В 1990-х появились первые компьютерные модели, показывающие, как выветривание уравновешивает температуру планеты.

Теперь же добавление фосфорного цикла в расчёты показало: у Земли есть не один, а два взаимосвязанных регулятора, работающих как тонкий механизм обратной связи. Это открытие не только помогает понять прошлое планеты, но и даёт надежду, что природа всё ещё способна восстанавливать баланс — пусть и в своём, крайне медленном темпе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В пустыне Гоби обнаружен древнейший пахицефалозавр вчера в 20:57
Древнейший воин среди динозавров: его голова была готова к бою 115 миллионов лет назад

В пустыне Гоби нашли древнейшего пахицефалозавра — предка динозавров с куполообразными черепами. Окаменелости возрастом 115 миллионов лет раскрывают тайну происхождения "драгоценных голов".

Читать полностью » Древние земледельцы инвестировали воду в виноградники вопреки засухе вчера в 20:01
Виноград победил засуху: древние технологии полива, которые опередили время

Новое исследование Даремского университета показывает, что древние цивилизации направляли воду прежде всего на виноградники — и делали это не случайно.

Читать полностью » В Австралии обнаружены гигантские месторождения ниобия вчера в 19:41
Если бы континенты могли говорить: как рождение разлома создало крупнейшие залежи ниобия

Учёные выяснили, что гигантские залежи ниобия в Австралии появились, когда суперконтинент Родиния распался 830 миллионов лет назад. Это открытие может изменить мировую добычу редких металлов.

Читать полностью » В Германии при строительстве велодороги нашли кладбище средневековой больницы вчера в 19:18
Тайна кладбища прокажённых раскрыта: археологи нашли нечто удивительное в Любеке

Во время строительства в Любеке нашли древние могилы — они оказались частью кладбища лепрозория Святого Юргена, существовавшего за городскими стенами ещё в XIII веке.

Читать полностью » В Израиле нашли клад IV века в подземных туннелях еврейских повстанцев вчера в 18:48
Древние катакомбы раскрыли тайну: евреи прятали от римлян настоящее сокровище

В Галилее археологи нашли клад монет в туннеле времён римского владычества. Находка доказывает, что сеть подземных ходов, созданная повстанцами, оставалась в тайне и использовалась ещё три века спустя.

Читать полностью » На 80% костей гигантских животных найдены следы человеческой охоты вчера в 18:24
Люди оказались убийцами гигантов: как древние охотники истребили мегафауну Южной Америки

Археологи доказали, что древние южноамериканцы охотились на гигантов ледникового периода и делали их основным источником пищи. Это открытие показало: именно человек стал решающим фактором их вымирания.

Читать полностью » В древнем Силлионе найдена усыпальница женщины-мецената II века вчера в 17:45
300 000 денариев на благо города: как одна вдова изменила представление о роли женщин в Древнем Риме

В Турции археологи нашли гробницу Менодоры — женщины, которая во II веке н. э. превратила горный Силлион в процветающий город. Её история изменила представления о роли женщин в античности.

Читать полностью » В России разработали систему, анализирующую 2,9 миллиона наблюдений за состоянием вечной мерзлоты вчера в 17:22
Северный полюс тает, но Россия нашла способ защитить Арктику: ИИ-прогноз меняет всё

Российские учёные создали первую в мире гибридную систему прогнозов деградации вечной мерзлоты. Искусственный интеллект и физика соединились, чтобы защитить Арктику и инфраструктуру Севера.

Читать полностью »

Новости
Еда
Морковное печенье в домашних условиях приобретает красивый золотистый оттенок и лёгкую сладость
Дом
Медики предупредили: грязный пульт может стать источником микробов и вирусов
Питомцы
Ветеринары призвали владельцев обращать внимание на эмоциональное состояние питомцев
Еда
Рецепт запеканки с курицей и ветчиной назвали адаптацией классики "Кордона Блю"
Технологии
Приложение Apple Clips удалено из App Store и больше не получит обновлений
Авто и мото
Автоэксперт: менять летние шины стоит при температуре ниже +5 градусов
Туризм
В Петербурге с апреля возобновятся речные экскурсии для туристов
Спорт и фитнес
Спортивный врач: укрепление мышц живота улучшает осанку и метаболизм
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet