В самарском аэропорту Курумоч задержали пассажира из Баку с серьгами Tiffany&Co, которые он пытался провезти без таможенной декларации. Мужчина имел сертификат подлинности и чек на сумму 1,5 млн руб.

Серьги из платины 960-й пробы с бриллиантами, считающиеся стратегически важными ресурсами, были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды, пассажиру грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Без декларации можно ввозить личные вещи стоимостью до 10 тыс. долларов.

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