В самарском аэропорту Курумоч задержали пассажира из Баку с серьгами Tiffany&Co, которые он пытался провезти без таможенной декларации. Мужчина имел сертификат подлинности и чек на сумму 1,5 млн руб.
Серьги из платины 960-й пробы с бриллиантами, считающиеся стратегически важными ресурсами, были изъяты.
Возбуждено уголовное дело по факту контрабанды, пассажиру грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Без декларации можно ввозить личные вещи стоимостью до 10 тыс. долларов.
Фото: commons.wikimedia.org/FASTILY (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Туристы в Таиланде получили возможность добраться до Лаоса на поезде
Прямое железнодорожное сообщение между столицами Таиланда (Бангкок) и Лаоса (Вьентьян) открылось 19 июля.
Red Bull представила гиперкар за 7,5 миллиона долларов
Red Bull представила свой новый гиперкар RB17, разработанный с элементами "Формулы-1". Автомобиль оснащен 4,5-литровым двигателем мощностью 1200 лошадиных сил, который позволяет разгоняться до 349 км/ч и работает до 15 000 оборотов в минуту.
NASA создала шагающий воздушный шар для изучения других планет
NASA разработала инновационный транспортный аппарат BALLET, который представляет собой шагающий воздушный шар, предназначенный для исследования поверхности других планет.
В Москве выявили свыше 272 тыс. нарушений правил остановки и стоянки с января 2024 года
С начала 2024 года в Москве было зарегистрировано более 272 тысяч случаев нарушения правил парковки и остановки, как сообщает столичный департамент транспорта в своём Telegram-канале.