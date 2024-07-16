Российским пользователям предоставили обзор основных причин поломок Bluetooth-наушников. Как отметила Нина Пластинина из МТС, типичные неполадки включают быстрый износ аккумуляторов, часто проявляющийся уже через год использования. Это приводит к снижению качества звука и, в редких случаях, к полному прекращению его передачи, сообщает Газета.Ру.

Дополнительные проблемы могут возникнуть из-за высокочастотных помех от сильных источников радиоволн, а также из-за засорения разъема для зарядки пылью и грязью. Пластинина подчеркнула важность правильного ухода за наушниками, включая предотвращение попадания влаги и использование чехла для их хранения и транспортировки.

Фото: flickr.com/Maurizio Pesce (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)