Специалисты рассказали, какими должны быть беруши для качественного сна

Специалисты объяснили, как правильно выбрать и использовать беруши для улучшения качества сна и предупреждения возможных проблем с ушами. Терапевт Елена Кочетова рассказала, что беруши бывают одноразовыми (из воска или силиконовой пены) и многоразовыми (из пенопропилена или силикона). Одноразовые беруши не следует использовать повторно, а многоразовые требуют тщательной обработки перед каждым применением. Кочетова подчеркнула важность правильного выбора и использования берушей, чтобы избежать инфекций и повреждений ушей.

Фельдшер Наталья Балан добавила, что беруши должны плотно прилегать к слуховому проходу и соответствовать форме уха для эффективной шумоизоляции. Она отметила, что силиконовые беруши считаются наиболее безопасными из-за гипоаллергенных свойств. Балан также предупредила об опасностях неправильного использования берушей, включая повреждения барабанной перепонки и баротравмы.

Оба эксперта согласились, что беруши не следует использовать ежедневно, чтобы избежать привыкания и проблем с естественным очищением ушей. Вместо того, чтобы использовать другие средства, как вата или тампоны, лучше выбирать правильно подобранные беруши, которые не вызовут аллергии или раздражения, сообщает DoctorPiter.Ru.

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