Алкоголь крадёт контроль незаметно: врачи назвали первые признаки зависимости
В обществе употребление алкоголя часто воспринимается как часть традиций — способ расслабиться после трудного дня или отпраздновать событие. Но грань между "умеренным" употреблением и формированием зависимости может быть тонкой и незаметной.
О том, как распознать первые признаки алкогольной зависимости и вовремя остановить её развитие, рассказал врач-психиатр, нарколог, главный врач клиники "МедПлюс" Василий Шуров в беседе с Pravda. Ru.
"Есть так называемые "маячки": утрата количественного контроля, утрата ситуационного контроля, необходимость выпивать по утрам, отрицание проблемы. Даже редкое употребление алкоголя — уже повод задуматься, зачем человеку нужен интоксикант, который разрушает организм", — подчеркнул Василий Шуров.
Почему зависимость формируется незаметно
На первых этапах алкоголизм не всегда проявляется внешне. Человек продолжает работать, общаться, заниматься привычными делами. Однако постепенно меняется поведение и отношение к алкоголю - напиток становится не просто атрибутом праздников, а способом справиться с тревогой, скукой или усталостью.
"Сигналы зависимости могут быть незаметными до того, как человек не столкнётся с утратой контроля", — отметил Шуров.
Психологическая привязанность формируется задолго до физической. Сначала человек тянется к алкоголю "для расслабления", позже — потому что без него не может почувствовать спокойствие.
Пять "маячков" начинающей зависимости
Эксперт выделяет ключевые признаки, которые указывают на формирование зависимости:
-
Утрата количественного контроля. Человек перестаёт ограничиваться одной дозой — обещает себе "чуть-чуть", но выпивает больше.
-
Утрата ситуационного контроля. Возникает желание пить вне праздников — по любому поводу, даже незначительному.
-
Появление утреннего похмелья. Алкоголь используется как "лекарство" от последствий предыдущего дня.
-
Отрицание проблемы. Человек уверяет, что "в любой момент может остановиться".
-
Снижение интереса к другим видам удовольствия. Алкоголь становится главным способом получения положительных эмоций.
Эти признаки не означают, что человек уже алкоголик, но сигнализируют о начале процесса.
Почему алкоголь опасен даже "в малых дозах"
Современные исследования показывают, что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже редкое употребление влияет на работу нервной системы, печени и сердца.
Алкоголь разрушает клетки мозга, нарушает обмен веществ и снижает уровень витаминов группы B, что приводит к раздражительности, депрессии и нарушению сна.
"Даже редкое употребление алкоголя — уже повод задуматься, зачем человеку нужен интоксикант, который разрушает организм", — подчеркнул Шуров.
Как распознать проблему у близкого человека
Первые изменения чаще всего замечают родные. Повод насторожиться:
-
частые оправдания вроде "я заслужил", "всё под контролем";
-
раздражительность или агрессия, если нет возможности выпить;
-
потеря интереса к хобби, спорту, общению;
-
сонливость, тревожность, ухудшение памяти.
Важно не обвинять, а мягко выразить беспокойство и предложить помощь.
Как остановить зависимость на ранней стадии
"Для предотвращения развития зависимости важно быть честным с собой и обратиться к специалисту в случае необходимости", — отметил Шуров.
Раннее обращение к врачу-наркологу или психотерапевту помогает вернуть контроль и избежать разрушительных последствий.
Специалисты используют индивидуальные программы, включающие психотерапию, коррекцию привычек и при необходимости медикаментозную поддержку.
Кроме того, существуют эффективные формы самопомощи.
"Можно попробовать оказать самопомощь через группу анонимных алкоголиков и работу с установками и силой воли", — добавил врач.
Группы поддержки помогают восстановить мотивацию, а участие в совместных встречах снижает чувство одиночества и стыда.
Советы шаг за шагом: как справиться с зависимостью
-
Признайте проблему. Первый шаг — честно признаться себе, что контроль теряется.
-
Определите триггеры. Понимание, в каких ситуациях тянет выпить, помогает избегать срывов.
-
Замените привычку. Найдите другой способ расслабления — прогулку, спорт, музыку.
-
Обратитесь за помощью. Не откладывайте визит к врачу. Зависимость — не слабость, а болезнь, требующая лечения.
-
Поддерживайте контакт с близкими. Открытое общение помогает не замыкаться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: считать, что "всё под контролем".
Последствие: постепенная потеря контроля над количеством и ситуацией.
Альтернатива: обсудить с врачом или психологом свои сомнения.
Ошибка: лечиться самостоятельно алкоголем.
Последствие: зависимость усиливается.
Альтернатива: обратиться в клинику или к анонимным группам.
Ошибка: избегать разговоров о проблеме.
Последствие: отрицание усугубляет зависимость.
Альтернатива: делиться переживаниями с близкими и специалистами.
Ошибка: верить мифу, что алкоголь снимает стресс.
Последствие: кратковременное облегчение сменяется депрессией.
Альтернатива: использовать безопасные методы расслабления — дыхательные практики, спорт, медитацию.
Влияние алкоголя на психику и сон
К теме последствий злоупотребления алкоголем присоединяется психиатр, нарколог Александр Ковтун, отмечая, что зависимость — одно из самых частых психических расстройств в России.
"Среди россиян на сегодняшний день наиболее распространёнными психическими расстройствами являются депрессия и алкогольная зависимость", — рассказал эксперт.
Исследования показывают, что избыток алкоголя ухудшает качество сна: сокращаются фазы глубокого сна, в которых происходит восстановление нервной системы и закрепление памяти. Нарушается баланс гормонов, отвечающих за настроение, что усиливает тревогу и депрессию.
"Совокупность психических заболеваний сегодня превышает показатели всех остальных диагнозов", — подчеркнул Ковтун.
Плюсы и минусы обращения за помощью
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Профессиональная терапия
|Индивидуальный подход, контроль врача
|Требует дисциплины и доверия
|Группы поддержки
|Помогают не чувствовать себя одиноким
|Нужна открытость и готовность делиться
|Психотерапия
|Улучшает эмоциональное состояние
|Эффект проявляется не сразу
|Медикаментозная помощь
|Снижает тягу и тревожность
|Назначается только под наблюдением врача
Мифы и правда об алкоголизме
Миф 1. Алкоголизм — это слабость характера.
Правда: это хроническое заболевание, связанное с изменениями в мозге.
Миф 2. Можно пить понемногу и не стать зависимым.
Правда: регулярность, а не количество, формирует зависимость.
Миф 3. Мужчины страдают алкоголизмом чаще.
Правда: женщины становятся зависимыми быстрее из-за особенностей обмена веществ.
Миф 4. Лечение невозможно без кодировки.
Правда: существуют десятки методов терапии, включая когнитивно-поведенческую и групповую поддержку.
3 интересных факта
-
По данным ВОЗ, ежегодно от последствий алкоголя в мире умирает около 3 миллионов человек.
-
Женский организм усваивает алкоголь на 30% быстрее, чем мужской.
-
Через 2-3 недели трезвости мозг начинает восстанавливаться, улучшаются память и сон.
Исторический контекст
В России традиции употребления алкоголя уходят в глубокую историю. Однако в последние десятилетия медицина всё чаще говорит не о запретах, а о формировании культуры трезвости и психопрофилактике.
Крупные города вводят программы реабилитации, центры поддержки и телефоны доверия, где помощь можно получить анонимно.
"Важно быть честным с собой и обратиться к специалисту, если чувствуете, что контроль уходит", — напоминает Василий Шуров.
FAQ
Как понять, что я зависим от алкоголя?
Если вы не можете ограничить количество выпитого и чувствуете тревогу без алкоголя, стоит обратиться к наркологу.
Можно ли бросить пить самостоятельно?
Иногда — да, на ранней стадии. Но безопаснее делать это под наблюдением врача.
Сколько времени занимает лечение?
От нескольких месяцев до года, в зависимости от тяжести зависимости и личной мотивации.
Куда обратиться за помощью анонимно?
В группы анонимных алкоголиков или государственные наркологические службы, где поддержка оказывается конфиденциально.
