Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бокал коньяка
Бокал коньяка
© flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:25

Алкоголь крадёт контроль незаметно: врачи назвали первые признаки зависимости

Психиатр Ковтун: депрессия и алкоголизм — самые распространённые психические расстройства в России

В обществе употребление алкоголя часто воспринимается как часть традиций — способ расслабиться после трудного дня или отпраздновать событие. Но грань между "умеренным" употреблением и формированием зависимости может быть тонкой и незаметной.

О том, как распознать первые признаки алкогольной зависимости и вовремя остановить её развитие, рассказал врач-психиатр, нарколог, главный врач клиники "МедПлюс" Василий Шуров в беседе с Pravda. Ru.

"Есть так называемые "маячки": утрата количественного контроля, утрата ситуационного контроля, необходимость выпивать по утрам, отрицание проблемы. Даже редкое употребление алкоголя — уже повод задуматься, зачем человеку нужен интоксикант, который разрушает организм", — подчеркнул Василий Шуров.

Почему зависимость формируется незаметно

На первых этапах алкоголизм не всегда проявляется внешне. Человек продолжает работать, общаться, заниматься привычными делами. Однако постепенно меняется поведение и отношение к алкоголю - напиток становится не просто атрибутом праздников, а способом справиться с тревогой, скукой или усталостью.

"Сигналы зависимости могут быть незаметными до того, как человек не столкнётся с утратой контроля", — отметил Шуров.

Психологическая привязанность формируется задолго до физической. Сначала человек тянется к алкоголю "для расслабления", позже — потому что без него не может почувствовать спокойствие.

Пять "маячков" начинающей зависимости

Эксперт выделяет ключевые признаки, которые указывают на формирование зависимости:

  1. Утрата количественного контроля. Человек перестаёт ограничиваться одной дозой — обещает себе "чуть-чуть", но выпивает больше.

  2. Утрата ситуационного контроля. Возникает желание пить вне праздников — по любому поводу, даже незначительному.

  3. Появление утреннего похмелья. Алкоголь используется как "лекарство" от последствий предыдущего дня.

  4. Отрицание проблемы. Человек уверяет, что "в любой момент может остановиться".

  5. Снижение интереса к другим видам удовольствия. Алкоголь становится главным способом получения положительных эмоций.

Эти признаки не означают, что человек уже алкоголик, но сигнализируют о начале процесса.

Почему алкоголь опасен даже "в малых дозах"

Современные исследования показывают, что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже редкое употребление влияет на работу нервной системы, печени и сердца.

Алкоголь разрушает клетки мозга, нарушает обмен веществ и снижает уровень витаминов группы B, что приводит к раздражительности, депрессии и нарушению сна.

"Даже редкое употребление алкоголя — уже повод задуматься, зачем человеку нужен интоксикант, который разрушает организм", — подчеркнул Шуров.

Как распознать проблему у близкого человека

Первые изменения чаще всего замечают родные. Повод насторожиться:

  • частые оправдания вроде "я заслужил", "всё под контролем";

  • раздражительность или агрессия, если нет возможности выпить;

  • потеря интереса к хобби, спорту, общению;

  • сонливость, тревожность, ухудшение памяти.

Важно не обвинять, а мягко выразить беспокойство и предложить помощь.

Как остановить зависимость на ранней стадии

"Для предотвращения развития зависимости важно быть честным с собой и обратиться к специалисту в случае необходимости", — отметил Шуров.

Раннее обращение к врачу-наркологу или психотерапевту помогает вернуть контроль и избежать разрушительных последствий.

Специалисты используют индивидуальные программы, включающие психотерапию, коррекцию привычек и при необходимости медикаментозную поддержку.

Кроме того, существуют эффективные формы самопомощи.

"Можно попробовать оказать самопомощь через группу анонимных алкоголиков и работу с установками и силой воли", — добавил врач.

Группы поддержки помогают восстановить мотивацию, а участие в совместных встречах снижает чувство одиночества и стыда.

Советы шаг за шагом: как справиться с зависимостью

  1. Признайте проблему. Первый шаг — честно признаться себе, что контроль теряется.

  2. Определите триггеры. Понимание, в каких ситуациях тянет выпить, помогает избегать срывов.

  3. Замените привычку. Найдите другой способ расслабления — прогулку, спорт, музыку.

  4. Обратитесь за помощью. Не откладывайте визит к врачу. Зависимость — не слабость, а болезнь, требующая лечения.

  5. Поддерживайте контакт с близкими. Открытое общение помогает не замыкаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что "всё под контролем".
Последствие: постепенная потеря контроля над количеством и ситуацией.
Альтернатива: обсудить с врачом или психологом свои сомнения.

Ошибка: лечиться самостоятельно алкоголем.
Последствие: зависимость усиливается.
Альтернатива: обратиться в клинику или к анонимным группам.

Ошибка: избегать разговоров о проблеме.
Последствие: отрицание усугубляет зависимость.
Альтернатива: делиться переживаниями с близкими и специалистами.

Ошибка: верить мифу, что алкоголь снимает стресс.
Последствие: кратковременное облегчение сменяется депрессией.
Альтернатива: использовать безопасные методы расслабления — дыхательные практики, спорт, медитацию.

Влияние алкоголя на психику и сон

К теме последствий злоупотребления алкоголем присоединяется психиатр, нарколог Александр Ковтун, отмечая, что зависимость — одно из самых частых психических расстройств в России.

"Среди россиян на сегодняшний день наиболее распространёнными психическими расстройствами являются депрессия и алкогольная зависимость", — рассказал эксперт.

Исследования показывают, что избыток алкоголя ухудшает качество сна: сокращаются фазы глубокого сна, в которых происходит восстановление нервной системы и закрепление памяти. Нарушается баланс гормонов, отвечающих за настроение, что усиливает тревогу и депрессию.

"Совокупность психических заболеваний сегодня превышает показатели всех остальных диагнозов", — подчеркнул Ковтун.

Плюсы и минусы обращения за помощью

Аспект Плюсы Минусы
Профессиональная терапия Индивидуальный подход, контроль врача Требует дисциплины и доверия
Группы поддержки Помогают не чувствовать себя одиноким Нужна открытость и готовность делиться
Психотерапия Улучшает эмоциональное состояние Эффект проявляется не сразу
Медикаментозная помощь Снижает тягу и тревожность Назначается только под наблюдением врача

Мифы и правда об алкоголизме

Миф 1. Алкоголизм — это слабость характера.
Правда: это хроническое заболевание, связанное с изменениями в мозге.

Миф 2. Можно пить понемногу и не стать зависимым.
Правда: регулярность, а не количество, формирует зависимость.

Миф 3. Мужчины страдают алкоголизмом чаще.
Правда: женщины становятся зависимыми быстрее из-за особенностей обмена веществ.

Миф 4. Лечение невозможно без кодировки.
Правда: существуют десятки методов терапии, включая когнитивно-поведенческую и групповую поддержку.

3 интересных факта

  1. По данным ВОЗ, ежегодно от последствий алкоголя в мире умирает около 3 миллионов человек.

  2. Женский организм усваивает алкоголь на 30% быстрее, чем мужской.

  3. Через 2-3 недели трезвости мозг начинает восстанавливаться, улучшаются память и сон.

Исторический контекст

В России традиции употребления алкоголя уходят в глубокую историю. Однако в последние десятилетия медицина всё чаще говорит не о запретах, а о формировании культуры трезвости и психопрофилактике.

Крупные города вводят программы реабилитации, центры поддержки и телефоны доверия, где помощь можно получить анонимно.

"Важно быть честным с собой и обратиться к специалисту, если чувствуете, что контроль уходит", — напоминает Василий Шуров.

FAQ

Как понять, что я зависим от алкоголя?
Если вы не можете ограничить количество выпитого и чувствуете тревогу без алкоголя, стоит обратиться к наркологу.

Можно ли бросить пить самостоятельно?
Иногда — да, на ранней стадии. Но безопаснее делать это под наблюдением врача.

Сколько времени занимает лечение?
От нескольких месяцев до года, в зависимости от тяжести зависимости и личной мотивации.

Куда обратиться за помощью анонимно?
В группы анонимных алкоголиков или государственные наркологические службы, где поддержка оказывается конфиденциально.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин рассказал, как решается кадровый дефицит врачей сегодня в 7:52
Кадровый вакуум в медицине: почему врачи уходят и как регионы борются за специалистов

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, почему дефицит врачей — не кризис, а управляемая потребность, и как республика закрывает «ворота утечки» медицинских кадров.

Читать полностью » Петрушка содержит витамины и антиоксиданты, укрепляющие сосуды и иммунитет — Марина Макиша сегодня в 7:43
Много не надо — петрушка сама справится: почему эта зелень мощнее витаминов из аптеки

Какая зелень самая полезная и почему всего 10 граммов петрушки в день способны укрепить сосуды и улучшить пищеварение? Советы диетолога Марины Макиши.

Читать полностью » Сергей Агапкин рассказал, как укрепить сердце осенью и снизить нагрузку на сосуды сегодня в 5:15
Осень проверяет сердце на прочность: советы Агапкина, как пережить сезон без сбоев

Сергей Агапкин рассказал, как защитить сердце осенью: меньше кофе, больше воды, прогулки и немного горького шоколада — рецепт здоровья от известного врача.

Читать полностью » Врач Сысоева: тунец, лосось и яйца — главные источники селена для организма сегодня в 4:51
Минерал молодости: врач назвала продукты, которые замедляют старение и укрепляют иммунитет

Врач Екатерина Сысоева рассказала, какие продукты — настоящие источники селена и как получать этот важный минерал без риска передозировки.

Читать полностью » Цикламен, азалия и камелия — растения, которые цветут на балконе даже зимой сегодня в 4:31
Зелёный оазис среди снега: три растения, способные обмануть холод

Узнайте, как преобразить балкон зимой с помощью морозостойких цикламенов, азалий и камелий! Секреты ухода и создания уютного зимнего сада в 160 символах.

Читать полностью » Профессор Ольга Воробьёва назвала наследственность главным фактором риска болезни Альцгеймера сегодня в 4:28
Болезнь, которая стирает личность: врачи объяснили, как распознать первые признаки Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера может развиться раньше, чем кажется — особенно при генетической предрасположенности. Врач Ольга Воробьёва рассказала, как её распознать и что помогает замедлить процесс.

Читать полностью » Врач Екатерина Дмитренко заявила, что запрет на продажу газировки детям может дать обратный эффект сегодня в 4:14
Сладкий запрет: почему попытка оградить детей от газировки может только навредить

Запретить газировку детям — звучит полезно, но может вызвать обратный эффект. Врач Екатерина Дмитренко объяснила, почему важнее формировать осознанные привычки, а не просто запрещать.

Читать полностью » Эндокринолог Овчарова объяснила, почему йод и витамин D нельзя пить без анализа крови сегодня в 3:50
Витамины с подвохом: врачи рассказали, какие БАДы опасны для жизни

Эндокринолог Татьяна Овчарова объяснила, почему железо, йод и даже витамин D могут стать ядом. Какие добавки нельзя принимать без назначения врача.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Самостоятельно бросить пить почти невозможно, нужен медицинский контроль и поддержка — Александр Умнов
Еда
Бутерброды со шпротами на чёрном хлебе создают гармоничное сочетание, которое вызывает аппетит
Авто и мото
Toyota разделила спортивные и внедорожные модели: TRD для рамных, GR Sport для легковых и кроссоверов
УрФО
Из бюджета Тюменской области в 2024 году выделили 141 млн рублей на экстренную помощь иностранцам
Технологии
Новый процессор Apple M5 ускоряет работу ИИ в два раза и повышает графику на 30%
Авто и мото
Corriere della Sera: чрезмерный контроль мешает Ferrari принимать решения вовремя
Красота и здоровье
Врачи из Подмосковья удалили опухоль весом 20 килограммов: операция длилась несколько часов
Красота и здоровье
Нейрохирург Сэм Элджамель получил пенсию в £1 млн, несмотря на обвинения пациентов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet