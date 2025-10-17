Алкоголь крадёт контроль незаметно: врачи назвали первые признаки зависимости

В обществе употребление алкоголя часто воспринимается как часть традиций — способ расслабиться после трудного дня или отпраздновать событие. Но грань между "умеренным" употреблением и формированием зависимости может быть тонкой и незаметной.

О том, как распознать первые признаки алкогольной зависимости и вовремя остановить её развитие, рассказал врач-психиатр, нарколог, главный врач клиники "МедПлюс" Василий Шуров в беседе с Pravda. Ru.

"Есть так называемые "маячки": утрата количественного контроля, утрата ситуационного контроля, необходимость выпивать по утрам, отрицание проблемы. Даже редкое употребление алкоголя — уже повод задуматься, зачем человеку нужен интоксикант, который разрушает организм", — подчеркнул Василий Шуров.

Почему зависимость формируется незаметно

На первых этапах алкоголизм не всегда проявляется внешне. Человек продолжает работать, общаться, заниматься привычными делами. Однако постепенно меняется поведение и отношение к алкоголю - напиток становится не просто атрибутом праздников, а способом справиться с тревогой, скукой или усталостью.

"Сигналы зависимости могут быть незаметными до того, как человек не столкнётся с утратой контроля", — отметил Шуров.

Психологическая привязанность формируется задолго до физической. Сначала человек тянется к алкоголю "для расслабления", позже — потому что без него не может почувствовать спокойствие.

Пять "маячков" начинающей зависимости

Эксперт выделяет ключевые признаки, которые указывают на формирование зависимости:

Утрата количественного контроля. Человек перестаёт ограничиваться одной дозой — обещает себе "чуть-чуть", но выпивает больше. Утрата ситуационного контроля. Возникает желание пить вне праздников — по любому поводу, даже незначительному. Появление утреннего похмелья. Алкоголь используется как "лекарство" от последствий предыдущего дня. Отрицание проблемы. Человек уверяет, что "в любой момент может остановиться". Снижение интереса к другим видам удовольствия. Алкоголь становится главным способом получения положительных эмоций.

Эти признаки не означают, что человек уже алкоголик, но сигнализируют о начале процесса.

Почему алкоголь опасен даже "в малых дозах"

Современные исследования показывают, что безопасной дозы алкоголя не существует. Даже редкое употребление влияет на работу нервной системы, печени и сердца.

Алкоголь разрушает клетки мозга, нарушает обмен веществ и снижает уровень витаминов группы B, что приводит к раздражительности, депрессии и нарушению сна.

"Даже редкое употребление алкоголя — уже повод задуматься, зачем человеку нужен интоксикант, который разрушает организм", — подчеркнул Шуров.

Как распознать проблему у близкого человека

Первые изменения чаще всего замечают родные. Повод насторожиться:

частые оправдания вроде "я заслужил", "всё под контролем";

раздражительность или агрессия, если нет возможности выпить;

потеря интереса к хобби, спорту, общению;

сонливость, тревожность, ухудшение памяти.

Важно не обвинять, а мягко выразить беспокойство и предложить помощь.

Как остановить зависимость на ранней стадии

"Для предотвращения развития зависимости важно быть честным с собой и обратиться к специалисту в случае необходимости", — отметил Шуров.

Раннее обращение к врачу-наркологу или психотерапевту помогает вернуть контроль и избежать разрушительных последствий.

Специалисты используют индивидуальные программы, включающие психотерапию, коррекцию привычек и при необходимости медикаментозную поддержку.

Кроме того, существуют эффективные формы самопомощи.

"Можно попробовать оказать самопомощь через группу анонимных алкоголиков и работу с установками и силой воли", — добавил врач.

Группы поддержки помогают восстановить мотивацию, а участие в совместных встречах снижает чувство одиночества и стыда.

Советы шаг за шагом: как справиться с зависимостью

Признайте проблему. Первый шаг — честно признаться себе, что контроль теряется. Определите триггеры. Понимание, в каких ситуациях тянет выпить, помогает избегать срывов. Замените привычку. Найдите другой способ расслабления — прогулку, спорт, музыку. Обратитесь за помощью. Не откладывайте визит к врачу. Зависимость — не слабость, а болезнь, требующая лечения. Поддерживайте контакт с близкими. Открытое общение помогает не замыкаться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что "всё под контролем".

Последствие: постепенная потеря контроля над количеством и ситуацией.

Альтернатива: обсудить с врачом или психологом свои сомнения.

Ошибка: лечиться самостоятельно алкоголем.

Последствие: зависимость усиливается.

Альтернатива: обратиться в клинику или к анонимным группам.

Ошибка: избегать разговоров о проблеме.

Последствие: отрицание усугубляет зависимость.

Альтернатива: делиться переживаниями с близкими и специалистами.

Ошибка: верить мифу, что алкоголь снимает стресс.

Последствие: кратковременное облегчение сменяется депрессией.

Альтернатива: использовать безопасные методы расслабления — дыхательные практики, спорт, медитацию.

Влияние алкоголя на психику и сон

К теме последствий злоупотребления алкоголем присоединяется психиатр, нарколог Александр Ковтун, отмечая, что зависимость — одно из самых частых психических расстройств в России.

"Среди россиян на сегодняшний день наиболее распространёнными психическими расстройствами являются депрессия и алкогольная зависимость", — рассказал эксперт.

Исследования показывают, что избыток алкоголя ухудшает качество сна: сокращаются фазы глубокого сна, в которых происходит восстановление нервной системы и закрепление памяти. Нарушается баланс гормонов, отвечающих за настроение, что усиливает тревогу и депрессию.

"Совокупность психических заболеваний сегодня превышает показатели всех остальных диагнозов", — подчеркнул Ковтун.

Плюсы и минусы обращения за помощью