Праздники затянулись: внешность выдаёт ранний алкоголизм

Алкогольная зависимость развивается незаметно: сначала человек употребляет спиртное по праздникам, затем — по выходным, а со временем поводы находятся и среди недели. Одновременно начинают проявляться внешние изменения, которые становятся сигналом для окружающих.

"При алкоголизме из-за задержки жидкости лицо становится одутловатым и отекшим, под глазами появляются мешки и синяки", — рассказала врач Екатерина Кашух в беседе с LIFE. ru.

Как меняется внешность при зависимости

Главный внешний признак — отёчность лица. Алкоголь задерживает жидкость, что приводит к появлению мешков и тёмных кругов под глазами. Кожа постепенно теряет здоровый цвет, становится тусклой, могут появляться воспаления и мелкие сосудистые "звёздочки".

Нередко меняется и телосложение: у части людей формируется "пивной живот" за счёт нарушения обмена веществ и гормонального дисбаланса.

Поведенческие признаки раннего алкоголизма

По словам врача, насторожить должны изменения в привычках:

человек начинает пить чаще, чем раньше;

появляются новые "поводы" для употребления спиртного;

прежние дозы перестают приносить расслабление и эйфорию;

растёт толерантность к алкоголю, и объём выпиваемого увеличивается.

Сравнение: начальная и выраженная стадия алкоголизма