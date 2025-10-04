Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Признаки алкоголизма у близких
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:13

Праздники затянулись: внешность выдаёт ранний алкоголизм

Врач Екатерина Кашух: отёчность лица и мешки под глазами указывают на алкоголизм

Алкогольная зависимость развивается незаметно: сначала человек употребляет спиртное по праздникам, затем — по выходным, а со временем поводы находятся и среди недели. Одновременно начинают проявляться внешние изменения, которые становятся сигналом для окружающих.

"При алкоголизме из-за задержки жидкости лицо становится одутловатым и отекшим, под глазами появляются мешки и синяки", — рассказала врач Екатерина Кашух в беседе с LIFE. ru.

Как меняется внешность при зависимости

Главный внешний признак — отёчность лица. Алкоголь задерживает жидкость, что приводит к появлению мешков и тёмных кругов под глазами. Кожа постепенно теряет здоровый цвет, становится тусклой, могут появляться воспаления и мелкие сосудистые "звёздочки".

Нередко меняется и телосложение: у части людей формируется "пивной живот" за счёт нарушения обмена веществ и гормонального дисбаланса.

Поведенческие признаки раннего алкоголизма

По словам врача, насторожить должны изменения в привычках:

  • человек начинает пить чаще, чем раньше;

  • появляются новые "поводы" для употребления спиртного;

  • прежние дозы перестают приносить расслабление и эйфорию;

  • растёт толерантность к алкоголю, и объём выпиваемого увеличивается.

Сравнение: начальная и выраженная стадия алкоголизма

Стадия Признаки Последствия
Начальная Увеличение частоты употребления, поиск поводов Формирование зависимости
Выраженная Отёчность лица, мешки под глазами, рост доз Разрушение организма, социальные проблемы

Советы шаг за шагом: что делать близким

  1. Обратить внимание на изменения во внешности и поведении.

  2. Попробовать мягко поговорить с человеком о проблеме.

  3. Предложить обратиться за консультацией к врачу-наркологу.

  4. Поддерживать здоровые привычки в семье: спорт, совместный отдых без алкоголя.

  5. При выраженной зависимости — искать помощь в специализированных клиниках.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать отёчность и мешки под глазами "усталостью".
    Последствие: упущено время для раннего вмешательства.
    Альтернатива: учитывать алкоголь как возможную причину.

  • Ошибка: надеяться, что человек "сам бросит".
    Последствие: углубление зависимости.
    Альтернатива: поддержка и помощь специалистов.

  • Ошибка: скрывать проблему от окружающих.
    Последствие: позднее обращение за лечением.
    Альтернатива: открытый разговор и совместный поиск решения.

А что если зависимость только формируется?

На ранней стадии шансы на восстановление особенно высоки. Если вовремя обратиться к врачу, можно предотвратить переход в тяжёлую фазу. Специалисты используют психотерапию, медикаментозное лечение и программы поддержки, которые помогают справиться с тягой к алкоголю.

FAQ

Можно ли заметить алкоголизм только по лицу?
Отёчность и мешки под глазами — тревожный сигнал, но диагноз ставится только врачом по совокупности признаков.

Почему увеличивается доза алкоголя?
Организм привыкает, толерантность растёт, и для эффекта требуется больше спиртного.

Что лучше: лечить дома или в клинике?
Эффективнее всего комплексный подход с участием специалистов.

