Сердце кричит, но мы не слышим: 4 странных симптома, которые предсказывают инфаркт

Сердечно-сосудистые заболевания часто развиваются незаметно, и первые "сигналы тревоги" могут проявляться задолго до серьезных осложнений. Об этом предупредила врач-кардиолог, профессор Раша Аль-Лами. Ее советы опубликованы в Daily Mail и направлены на то, чтобы помочь вовремя заметить скрытые признаки и обратиться за помощью к специалисту.

"Болезни десен повышают риск диабета второго типа, способного спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания", — пояснила профессор Раша Аль-Лами.

Болезни десен как скрытый маркер

Заболевания полости рта — не только стоматологическая проблема. Хроническое воспаление десен может увеличивать уровень сахара в крови, создавая предпосылки для развития диабета второго типа. А он, в свою очередь, значительно повышает риск инсульта и инфаркта.

Регулярные визиты к стоматологу, профессиональная чистка и правильная гигиена способны снизить этот риск.

Импотенция и сосуды

"Импотенция иногда является первым симптомом атеросклероза", — отметила Раша Аль-Лами.

Эректильная дисфункция может быть следствием нарушения кровообращения. Закупорка сосудов, приводящая к снижению притока крови, затрагивает не только сердце, но и органы малого таза. Поэтому подобный симптом должен стать поводом для консультации у врача, особенно у мужчин старше 40 лет.

Храп и остановки дыхания

Еще один тревожный сигнал — сильный храп с эпизодами апноэ (остановки дыхания во сне). Чаще всего это проявляется у людей с избыточным весом. Апноэ нарушает снабжение организма кислородом, перегружает сердце и повышает риск гипертонии.

Правильное лечение и снижение массы тела помогают значительно уменьшить опасность.

Холодные пальцы рук и ног

"Постоянно холодные пальцы могут указывать на нарушение кровообращения", — добавила Раша Аль-Лами.

Проблемы с кровотоком — еще один возможный симптом атеросклероза. Если руки и ноги часто мерзнут даже в теплом помещении, стоит проверить состояние сосудов.

Сравнение: признаки риска