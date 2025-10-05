Сердце кричит, но мы не слышим: 4 странных симптома, которые предсказывают инфаркт
Сердечно-сосудистые заболевания часто развиваются незаметно, и первые "сигналы тревоги" могут проявляться задолго до серьезных осложнений. Об этом предупредила врач-кардиолог, профессор Раша Аль-Лами. Ее советы опубликованы в Daily Mail и направлены на то, чтобы помочь вовремя заметить скрытые признаки и обратиться за помощью к специалисту.
"Болезни десен повышают риск диабета второго типа, способного спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания", — пояснила профессор Раша Аль-Лами.
Болезни десен как скрытый маркер
Заболевания полости рта — не только стоматологическая проблема. Хроническое воспаление десен может увеличивать уровень сахара в крови, создавая предпосылки для развития диабета второго типа. А он, в свою очередь, значительно повышает риск инсульта и инфаркта.
Регулярные визиты к стоматологу, профессиональная чистка и правильная гигиена способны снизить этот риск.
Импотенция и сосуды
"Импотенция иногда является первым симптомом атеросклероза", — отметила Раша Аль-Лами.
Эректильная дисфункция может быть следствием нарушения кровообращения. Закупорка сосудов, приводящая к снижению притока крови, затрагивает не только сердце, но и органы малого таза. Поэтому подобный симптом должен стать поводом для консультации у врача, особенно у мужчин старше 40 лет.
Храп и остановки дыхания
Еще один тревожный сигнал — сильный храп с эпизодами апноэ (остановки дыхания во сне). Чаще всего это проявляется у людей с избыточным весом. Апноэ нарушает снабжение организма кислородом, перегружает сердце и повышает риск гипертонии.
Правильное лечение и снижение массы тела помогают значительно уменьшить опасность.
Холодные пальцы рук и ног
"Постоянно холодные пальцы могут указывать на нарушение кровообращения", — добавила Раша Аль-Лами.
Проблемы с кровотоком — еще один возможный симптом атеросклероза. Если руки и ноги часто мерзнут даже в теплом помещении, стоит проверить состояние сосудов.
Сравнение: признаки риска
|Симптом
|Возможная причина
|Риск для сердца и сосудов
|Болезни десен
|хроническое воспаление, диабет 2 типа
|инсульт, инфаркт
|Импотенция
|атеросклероз сосудов
|ишемическая болезнь сердца
|Храп и апноэ
|ожирение, слабость дыхательных путей
|гипертония, инфаркт
|Холодные конечности
|нарушение кровотока
|тромбоз, инсульт
А что если…
А что если храп есть, но человек чувствует себя нормально? Это не исключает рисков — апноэ может протекать незаметно и все равно разрушать сердце.
А что если импотенция связана с психологическими причинами? Врач исключит сосудистую природу, но обследование все равно необходимо.
А что если пальцы мерзнут из-за холода? Если симптом проявляется даже в тепле — это повод для обследования сосудов.
FAQ
Как понять, что храп опасен?
Если сопровождается остановками дыхания, сонливостью днем и повышенным давлением, стоит пройти обследование.
Всегда ли импотенция связана с сердцем?
Нет, но у мужчин после 40 лет это может быть первым признаком проблем с сосудами.
Можно ли предотвратить болезни сердца только питанием?
Рацион играет огромную роль, но необходим комплекс: спорт, контроль давления, отказ от курения.
