Сыпь
Кожа меняет цвет, а вы не замечаете: сигнал, который нельзя игнорировать

Боли в паху могут быть симптомом варикоза или заболеваний ЖКТ

Многие из нас готовы волноваться о здоровье родных, но собственные тревожные симптомы часто воспринимаются как нечто "само пройдёт". А ведь организм умеет подавать чёткие сигналы, которые нельзя оставлять без внимания.

Необычный цвет кожи

Одним из тревожных признаков, на который стоит обратить внимание, врачи называют изменение оттенка кожи. Если она приобретает серо-зеленоватый или землистый оттенок, это может быть симптомом серьёзных заболеваний.

Среди возможных причин:

  • панкреатит — воспаление поджелудочной железы;
  • гипертиреоз — избыток гормонов щитовидной железы;
  • жировой гепатоз — нарушения в работе печени;
  • анемия;
  • дефицит белка в организме.

Симптомы белкового дефицита

Недостаток белка проявляется далеко не только в изменении внешности. Возможны:

  • постоянная сонливость;
  • частые головные боли;
  • быстрая утомляемость.

Боли в паху и варикоз

Недомогание и дискомфорт в паховой области могут сигнализировать о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также указывать на начало варикозной болезни.

Когда пора к врачу

Многие заболевания на ранних стадиях лечатся гораздо легче. Проблема в том, что в этот момент человек чаще всего игнорирует тревожные сигналы. А зря.

"Организм может неоднократно подавать "сигналы о помощи”, но человек обращается к врачу только в крайнем случае", — подчёркивают специалисты.

Если вы заметили изменения во внешности, хроническую усталость, боли без причины — не гадайте, не откладывайте, пройдите обследование.

