Мужчина кашляет
Мужчина кашляет
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 13:26

Простуда начинается незаметно: как не упустить первые часы болезни

Врач Ирина Ярцева рассказала, что делать при первых симптомах простуды

Когда простуда только начинается, правильные действия помогают быстрее восстановиться и избежать осложнений. Главный врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Pravda. Ru поделилась простыми, но важными правилами поведения в первые дни болезни.

Что делать при первых симптомах

"В первую очередь важно проветривать помещения и избегать большого скопления людей. Если кто-то в коллективе заболел, старайтесь изолировать его и обеспечить свежий воздух", — объяснила Ярцева.

Свежий воздух снижает концентрацию вирусов и облегчает дыхание, а изоляция помогает защитить окружающих от заражения.

Питание во время болезни

Эксперт подчеркнула, что рацион должен быть сбалансированным и полноценным. В нём обязательно должны присутствовать:

  • белки (мясо, рыба, бобовые);

  • сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб);

  • полезные жиры (орехи, растительные масла, рыба).

Важную роль играют сезонные овощи и фрукты, которые обеспечивают организм витаминами и антиоксидантами.

Гидратация

Во время болезни особенно важно пить достаточно жидкости:

  • воду,

  • травяные чаи,

  • морсы,

  • бульоны.

Это помогает выводить токсины, поддерживает нормальную работу организма и снижает риск обезвоживания при температуре.

Профилактика и укрепление иммунитета

Ярцева отметила, что эти правила работают не только в период болезни, но и как профилактика в межсезонье: правильное питание, чистый воздух и достаточное питьё укрепляют иммунитет.

Ранее иммунолог Николай Крючков напоминал, что при ОРВИ не стоит злоупотреблять жаропонижающими препаратами — температура до 38,5 °C является естественной защитной реакцией организма.

Заключение

Простуда требует внимания с первых же симптомов. Правильный уход, питание и условия в помещении помогут быстрее выздороветь и не допустить осложнений.

