Простуда начинается незаметно: как не упустить первые часы болезни
Когда простуда только начинается, правильные действия помогают быстрее восстановиться и избежать осложнений. Главный врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Pravda. Ru поделилась простыми, но важными правилами поведения в первые дни болезни.
Что делать при первых симптомах
"В первую очередь важно проветривать помещения и избегать большого скопления людей. Если кто-то в коллективе заболел, старайтесь изолировать его и обеспечить свежий воздух", — объяснила Ярцева.
Свежий воздух снижает концентрацию вирусов и облегчает дыхание, а изоляция помогает защитить окружающих от заражения.
Питание во время болезни
Эксперт подчеркнула, что рацион должен быть сбалансированным и полноценным. В нём обязательно должны присутствовать:
-
белки (мясо, рыба, бобовые);
-
сложные углеводы (каши, цельнозерновой хлеб);
-
полезные жиры (орехи, растительные масла, рыба).
Важную роль играют сезонные овощи и фрукты, которые обеспечивают организм витаминами и антиоксидантами.
Гидратация
Во время болезни особенно важно пить достаточно жидкости:
-
воду,
-
травяные чаи,
-
морсы,
-
бульоны.
Это помогает выводить токсины, поддерживает нормальную работу организма и снижает риск обезвоживания при температуре.
Профилактика и укрепление иммунитета
Ярцева отметила, что эти правила работают не только в период болезни, но и как профилактика в межсезонье: правильное питание, чистый воздух и достаточное питьё укрепляют иммунитет.
Ранее иммунолог Николай Крючков напоминал, что при ОРВИ не стоит злоупотреблять жаропонижающими препаратами — температура до 38,5 °C является естественной защитной реакцией организма.
Заключение
Простуда требует внимания с первых же симптомов. Правильный уход, питание и условия в помещении помогут быстрее выздороветь и не допустить осложнений.
