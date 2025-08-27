Рак матки и яичников всё чаще поражает молодых: врачи бьют тревогу
Онкогинеколог Иван Комар в беседе с РИАМО отметил тревожную тенденцию: рак матки и яичников всё чаще диагностируют у девушек в молодом возрасте.
Внимательность к сигналам организма
Специалист подчеркнул, что каждая женщина должна внимательно относиться к своему здоровью и не игнорировать даже незначительные симптомы.
"Большинство женщин, у которых диагноз поставлен на поздних стадиях, а среди них есть и мои пациентки, — это женщины, которые долго игнорировали первые признаки опасного заболевания", — рассказал врач.
Симптомы, которые нельзя пропускать
По словам Комара, на ранних стадиях должны насторожить:
- внезапные мажущие или обильные кровянистые выделения, не связанные с менструацией;
- постоянные тянущие боли внизу живота.
Эти сигналы могут указывать на начало онкологического процесса и требуют обращения к специалисту.
Почему это важно
Раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение. Поэтому врач призывает женщин не откладывать визит к гинекологу при первых подозрительных изменениях в организме.
