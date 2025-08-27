Рак матки и яичников всё чаще поражает молодых: врачи бьют тревогу

Онкогинеколог Иван Комар в беседе с РИАМО отметил тревожную тенденцию: рак матки и яичников всё чаще диагностируют у девушек в молодом возрасте.

Внимательность к сигналам организма

Специалист подчеркнул, что каждая женщина должна внимательно относиться к своему здоровью и не игнорировать даже незначительные симптомы.

"Большинство женщин, у которых диагноз поставлен на поздних стадиях, а среди них есть и мои пациентки, — это женщины, которые долго игнорировали первые признаки опасного заболевания", — рассказал врач.

Симптомы, которые нельзя пропускать

По словам Комара, на ранних стадиях должны насторожить:

внезапные мажущие или обильные кровянистые выделения, не связанные с менструацией;

постоянные тянущие боли внизу живота.

Эти сигналы могут указывать на начало онкологического процесса и требуют обращения к специалисту.

Почему это важно

Раннее выявление значительно повышает шансы на успешное лечение. Поэтому врач призывает женщин не откладывать визит к гинекологу при первых подозрительных изменениях в организме.