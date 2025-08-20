Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 0:28

Как распознать опасное заболевание груди на ранней стадии

Уплотнение и шелушение кожи вокруг соска могут указывать на рак молочной железы

Можно ли распознать опасное заболевание на ранней стадии, не обладая медицинскими знаниями? В некоторых случаях — да. Организм часто подаёт первые тревожные сигналы, которые важно не игнорировать, особенно когда речь идёт о здоровье молочных желез.

Какие симптомы требуют внимания

Одним из самых ранних признаков может стать уплотнение в зоне соска или ареолы, которое сопровождается изменением кожи. Её сухость, покраснение или шелушение нередко принимают за обычную дерматологическую проблему или экзему. Именно поэтому многие женщины не обращаются к врачу сразу.

Важно помнить: даже незначительные изменения в этой области должны стать поводом для консультации у маммолога. Только специалист может провести необходимое обследование и, при необходимости, выполнить биопсию для уточнения диагноза.

Кровянистые выделения — не безобидный симптом

Если появляются кровянистые выделения из соска, это может свидетельствовать о нарушениях в протоках молочной железы. Для уточнения состояния в таких случаях проводят дуктографию — метод диагностики, который позволяет визуализировать протоки с помощью контрастного вещества.
Как пояснил врач Life, это исследование помогает определить точное расположение поражённой зоны и выбрать правильную тактику лечения.

Кому нужно более пристальное наблюдение

Женщины с повышенным риском развития опухолей молочной железы (по семейной истории, генетическим тестам или другим показателям) должны находиться под регулярным наблюдением специалистов. В некоторых случаях медики рекомендуют профилактическое удаление тканей, наиболее подверженных поражению. Такая мера позволяет предотвратить развитие заболевания ещё до его появления.

