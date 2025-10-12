Остеоартрит перестал быть болезнью пенсионеров: врачи бьют тревогу из-за новой тенденции
Заболевания суставов уже давно перестали быть проблемой исключительно пожилых. Всё чаще жалобы на боли и скованность звучат от тех, кому едва исполнилось 35-40 лет. Врачи отмечают тревожную тенденцию — артрит и остеоартрит "молодеют".
О причинах и новых подходах к диагностике рассказала доктор медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории Алеся Клименко в интервью "Газете.Ru".
Суставные болезни теперь встречаются у сорокалетних
По словам специалиста, за последние годы количество пациентов среднего возраста с признаками воспаления и износа суставов заметно выросло.
"Современный образ жизни, возможно, делает более явными и заметными болевые ощущения даже в молодом возрасте", — отметила Алеся Клименко.
Раньше люди, особенно те, кто занимался физическим трудом, просто не обращали внимания на лёгкий дискомфорт, списывая его на усталость. Сейчас же, при сидячей работе и низкой физической активности, суставы реагируют на нагрузку быстрее и болезненнее.
"Это требует пересмотра диагностических критериев и подходов к лечению", — подытожила врач.
Как изменился возраст пациентов
Ранее остеоартрит — хроническое дегенеративное заболевание суставов — диагностировали в основном у пожилых людей, чаще после 60 лет. Сегодня, по словам эксперта, болезнь всё чаще встречается у тридцати- и сорокалетних.
Такое "омоложение" артрита связано не только с образом жизни, но и с новыми привычками: постоянное сидение за компьютером, недостаток сна, избыточный вес, а также дефицит витамина D и белка в рационе.
Сравнение: артрит и остеоартрит
|Параметр
|Артрит
|Остеоартрит
|Природа заболевания
|Воспалительная
|Дегенеративная (износ хряща)
|Возраст начала
|Любой, чаще до 50 лет
|Обычно после 50 лет, теперь с 30-40
|Основные симптомы
|Боль, припухлость, скованность утром
|Боль после нагрузки, ограничение подвижности
|Причины
|Инфекции, аутоиммунные процессы
|Избыточная нагрузка, травмы, ожирение
|Лечение
|Противовоспалительная терапия
|Физиотерапия, коррекция образа жизни
В последние годы врачи всё чаще сталкиваются с сочетанием двух процессов: воспаления и дегенерации. Это усложняет диагностику и требует индивидуального подхода к каждому пациенту.
Почему артрит "молодеет"
-
Малоподвижный образ жизни. Суставы нуждаются в движении: когда мышцы ослаблены, нагрузка распределяется неправильно.
-
Лишний вес. Каждые 5 кг сверх нормы увеличивают давление на коленные суставы почти на 20%.
-
Плохая осанка и работа за компьютером. Перегрузка позвоночника и шеи влияет и на суставы конечностей.
-
Неправильное питание. Дефицит белка, омега-3 жирных кислот и витаминов группы B ускоряет износ тканей.
-
Стресс и недосып. Хроническое напряжение усиливает воспалительные реакции в организме.
Советы шаг за шагом: как защитить суставы
-
Больше двигайтесь. Ходьба, плавание, йога и пилатес укрепляют мышцы и разгружают суставы.
-
Контролируйте вес. Даже небольшое снижение массы тела уменьшает нагрузку на колени и тазобедренные суставы.
-
Пейте достаточно воды. Недостаток жидкости делает хрящи менее эластичными.
-
Соблюдайте баланс кальция и витамина D. Эти вещества отвечают за плотность костной ткани.
-
Меняйте позу каждые 40-60 минут. Особенно при сидячей работе — встаньте, разомнитесь, покрутите плечами.
А что если боль уже появилась?
Первое, что нужно сделать, — не терпеть боль. При повторяющемся дискомфорте важно пройти обследование: сделать анализ крови, рентген или МРТ суставов. Врач определит, есть ли воспаление или признаки износа хряща.
На ранних стадиях артрита лечение включает физиопроцедуры, лечебную гимнастику, корректировку питания и приём препаратов для поддержки хрящевой ткани.
Если болезнь не запущена, восстановить подвижность можно без операций — главное, начать вовремя.
FAQ
Почему суставы болят уже в 30-40 лет?
Причина — малоподвижность, избыточный вес, нарушения обмена веществ и стресс. Современный ритм жизни провоцирует хроническое воспаление.
Можно ли полностью вылечить артрит?
Полностью — редко, но можно добиться стойкой ремиссии и вернуть подвижность. Всё зависит от стадии и дисциплины пациента.
Какие продукты полезны для суставов?
Рыба, орехи, кисломолочные продукты, бобовые, зелень, ягоды и желеобразные блюда (холодец, заливное).
Можно ли заниматься спортом при болях?
Да, но только низкоударными видами: плаванием, растяжкой, скандинавской ходьбой.
Нужны ли добавки с коллагеном?
Они могут быть полезны как часть профилактики, но не заменяют полноценное питание и физическую активность.
