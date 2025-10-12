Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Боль в суставе
Боль в суставе
© Freepik by freepik is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:05

Остеоартрит перестал быть болезнью пенсионеров: врачи бьют тревогу из-за новой тенденции

Доктор Клименко предупредила, что артрит требует пересмотра подходов к диагностике и лечению

Заболевания суставов уже давно перестали быть проблемой исключительно пожилых. Всё чаще жалобы на боли и скованность звучат от тех, кому едва исполнилось 35-40 лет. Врачи отмечают тревожную тенденцию — артрит и остеоартрит "молодеют".

О причинах и новых подходах к диагностике рассказала доктор медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории Алеся Клименко в интервью "Газете.Ru".

Суставные болезни теперь встречаются у сорокалетних

По словам специалиста, за последние годы количество пациентов среднего возраста с признаками воспаления и износа суставов заметно выросло.

"Современный образ жизни, возможно, делает более явными и заметными болевые ощущения даже в молодом возрасте", — отметила Алеся Клименко.

Раньше люди, особенно те, кто занимался физическим трудом, просто не обращали внимания на лёгкий дискомфорт, списывая его на усталость. Сейчас же, при сидячей работе и низкой физической активности, суставы реагируют на нагрузку быстрее и болезненнее.

"Это требует пересмотра диагностических критериев и подходов к лечению", — подытожила врач.

Как изменился возраст пациентов

Ранее остеоартрит — хроническое дегенеративное заболевание суставов — диагностировали в основном у пожилых людей, чаще после 60 лет. Сегодня, по словам эксперта, болезнь всё чаще встречается у тридцати- и сорокалетних.

Такое "омоложение" артрита связано не только с образом жизни, но и с новыми привычками: постоянное сидение за компьютером, недостаток сна, избыточный вес, а также дефицит витамина D и белка в рационе.

Сравнение: артрит и остеоартрит

Параметр Артрит Остеоартрит
Природа заболевания Воспалительная Дегенеративная (износ хряща)
Возраст начала Любой, чаще до 50 лет Обычно после 50 лет, теперь с 30-40
Основные симптомы Боль, припухлость, скованность утром Боль после нагрузки, ограничение подвижности
Причины Инфекции, аутоиммунные процессы Избыточная нагрузка, травмы, ожирение
Лечение Противовоспалительная терапия Физиотерапия, коррекция образа жизни

В последние годы врачи всё чаще сталкиваются с сочетанием двух процессов: воспаления и дегенерации. Это усложняет диагностику и требует индивидуального подхода к каждому пациенту.

Почему артрит "молодеет"

  1. Малоподвижный образ жизни. Суставы нуждаются в движении: когда мышцы ослаблены, нагрузка распределяется неправильно.

  2. Лишний вес. Каждые 5 кг сверх нормы увеличивают давление на коленные суставы почти на 20%.

  3. Плохая осанка и работа за компьютером. Перегрузка позвоночника и шеи влияет и на суставы конечностей.

  4. Неправильное питание. Дефицит белка, омега-3 жирных кислот и витаминов группы B ускоряет износ тканей.

  5. Стресс и недосып. Хроническое напряжение усиливает воспалительные реакции в организме.

Советы шаг за шагом: как защитить суставы

  1. Больше двигайтесь. Ходьба, плавание, йога и пилатес укрепляют мышцы и разгружают суставы.

  2. Контролируйте вес. Даже небольшое снижение массы тела уменьшает нагрузку на колени и тазобедренные суставы.

  3. Пейте достаточно воды. Недостаток жидкости делает хрящи менее эластичными.

  4. Соблюдайте баланс кальция и витамина D. Эти вещества отвечают за плотность костной ткани.

  5. Меняйте позу каждые 40-60 минут. Особенно при сидячей работе — встаньте, разомнитесь, покрутите плечами.

А что если боль уже появилась?

Первое, что нужно сделать, — не терпеть боль. При повторяющемся дискомфорте важно пройти обследование: сделать анализ крови, рентген или МРТ суставов. Врач определит, есть ли воспаление или признаки износа хряща.

На ранних стадиях артрита лечение включает физиопроцедуры, лечебную гимнастику, корректировку питания и приём препаратов для поддержки хрящевой ткани.

Если болезнь не запущена, восстановить подвижность можно без операций — главное, начать вовремя.

FAQ

Почему суставы болят уже в 30-40 лет?
Причина — малоподвижность, избыточный вес, нарушения обмена веществ и стресс. Современный ритм жизни провоцирует хроническое воспаление.

Можно ли полностью вылечить артрит?
Полностью — редко, но можно добиться стойкой ремиссии и вернуть подвижность. Всё зависит от стадии и дисциплины пациента.

Какие продукты полезны для суставов?
Рыба, орехи, кисломолочные продукты, бобовые, зелень, ягоды и желеобразные блюда (холодец, заливное).

Можно ли заниматься спортом при болях?
Да, но только низкоударными видами: плаванием, растяжкой, скандинавской ходьбой.

Нужны ли добавки с коллагеном?
Они могут быть полезны как часть профилактики, но не заменяют полноценное питание и физическую активность.

