Остеоартрит перестал быть болезнью пенсионеров: врачи бьют тревогу из-за новой тенденции

Заболевания суставов уже давно перестали быть проблемой исключительно пожилых. Всё чаще жалобы на боли и скованность звучат от тех, кому едва исполнилось 35-40 лет. Врачи отмечают тревожную тенденцию — артрит и остеоартрит "молодеют".

О причинах и новых подходах к диагностике рассказала доктор медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории Алеся Клименко в интервью "Газете.Ru".

Суставные болезни теперь встречаются у сорокалетних

По словам специалиста, за последние годы количество пациентов среднего возраста с признаками воспаления и износа суставов заметно выросло.

"Современный образ жизни, возможно, делает более явными и заметными болевые ощущения даже в молодом возрасте", — отметила Алеся Клименко.

Раньше люди, особенно те, кто занимался физическим трудом, просто не обращали внимания на лёгкий дискомфорт, списывая его на усталость. Сейчас же, при сидячей работе и низкой физической активности, суставы реагируют на нагрузку быстрее и болезненнее.

"Это требует пересмотра диагностических критериев и подходов к лечению", — подытожила врач.

Как изменился возраст пациентов

Ранее остеоартрит — хроническое дегенеративное заболевание суставов — диагностировали в основном у пожилых людей, чаще после 60 лет. Сегодня, по словам эксперта, болезнь всё чаще встречается у тридцати- и сорокалетних.

Такое "омоложение" артрита связано не только с образом жизни, но и с новыми привычками: постоянное сидение за компьютером, недостаток сна, избыточный вес, а также дефицит витамина D и белка в рационе.

Сравнение: артрит и остеоартрит