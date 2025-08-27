В глубинах космоса нашли сотни ярких объектов — астрономы растерялись от увиденного

Учёные наткнулись на сотни невероятно ярких и загадочных объектов в глубинах космоса. Это открытие намекает: в первые миллионы лет после Большого взрыва Вселенная могла быть куда более бурной и активной, чем представляли раньше.

Сила телескопа Джеймса Уэбба

Команда из Университета Миссури, используя уникальные снимки космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), выявила около 300 необычных источников света. Формально они могут быть галактиками, но всё не так просто: по современным моделям такие молодые системы должны быть тусклыми, ведь их звездообразование ограничено. Однако новые кандидаты излучают куда больше света, чем предсказывают теории.

"Если хотя бы несколько из этих объектов окажутся тем, чем мы их считаем, наше открытие может поставить под сомнение современные представления о том, как формировались галактики на ранней стадии развития Вселенной — в период, когда начали формироваться первые звёзды и галактики", — заявил соавтор исследования Хаоцзин Янь.

Как находят далёкие миры

Чтобы зафиксировать столь далекие объекты, исследователи применили так называемый метод выпадения. Он позволяет заметить источники, которые проявляются на красных длинах волн, но исчезают на снимках в коротковолновом диапазоне. Такой эффект означает, что они находятся на огромных расстояниях, показывая картину Вселенной более чем 13 миллиардов лет назад.

Для оценки расстояния и возраста команда измеряла яркость в разных диапазонах волн, чтобы вычислить красное смещение, массу и примерный возраст объектов. Камеры ближнего и среднего инфракрасного диапазона JWST идеально подходят для таких задач — именно они позволяют ловить свет из самых древних уголков космоса.

Что говорят цифры

"По мере того, как свет от этих ранних галактик движется в пространстве, он растягивается, переходя из видимого диапазона в инфракрасный", — отметил Хаоцзин Янь.

Он добавил, то это растяжение, называемое красным смещением, помогает нам определить, насколько далеко находятся эти галактики. Чем больше красное смещение, тем ближе галактика к началу Вселенной.