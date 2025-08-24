Пересмотрено рождение Вселенной: первая молекула оказалась ключом ко всему

Учёные впервые смоделировали условия ранней Вселенной и воссоздали её первую молекулу. Результаты исследования заставляют пересмотреть прежние представления о химическом составе космоса в первые мгновения его существования.

Как появились первые молекулы?

Согласно современным данным, Большой Взрыв произошёл 13,8 миллиардов лет назад. В первые секунды после него температура была невероятно высокой, но затем резко упала, что позволило образоваться первым элементам — водороду и гелию. Через сотни тысяч лет, когда Вселенная остыла ещё сильнее, атомы начали соединяться с электронами, формируя молекулы.

Исследователи пришли к выводу: первой молекулой стал ион гидрида гелия (HeH+). Именно он сыграл ключевую роль в образовании молекулярного водорода, который сейчас является самым распространённым веществом в космосе. Эти частицы стали основой для формирования первых звёзд.

"Без HeH+ не было бы молекулярного водорода, а значит, и звёзд в их современном виде", — отмечают авторы исследования.

Эксперимент, который изменил представления

Учёные смогли воссоздать условия ранней Вселенной, удерживая ионы гидрида гелия при температуре -267 °C в течение минуты. Затем их столкнули с тяжёлым водородом.

Оказалось, что при экстремально низких температурах реакция между частицами не замедлялась, вопреки прежним теориям. Это открытие ставит под сомнение прежние модели формирования звёзд и показывает, что взаимодействие ионов с другими атомами было гораздо важнее, чем считалось ранее.