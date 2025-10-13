Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Черная дыра квазар
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:24

Монстр из ранней Вселенной игнорирует законы гравитации: учёные в шоке

Обнаружена чёрная дыра, растущая быстрее допустимого

Учёные зафиксировали в глубинах ранней Вселенной уникальный объект — сверхмассивную чёрную дыру, которая растёт быстрее, чем позволяют физические законы. Она поглощает материю с интенсивностью, превышающей теоретический предел более чем в два раза. Это открытие может изменить наше понимание того, как зародились первые галактики и самые тяжёлые чёрные дыры.

Загадка древнего монстра

Астрономы наблюдали объект RACS J0320-35, возникший всего через 920 миллионов лет после Большого взрыва — когда Вселенная была примерно в 15 раз моложе нынешней. Уже тогда эта чёрная дыра достигла массы около миллиарда солнечных масс и продолжала расти.

Для анализа использовались данные рентгеновской обсерватории NASA "Чандра", а также инфракрасные и оптические наблюдения. Результаты оказались ошеломляющими: темпы роста RACS J0320-35 в 2,4 раза превышают предел Эддингтона, который считается физическим максимумом для стабильного роста чёрных дыр.

"Было немного шокирующе наблюдать, как эта чёрная дыра растёт стремительными темпами", — сказал ведущий автор исследования Лука Игина из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики.

Этот предел описывает баланс между гравитационным притяжением, втягивающим материю внутрь, и давлением излучения, выталкивающим её наружу. Нарушить этот баланс — значит рискнуть разрушением аккреционного диска. Однако RACS J0320-35 каким-то образом остаётся стабильной.

Что делает RACS J0320-35 особенной

RACS J0320-35 излучает мощные потоки энергии во всех диапазонах — от радиоволн до рентгена. Именно благодаря этой яркости её удалось обнаружить в ходе радиотелескопического обзора неба, а затем подтвердить данными "Чандры" в 2023 году.

Исследователи называют её "идеальной лабораторией" для изучения механизмов роста чёрных дыр. По наблюдениям, объект ежегодно "прибавляет" от 300 до 3000 солнечных масс - невероятная скорость даже для ранней Вселенной.

Параметр Значение
Название RACS J0320-35
Возраст Вселенной при образовании 920 млн лет после Большого взрыва
Масса ~1 млрд солнечных масс
Темп роста 300-3000 масс Солнца в год
Превышение предела Эддингтона в 2,4 раза
Источник данных NASA "Чандра", оптические и ИК-телескопы

Что такое предел Эддингтона

Теоретически, чёрная дыра не может бесконечно быстро поглощать материю. Излучение, возникающее при этом, создаёт мощное давление, которое выталкивает вещество наружу, останавливая рост.
Однако RACS J0320-35, похоже, игнорирует этот предел. Учёные предполагают, что это возможно, если поток падающего газа организован неравномерно — например, спиральными структурами, где часть материи уходит в "тени" излучения и всё же достигает горизонта событий.

Как изучали древнего гиганта

Учёные сопоставили интенсивность рентгеновского, инфракрасного и оптического излучения на разных длинах волн. Эти данные позволили определить не только массу, но и темпы поглощения материи.
Затем исследователи "прокрутили" развитие объекта в обратном направлении, чтобы понять, как он возник.

Оказалось, что даже при сверхбыстром росте RACS J0320-35 могла начаться с обычной звезды массой менее 100 солнечных. То есть сценарий её рождения мало чем отличается от обычных чёрных дыр в современной Вселенной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: предполагать, что все чёрные дыры растут в рамках предела Эддингтона.
    Последствие: невозможность объяснить наблюдаемые массы в ранней Вселенной.
    Альтернатива: учитывать сценарии сверхэддингтоновского аккреционного роста.

  • Ошибка: считать ранние квазары исключительно редкими.
    Последствие: недооценка их влияния на эволюцию галактик.
    Альтернатива: пересмотреть частоту появления быстрых чёрных дыр по данным JWST.

  • Ошибка: игнорировать излучение за пределами видимого диапазона.
    Последствие: упускание реальных масштабов процессов.
    Альтернатива: комбинировать оптические, ИК и рентгеновские наблюдения.

Квазары: маяки древней Вселенной

Квазары — это сверхяркие чёрные дыры, которые поглощают материю с колоссальной скоростью. Когда вещество падает внутрь, оно нагревается и создаёт яркий диск, излучающий больше энергии, чем вся галактика.
Некоторые из них испускают мощные струи плазмы, или джеты, вырывающиеся из полюсов со скоростью, близкой к световой. Эти космические "световые мечи" видны на миллиарды световых лет.

RACS J0320-35 относится именно к такому типу — её излучение охватывает весь спектр, от радиоволн до рентгена. Благодаря этому астрономы могут отслеживать процессы, происходящие вблизи горизонта событий.

Сравнение с другими чёрными дырами

Объект Эпоха (лет после Большого взрыва) Масса Темп роста Характеристика
RACS J0320-35 920 млн 1 млрд масс Солнца в 2,4 раза выше предела ранний квазар, сверхэддингтоновский рост
TON 618 10 млрд 66 млрд масс Солнца стабилизированный самый массивный известный квазар
GNz11 QSO 400 млн ~100 млн масс Солнца быстрый рост один из древнейших квазаров JWST

Сравнение показывает, что RACS J0320-35 — не просто древняя чёрная дыра, а мост между первыми звёздами и современными сверхмассивными объектами.

Что думают учёные

"Как Вселенная создала первое поколение чёрных дыр?" — заявил соавтор исследования Томас Коннор из Гарвардского и Смитсоновского центров астрофизики. — "Это остаётся одним из самых важных вопросов в астрофизике, и этот объект помогает нам найти ответ".

Астрономы полагают, что наблюдения за RACS J0320-35 и другими сверхэддингтоновскими чёрными дырами, найденными телескопом имени Джеймса Уэбба, помогут пересмотреть существующие модели формирования галактик и ранней космической эволюции.

Мифы и правда

  • Миф: чёрные дыры — "дыры" в пространстве.
    Правда: это области с огромной плотностью, создающие настолько сильное притяжение, что даже свет не может их покинуть.

  • Миф: чёрные дыры поглощают всё подряд.
    Правда: они притягивают только материю, которая оказывается в пределах их гравитационного влияния.

  • Миф: скорость роста чёрной дыры не может превышать предел Эддингтона.
    Правда: RACS J0320-35 и подобные объекты доказывают обратное.

Исторический контекст

Изучение квазаров началось в 1960-х, когда астрономы впервые заметили странные источники радиоволн. Позже выяснилось, что это сверхмассивные чёрные дыры в центре далёких галактик.

Каждое новое открытие в этой области меняет представления о ранней Вселенной. И если RACS J0320-35 действительно нарушает фундаментальные физические пределы, то, возможно, наши законы роста чёрных дыр нуждаются в пересмотре.

