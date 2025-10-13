Монстр из ранней Вселенной игнорирует законы гравитации: учёные в шоке
Учёные зафиксировали в глубинах ранней Вселенной уникальный объект — сверхмассивную чёрную дыру, которая растёт быстрее, чем позволяют физические законы. Она поглощает материю с интенсивностью, превышающей теоретический предел более чем в два раза. Это открытие может изменить наше понимание того, как зародились первые галактики и самые тяжёлые чёрные дыры.
Загадка древнего монстра
Астрономы наблюдали объект RACS J0320-35, возникший всего через 920 миллионов лет после Большого взрыва — когда Вселенная была примерно в 15 раз моложе нынешней. Уже тогда эта чёрная дыра достигла массы около миллиарда солнечных масс и продолжала расти.
Для анализа использовались данные рентгеновской обсерватории NASA "Чандра", а также инфракрасные и оптические наблюдения. Результаты оказались ошеломляющими: темпы роста RACS J0320-35 в 2,4 раза превышают предел Эддингтона, который считается физическим максимумом для стабильного роста чёрных дыр.
"Было немного шокирующе наблюдать, как эта чёрная дыра растёт стремительными темпами", — сказал ведущий автор исследования Лука Игина из Гарвардского и Смитсоновского центра астрофизики.
Этот предел описывает баланс между гравитационным притяжением, втягивающим материю внутрь, и давлением излучения, выталкивающим её наружу. Нарушить этот баланс — значит рискнуть разрушением аккреционного диска. Однако RACS J0320-35 каким-то образом остаётся стабильной.
Что делает RACS J0320-35 особенной
RACS J0320-35 излучает мощные потоки энергии во всех диапазонах — от радиоволн до рентгена. Именно благодаря этой яркости её удалось обнаружить в ходе радиотелескопического обзора неба, а затем подтвердить данными "Чандры" в 2023 году.
Исследователи называют её "идеальной лабораторией" для изучения механизмов роста чёрных дыр. По наблюдениям, объект ежегодно "прибавляет" от 300 до 3000 солнечных масс - невероятная скорость даже для ранней Вселенной.
|Параметр
|Значение
|Название
|RACS J0320-35
|Возраст Вселенной при образовании
|920 млн лет после Большого взрыва
|Масса
|~1 млрд солнечных масс
|Темп роста
|300-3000 масс Солнца в год
|Превышение предела Эддингтона
|в 2,4 раза
|Источник данных
|NASA "Чандра", оптические и ИК-телескопы
Что такое предел Эддингтона
Теоретически, чёрная дыра не может бесконечно быстро поглощать материю. Излучение, возникающее при этом, создаёт мощное давление, которое выталкивает вещество наружу, останавливая рост.
Однако RACS J0320-35, похоже, игнорирует этот предел. Учёные предполагают, что это возможно, если поток падающего газа организован неравномерно — например, спиральными структурами, где часть материи уходит в "тени" излучения и всё же достигает горизонта событий.
Как изучали древнего гиганта
Учёные сопоставили интенсивность рентгеновского, инфракрасного и оптического излучения на разных длинах волн. Эти данные позволили определить не только массу, но и темпы поглощения материи.
Затем исследователи "прокрутили" развитие объекта в обратном направлении, чтобы понять, как он возник.
Оказалось, что даже при сверхбыстром росте RACS J0320-35 могла начаться с обычной звезды массой менее 100 солнечных. То есть сценарий её рождения мало чем отличается от обычных чёрных дыр в современной Вселенной.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: предполагать, что все чёрные дыры растут в рамках предела Эддингтона.
Последствие: невозможность объяснить наблюдаемые массы в ранней Вселенной.
Альтернатива: учитывать сценарии сверхэддингтоновского аккреционного роста.
-
Ошибка: считать ранние квазары исключительно редкими.
Последствие: недооценка их влияния на эволюцию галактик.
Альтернатива: пересмотреть частоту появления быстрых чёрных дыр по данным JWST.
-
Ошибка: игнорировать излучение за пределами видимого диапазона.
Последствие: упускание реальных масштабов процессов.
Альтернатива: комбинировать оптические, ИК и рентгеновские наблюдения.
Квазары: маяки древней Вселенной
Квазары — это сверхяркие чёрные дыры, которые поглощают материю с колоссальной скоростью. Когда вещество падает внутрь, оно нагревается и создаёт яркий диск, излучающий больше энергии, чем вся галактика.
Некоторые из них испускают мощные струи плазмы, или джеты, вырывающиеся из полюсов со скоростью, близкой к световой. Эти космические "световые мечи" видны на миллиарды световых лет.
RACS J0320-35 относится именно к такому типу — её излучение охватывает весь спектр, от радиоволн до рентгена. Благодаря этому астрономы могут отслеживать процессы, происходящие вблизи горизонта событий.
Сравнение с другими чёрными дырами
|Объект
|Эпоха (лет после Большого взрыва)
|Масса
|Темп роста
|Характеристика
|RACS J0320-35
|920 млн
|1 млрд масс Солнца
|в 2,4 раза выше предела
|ранний квазар, сверхэддингтоновский рост
|TON 618
|10 млрд
|66 млрд масс Солнца
|стабилизированный
|самый массивный известный квазар
|GNz11 QSO
|400 млн
|~100 млн масс Солнца
|быстрый рост
|один из древнейших квазаров JWST
Сравнение показывает, что RACS J0320-35 — не просто древняя чёрная дыра, а мост между первыми звёздами и современными сверхмассивными объектами.
Что думают учёные
"Как Вселенная создала первое поколение чёрных дыр?" — заявил соавтор исследования Томас Коннор из Гарвардского и Смитсоновского центров астрофизики. — "Это остаётся одним из самых важных вопросов в астрофизике, и этот объект помогает нам найти ответ".
Астрономы полагают, что наблюдения за RACS J0320-35 и другими сверхэддингтоновскими чёрными дырами, найденными телескопом имени Джеймса Уэбба, помогут пересмотреть существующие модели формирования галактик и ранней космической эволюции.
Мифы и правда
-
Миф: чёрные дыры — "дыры" в пространстве.
Правда: это области с огромной плотностью, создающие настолько сильное притяжение, что даже свет не может их покинуть.
-
Миф: чёрные дыры поглощают всё подряд.
Правда: они притягивают только материю, которая оказывается в пределах их гравитационного влияния.
-
Миф: скорость роста чёрной дыры не может превышать предел Эддингтона.
Правда: RACS J0320-35 и подобные объекты доказывают обратное.
Исторический контекст
Изучение квазаров началось в 1960-х, когда астрономы впервые заметили странные источники радиоволн. Позже выяснилось, что это сверхмассивные чёрные дыры в центре далёких галактик.
Каждое новое открытие в этой области меняет представления о ранней Вселенной. И если RACS J0320-35 действительно нарушает фундаментальные физические пределы, то, возможно, наши законы роста чёрных дыр нуждаются в пересмотре.
