Загадка полуострова Хома: почему древние люди шли за камнями за 12 км

Знали ли вы, что более 2,6 миллионов лет назад на юго-западе Кении древние люди использовали каменные орудия, чтобы обрабатывать растительность и разделывать крупную добычу, такую как бегемоты? Это открытие меняет наше представление о ранних людях и их способностях.

Новое исследование

Согласно исследованию, проведенному учеными из Национального музея естественной истории Смитсоновского института, Музея естественной истории Кливленда и Куинс-колледжа, древние люди использовали особые каменные материалы, которые собирали на расстоянии до 12 км. Эти находки, опубликованные в журнале Science Advances, подчеркивают, что гоминины перевозили ресурсы на большие расстояния, что на 600 000 лет опережает предыдущие данные.

Рик Поттс, соавтор исследования, отметил, что люди часто сосредотачиваются на самих орудиях, но настоящим новшеством олдувайцев может быть транспортировка ресурсов из одного места в другое. Это знание и намерение доставлять каменный материал к источникам пищи, по-видимому, были важной частью их практики.

Раскопки на полуострове Хома

Работа Эммы Файнстоун, возглавляющей исследование, началась в 2012 году. Она и Поттс вместе с коллегами анализировали каменные орудия, найденные на полуострове Хома, известном своими археологическими находками. Одно из самых значимых мест, Ньяянга, содержит артефакты возрастом около трех миллионов лет. В ходе раскопок были обнаружены целые наборы каменных орудий и сотни костей бегемотов.

Гоминины использовали каменные орудия для различных задач, включая переработку растительной и животной пищи. Это разнообразие деятельности свидетельствует о том, что даже на ранних стадиях развития культуры каменные орудия повышали адаптивность гомининов.

Проблемы с местными камнями

Для изготовления олдувайских орудий требовались прочные, но хрупкие камни. Однако местные породы в Ньяянге были относительно мягкими и быстро тупились. Поэтому гоминины, похоже, привозили более качественные камни из других регионов. Исследователи обнаружили, что орудия были сделаны из вулканических и метаморфических пород, которые находились в нескольких километрах от полуострова Хома.

Это удивительно, поскольку комплекс Ньяянга относится к раннему олдоваю, а ранее считалось, что длинные расстояния переноса связаны с более поздними изменениями в нашей эволюционной истории.

Значение транспортировки ресурсов

Способность древних гоминидов планировать транспортировку ресурсов играет важную роль в их эволюции. Поттс отметил, что это демонстрирует умение древних людей оценивать свои потребности и составлять ментальные карты окружающей среды.

"Ментальные карты древнейших известных гоминидов значительно превосходили их непосредственное окружение", — добавил он.

Когда гоминины привозили свои каменные артефакты обратно в Ньяянгу, они превращали их в отщепы и нуклеусы. Однако, несмотря на найденные зубы гоминина рода Paranthropus, личности этих мастеров орудий остаются неизвестными.

Исследования в Ньяянге свидетельствуют о большем разнообразии гомининов, изготавливавших ранние каменные орудия, чем считалось ранее. Это подчеркивает, что древние люди на протяжении миллионов лет использовали инструменты для решения адаптивных задач.