Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
Археологические раскопки на месте Албазинского острога (2014 г.)
© commons.wikimedia.org by Albazino is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 20:19

Загадка полуострова Хома: почему древние люди шли за камнями за 12 км

Археологи обнаружили каменные орудия возрастом 2,6 миллиона лет в Африке

Знали ли вы, что более 2,6 миллионов лет назад на юго-западе Кении древние люди использовали каменные орудия, чтобы обрабатывать растительность и разделывать крупную добычу, такую как бегемоты? Это открытие меняет наше представление о ранних людях и их способностях.

Новое исследование

Согласно исследованию, проведенному учеными из Национального музея естественной истории Смитсоновского института, Музея естественной истории Кливленда и Куинс-колледжа, древние люди использовали особые каменные материалы, которые собирали на расстоянии до 12 км. Эти находки, опубликованные в журнале Science Advances, подчеркивают, что гоминины перевозили ресурсы на большие расстояния, что на 600 000 лет опережает предыдущие данные.

Рик Поттс, соавтор исследования, отметил, что люди часто сосредотачиваются на самих орудиях, но настоящим новшеством олдувайцев может быть транспортировка ресурсов из одного места в другое. Это знание и намерение доставлять каменный материал к источникам пищи, по-видимому, были важной частью их практики.

Раскопки на полуострове Хома

Работа Эммы Файнстоун, возглавляющей исследование, началась в 2012 году. Она и Поттс вместе с коллегами анализировали каменные орудия, найденные на полуострове Хома, известном своими археологическими находками. Одно из самых значимых мест, Ньяянга, содержит артефакты возрастом около трех миллионов лет. В ходе раскопок были обнаружены целые наборы каменных орудий и сотни костей бегемотов.

Гоминины использовали каменные орудия для различных задач, включая переработку растительной и животной пищи. Это разнообразие деятельности свидетельствует о том, что даже на ранних стадиях развития культуры каменные орудия повышали адаптивность гомининов.

Проблемы с местными камнями

Для изготовления олдувайских орудий требовались прочные, но хрупкие камни. Однако местные породы в Ньяянге были относительно мягкими и быстро тупились. Поэтому гоминины, похоже, привозили более качественные камни из других регионов. Исследователи обнаружили, что орудия были сделаны из вулканических и метаморфических пород, которые находились в нескольких километрах от полуострова Хома.

Это удивительно, поскольку комплекс Ньяянга относится к раннему олдоваю, а ранее считалось, что длинные расстояния переноса связаны с более поздними изменениями в нашей эволюционной истории.

Значение транспортировки ресурсов

Способность древних гоминидов планировать транспортировку ресурсов играет важную роль в их эволюции. Поттс отметил, что это демонстрирует умение древних людей оценивать свои потребности и составлять ментальные карты окружающей среды.

"Ментальные карты древнейших известных гоминидов значительно превосходили их непосредственное окружение", — добавил он.

Когда гоминины привозили свои каменные артефакты обратно в Ньяянгу, они превращали их в отщепы и нуклеусы. Однако, несмотря на найденные зубы гоминина рода Paranthropus, личности этих мастеров орудий остаются неизвестными.

Исследования в Ньяянге свидетельствуют о большем разнообразии гомининов, изготавливавших ранние каменные орудия, чем считалось ранее. Это подчеркивает, что древние люди на протяжении миллионов лет использовали инструменты для решения адаптивных задач.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ученые раскрыли механизмы навигации бабочек-богонгов в Австралийских Альпах вчера в 16:09

Как бабочки-богонги могут научить нас секретам навигации в нашем мире

Как бабочки-богонги преодолевают тысячи километров? Ученые раскрыли секрет их навигации: звезды и магнитное поле Земли. Узнайте, как крошечные мотыльки совершают невероятные путешествия.

Читать полностью » Стэнфордский университет разработал солнечную установку для извлечения азота из мочи 21.08.2025 в 15:01

Когда унитаз становится фермой: как инженеры учат мир не выбрасывать богатства

Стэнфордские учёные создали установку, которая добывает азот из мочи с помощью солнечной энергии. Эффективность выросла на 60%, экономия — до $4,13/кг. Решает проблему загрязнения водоёмов и выпускает удобрения без химических заводов.

Читать полностью » Польские археологи нашли захоронение воина и готское ожерелье: что известно о находках сегодня в 14:21

Польские леса хранили молчание веками: сенсационная находка изменила учебники истории

В Польше археологи-любители обнаружили золотое ожерелье готов V века и клад монет. Сенсационная находка проливает свет на историю Польши и Великое переселение народов.

Читать полностью » Крупнейший клад железных слитков найден в Боснии: что это меняет в истории Европы сегодня в 13:21

Боснийская река Сава раскрыла секрет: клад железных слитков переписывает торговые пути древней Европы

В Боснии обнаружен крупнейший в Европе клад доисторических железных слитков. Находка меняет представление о металлургии и торговых путях железного века в Европе.

Читать полностью » Серебряные монеты раскрывают секреты древней торговли в Юго-Восточной Азии сегодня в 12:21

Утерянные связи древности: серебряные монеты раскрывают торговые секреты

Изучение монет IV века раскрывает экономическую интеграцию в Юго-Восточной Азии. Находки "Восходящее солнце" и "Шриватса" указывают на общие экономические и культурные системы.

Читать полностью » Римская баня в Байях: сенсационная находка может быть связана с Цицероном сегодня в 11:21

Подводный сюрприз: затопленная баня раскроет тайны римской империи

В затопленных руинах Байи обнаружена римская баня! Археологи надеются, что находка прольет свет на виллу Цицерона и жизнь римской элиты. Изучается керамика и архитектура!

Читать полностью » 2,6 млн лет: находка в Кении переписывает историю переноса камней гоминидами сегодня в 10:21

Камни из ниоткуда: зачем древние люди тащили их за десятки километров

В Кении нашли доказательства, что 2,6 млн лет назад гоминиды транспортировали камни на большие расстояния для создания орудий труда.

Читать полностью » Ученые исследуют ДНК из Уэй Цомпантли, чтобы раскрыть тайны жертвоприношений ацтеков сегодня в 9:37

Зловещая тайна Уэй Цомпантли: человеческие черепа расскажут о прошлом Мехико

В Мехико спустя 10 лет Уэй Цомпантли продолжает исследования. Анализ черепов расскажет о генетике и географии жертв ацтекских жертвоприношений

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Эксперты перечислили ежедневные привычки, которые снижают риски болезней
Авто и мото

Nissan и LiCAP разработают технологию сухих электродов для твердотельных батарей
Спорт и фитнес

Врач рассказал, как улучшить кровообращение в ногах на работе
Дом

Натуральное средство от тараканов: огурец помогает избавиться от непрошеных гостей
Туризм

Первые группы россиян добрались поездом до курорта "Вонсан-Кальма" в КНДР
Еда

Диетолог рекомендовала пить минералку для улучшения пищеварения
Садоводство

Чаплин: в августе нужно обрезать деревья, удобрить почву и посадить луковичные
Спорт и фитнес

Men Today: фитнес-эксперт Ротач перечислила восемь упражнений для рельефного пресса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru