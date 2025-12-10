Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:47

Деньги до праздников: какие три выплаты можно получить в декабре и почему в январе будет пауза

Премии могут добавить к трём выплатам в декабре — Муравьёв

В конце года зарплатный график у многих компаний сдвигается: работодатели стараются закрыть расчёты до новогодних каникул, чтобы не переносить выплаты на январь. Об этом сообщает агентство "Прайм". На практике это означает, что часть сотрудников в декабре может получить деньги раньше привычных дат, хотя формально порядок выплат не меняется.

Почему декабрьские выплаты иногда приходят раньше

По общему правилу аванс выдают во второй половине месяца — с 16-го по 30-31-е число, а оставшуюся часть зарплаты перечисляют не позднее 15-го числа следующего месяца. Но последние недели года — период, когда компании часто стремятся завершить финансовые операции заранее. Причина проста: в январе много выходных, и перенос выплат на первые рабочие дни после праздников может усложнить расчёты.

В результате в декабре у работников нередко возникает ощущение "лишней" зарплаты. Речь не о дополнительных деньгах, а о том, что привычные выплаты концентрируются в одном месяце. Это особенно заметно в организациях, где бухгалтерия предпочитает не оставлять начисления на начало января.

Какие "три выплаты" могут получить сотрудники

Директор по персоналу КРОС Сергей Муравьёв пояснил, что в декабре "большинство наших сограждан получают сразу три выплаты — зарплату за ноябрь, аванс за декабрь и зарплату за декабрь". В компаниях, где предусмотрена премиальная часть, иногда добавляется и она, поэтому фактических перечислений может быть больше.

Такой сценарий возможен, когда даты выплат совпадают с концом года и работодатель решает провести начисления заранее. Для сотрудника это выглядит как ускоренный график: деньги приходят до праздников, а в январе, соответственно, пауза между выплатами может оказаться длиннее обычного.

Кому досрочные выплаты не гарантированы

При этом досрочное перечисление касается не всех. Если установленная дата выплат приходится на рабочие дни уже после новогодних праздников, ранняя выдача денег не будет обязательной. В таком случае решение остается за работодателем, и компания может придерживаться стандартного графика.

Именно поэтому ситуация различается от организации к организации. Даже при одинаковых правилах по авансу и окончательному расчету конкретные даты в декабре зависят от внутренних регламентов и того, насколько работодатель готов закрывать выплаты до начала января.

