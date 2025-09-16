Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
часы, будильник, кофе
часы, будильник, кофе
© Wikimedia Commons by Sanah Suvarna sanahsuvarna is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:10

Год на то, чтобы просыпаться в 6 утра без будильника: как привычки перепрошили внутренние часы

Отказ от алкоголя и световой режим помогут вставать в 6 утра без будильника

Просыпаться каждый день в 6 утра без будильника — звучит почти как эксперимент из научного журнала. Однако автор блога, Марьяна Арамбольская, делится собственным опытом и утверждает: это вполне реально. По её словам, путь от "совы" до "жаворонка" занял целый год, и именно набор привычек помог ей изменить биоритм.

Первые шаги и трудности

В первые два месяца прогресса практически не было: дневники она бросила, а привычка засиживаться допоздна оставалась. Лишь спустя год удалось выработать устойчивый график — засыпать до полуночи и вставать ровно в 6 утра.

"В какой-то момент я заметила, что просыпаюсь за 5-10 минут до звонка будильника", — рассказывает она.

Маленькие привычки, большие изменения

Ключевым фактором стали повседневные правила:

  • отказ от алкоголя и ужинов позднее 18:00;
  • полумрак в доме после заката — только торшеры, лампы и свечи;
  • жёлтый фильтр на экранах гаджетов и тёмный режим интерфейсов;
  • ранний переход в пижаму и привычка ложиться в постель ещё до сна;
  • автоматическое отключение света в 22:35.

"Даже если я снова включала настольную лампу и листала ленту, в голове уже сидела мысль, что пора спать", — делится блогер.

Технологии против привычек

Важную роль сыграли умные устройства. В спальне установлены пять «умных лампочек», которые включаются последовательно с 5:20 до 5:40. Так создаётся эффект постепенного рассвета.

Марьяна настроила сценарий так, чтобы свет становился ярким, белым и холодным — максимально приближённым к дневному освещению. Это помогает организму мягко перейти в фазу бодрствования.

Альтернативное решение

Другие умные лампы в связке с приложением позволяют плавно повышать яркость и выбирать нужный оттенок света. Дополнительный торшер и настольная лампа усиливают эффект пробуждения.

Будильник на смартфоне Марьяна оставила только для будних дней. Впрочем, в последние месяцы он стал лишь формальностью: организм сам стал просыпаться за несколько минут до сигнала.

Психологический результат

Решающий момент произошёл неожиданно: однажды вечером автор блога переела, а утром отключила и будильник, и сценарий "Доброе утро". Но привычка уже закрепилась — она всё равно проснулась в 6 утра.

"К своему удивлению, продолжаю вставать в одно и то же время, даже без подсказок техники", — отмечает Марьяна.

Сегодня её режим — это полноценный баланс сна и бодрствования. Автор планирует пойти дальше и сдвинуть подъем ещё на час — к 5 утра.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ВОЗ: жёсткие диеты приводят к возврату веса, сбалансированное питание эффективнее сегодня в 15:32

Худеют не те, кто меньше ест: неожиданный секрет долгосрочного результата

Быстрые диеты редко работают надолго. Узнайте, как простые шаги и баланс помогут сбросить вес без жёстких ограничений и вернуть контроль над привычками.

Читать полностью » История спасения: как обычный ремень предотвратил смертельное кровотечение сегодня в 14:37

Не держите это на кухне: простой предмет, который может спасти жизнь при травме

Как правильно действовать при ожогах, переломах и кровотечениях? Эксперты раскрывают алгоритмы первой помощи, которые спасают жизни. Избегайте опасных ошибок!

Читать полностью » Врач Лысенко напомнила, что прививку от гриппа лучше делать в начале сезона сегодня в 14:16

Вакцина от гриппа есть, но времени мало: почему прививаться нужно сейчас

В Москве для вакцинации от гриппа в основном доступны отечественные четырёхкомпонентные вакцины. Врачи объяснили, почему это оптимальный выбор.

Читать полностью » Терапевт Аршинская: мужчины тяжелее переносят простуду из-за тестостерона сегодня в 13:37

Сопли, диван и драма: что скрывается за мемом про умирающего мужчину

Почему мужчины так тяжело переносят простуду? Оказывается, дело не только в шутках — у этого феномена есть реальное научное объяснение.

Читать полностью » Айдархан Якупов: спортивных врачей в России выпускают слишком мало сегодня в 13:12

Медиков мало, а спортсменов всё больше: кто позаботится об их здоровье

В Челябинской области ощущается дефицит спортивных врачей. Айдархан Якупов объяснил, почему обычный терапевт не заменит такого специалиста.

Читать полностью » Дерматолог Мария Полецкая: педикюр с рыбками может стать источником грибковых инфекций сегодня в 12:37

Красота через зубы рыб: за что реально расплачиваются любители экзотического педикюра

Экзотический педикюр с рыбками манит необычным эффектом, но за мягкостью кожи скрываются серьёзные риски. Что важно знать перед процедурой?

Читать полностью » Подростку с эпилепсией стало плохо в самолёте Москва – Петропавловск, медики стабилизировали состояние сегодня в 12:17

Приступ в небе: как мать и врачи помогли девочке до посадки

На рейсе Москва — Петропавловск-Камчатский у подростка произошёл приступ эпилепсии. Как сработали мать и врачи, оказавшиеся на борту?

Читать полностью » Реабилитолог Сергей Агапкин назвал способ снять тошноту с помощью холода сегодня в 11:43

Когда лекарства нет под рукой: холод помогает легче дышать

Доктор Сергей Агапкин назвал простой способ справиться с тошнотой без таблеток. Достаточно воздействовать холодом на определённые зоны лица.

Читать полностью »

Новости
Наука

Учёные: домашние животные стали крупнее диких из-за вмешательства человека в эволюцию
Еда

Диетологи назвали растительные продукты с высоким содержанием омега-3
Технологии

Японские физики экспериментально реализовали запутанное измерение трёхфотонных состояний W
Туризм

Отельеры Москвы и Петербурга пожаловались на сбои при постановке туристов на учёт в МВД
Садоводство

Нертеры сохраняют декоративность до 4 лет при правильном уходе
Спорт и фитнес

Пульс на тренировке: врач спортивной медицины Юрий Сдобников назвал рабочие зоны
Дом

Лайфхак: мыльные шарики с содой и солью заменяют таблетки для бачка
Питомцы

Разговоры с животными помогают людям снизить стресс и тревожность
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet