25 лет у доски — и можно уходить: как педагоги массово пользуются правом на раннюю пенсию
В Ханты-Мансийском автономном округе свыше 10 тысяч педагогов уже воспользовались правом досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Такие данные привели в региональном Социальном фонде.
Кто имеет право на досрочную пенсию
По словам управляющего отделением фонда Ольги Галюк, это право предоставляется преподавателям общеобразовательных учреждений при соблюдении условий:
-
стаж педагогической работы — не менее 25 лет;
-
накопленные пенсионные коэффициенты — от 30 (с 2025 года).
В специальный стаж включаются не только годы работы, но и периоды профессионального обучения.
Новые категории работников
С прошлого года расширен список должностей, которые дают право на досрочную пенсию. Теперь в него входят:
-
тьюторы,
-
инструкторы по физической культуре,
-
советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями.
Ранее эти должности в стаж не засчитывались.
Важные нюансы
На педагогов распространяется поэтапное повышение пенсионного возраста. Сейчас досрочно оформить страховую пенсию можно спустя 5 лет после выработки необходимого стажа.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru