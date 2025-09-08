Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Школьная доска
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:39

25 лет у доски — и можно уходить: как педагоги массово пользуются правом на раннюю пенсию

В Югре свыше 10 тыс. учителей воспользовались правом досрочного выхода на пенсию

В Ханты-Мансийском автономном округе свыше 10 тысяч педагогов уже воспользовались правом досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Такие данные привели в региональном Социальном фонде.

Кто имеет право на досрочную пенсию

По словам управляющего отделением фонда Ольги Галюк, это право предоставляется преподавателям общеобразовательных учреждений при соблюдении условий:

  • стаж педагогической работы — не менее 25 лет;

  • накопленные пенсионные коэффициенты — от 30 (с 2025 года).

В специальный стаж включаются не только годы работы, но и периоды профессионального обучения.

Новые категории работников

С прошлого года расширен список должностей, которые дают право на досрочную пенсию. Теперь в него входят:

  • тьюторы,

  • инструкторы по физической культуре,

  • советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями.

Ранее эти должности в стаж не засчитывались.

Важные нюансы

На педагогов распространяется поэтапное повышение пенсионного возраста. Сейчас досрочно оформить страховую пенсию можно спустя 5 лет после выработки необходимого стажа.

