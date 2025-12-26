Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 12:29

Пенсионерам готовят приятный сюрприз перед Новым годом: выплаты за январь переведут досрочно и выше обычного

Январские пенсии зачислят на карты до 30 декабря с индексацией 7,6%

В конце декабря часть российских пенсионеров получит деньги раньше привычного графика — и сразу в повышенном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Социального фонда России.

Кому перечислят январскую пенсию до 30 декабря

Социальный фонд уточняет: досрочная выплата касается тех пенсионеров, кто обычно получает пенсию с 1 по 11 число месяца и при этом получает её на банковскую карту. В этом случае средства за январь будут зачислены до 30 декабря, а сумма будет пересчитана с учётом повышения, которое вступает в силу в следующем месяце.

В Соцфонде подчеркнули, что речь идёт именно о страховых пенсиях за январь, которые будут перечислены досрочно и уже в новом размере.

"Досрочные страховые пенсии за январь придут в новом, проиндексированном размере. В следующем месяце они, напомним, увеличиваются на 7,6% — выше уровня инфляции", — сказали в Соцфонде.

Индексация охватит все виды пенсий и доплаты

Досрочная выплата распространяется не только на страховые пенсии. По данным Социального фонда, заранее будут перечислены все категории пенсионных выплат, включая социальные, накопительные, а также пенсии по старости и по инвалидности. Кроме того, в преждевременный график попадут и дополнительные выплаты, которые идут через Соцфонд.

В ведомстве отдельно указали, что пенсионерам не потребуется предпринимать никаких действий, чтобы получить деньги до 30 декабря. Перечисление будет выполнено автоматически, по тем же реквизитам и тем же правилам, которые действуют в обычные месяцы. Это означает, что для получателей изменится только дата поступления средств, но не порядок оформления.

Получателям через почту выплаты принесут по привычному графику

Пенсионеров, которые получают выплаты через Почту России, досрочная схема не затронет. Их средства будут доставлены в привычные сроки, и доставка начнётся с 3 января. В Соцфонде уточнили, что получить пенсию в кассах почтовых отделений можно будет до 25 января.

