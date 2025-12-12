Пенсии сдвигают календарь: кто получит январские деньги до Нового года

Выплаты пенсионерам в начале 2026 года будут скорректированы по срокам, и часть получателей увидит деньги раньше привычного графика. Об этом сообщает ТАСС, приводя разъяснения министра труда и социальной защиты Антона Котякова о порядке перечисления январских пенсий.

Речь идёт о гражданах, которые получают пенсии через банки на пластиковые карты и у которых выплаты обычно приходятся на первую половину месяца. Для этой категории январская пенсия будет перечислена досрочно — ещё в конце декабря. Министр подчеркнул, что таких получателей большинство, поэтому решение затронет значительную часть пенсионеров.

"Речь идет о тех, кто получает пенсию через банки на свои пластиковые карты. Это значительная часть получателей. Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул", — заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Таким образом, выплаты будут проведены до начала длительных праздничных выходных. При этом изменения коснутся не всех пенсионеров. Граждане, получающие выплаты через отделения "Почты России", будут получать пенсии в январе по стандартному графику. Для них порядок доставки и выдачи средств не меняется, а даты выплат сохраняются в соответствии с установленным расписанием.

В Минтруде уточнили, что такой подход позволяет учитывать особенности разных каналов доставки пенсий. Банковские переводы легче перенести на более ранний срок, тогда как почтовая система продолжает работать по утверждённому календарю, адаптированному к праздничному периоду.