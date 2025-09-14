Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Morten Skovgaard is licensed under CC BY 2.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:15

Тремор, скованность, потеря запаха: что скрывается за этими симптомами — болезнь Паркинсона

Невролог Анна Демьяновская рассказала, как распознать первые признаки болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона развивается постепенно и вначале проявляется достаточно мягко, из-за чего её первые признаки часто остаются без внимания. Врач-невролог Анна Демьяновская, комментируя заболевание, от которого страдает музыкант Оззи Осборн, пояснила, что ранние проявления можно легко спутать с последствиями усталости или стрессом.

Первые симптомы

"Обычно заболевание начинается с тремора в одной конечности, причём это тремор в состоянии покоя. Такой тремор может быть похож на "счёт монет" пальцами", — пояснила Демьяновская.

К этому постепенно добавляются скованность мышц и замедленность движений. Одним из характерных ранних признаков также считается снижение обоняния — оно может возникнуть за годы до появления других симптомов. У многих пациентов наблюдаются проблемы со сном и пищеварением, что усложняет раннюю диагностику.

Развитие заболевания

По мере прогрессирования болезни симптомы усиливаются. Тремор становится более выраженным, движения ещё больше замедляются, появляются трудности с координацией и речью. В тяжёлых случаях к этому присоединяются мышечные боли и контрактуры, ограничивающие подвижность.

Болезнь значительно влияет на повседневную активность: становится сложнее выполнять привычные действия, снижается самостоятельность, возрастает зависимость от помощи близких.

Возможности лечения

Несмотря на серьёзность диагноза, болезнь Паркинсона поддаётся коррекции.

"Важно помнить, что болезнь Паркинсона поддаётся лечению. Современные препараты при правильном подборе позволяют значительно улучшить качество жизни и замедлить прогрессирование заболевания", — подчеркнула Демьяновская.

Современные методы включают не только медикаментозную терапию, но и физиотерапию, лечебную физкультуру и психологическую поддержку. Такой комплексный подход помогает пациентам дольше сохранять активность и независимость.

Роль семьи и окружения

Специалист отметила, что важнейшим фактором в жизни пациентов остаётся участие близких. Поддержка семьи, помощь в выполнении повседневных дел и внимание к эмоциональному состоянию больного существенно повышают эффективность лечения и позволяют замедлить прогресс болезни.

Три интересных факта

  1. Болезнь Паркинсона чаще всего проявляется после 60 лет, но около 10% случаев диагностируются у людей младше 50 лет.
  2. У актёра Майкла Дж. Фокса болезнь выявили в возрасте 29 лет, после чего он стал одним из самых известных борцов за права пациентов.
  3. Одним из методов лечения в тяжёлых случаях является глубокая стимуляция мозга — имплантация электродов, которые помогают контролировать движения.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

