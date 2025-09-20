Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женские руки
Женские руки
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:40

Макияж против болезни: как женщина с Паркинсоном покорила сеть

Женщина из Техаса с ранней болезнью Паркинсона стала вдохновением благодаря видео с макияжем

Женщина из Техаса доказала, что сила духа и чувство юмора способны изменить восприятие болезни. Река Яниссе, мама троих детей и сотрудница крупного банка, столкнулась с диагнозом, который перевернул её жизнь. Болезнь Паркинсона с ранним началом стала не только испытанием, но и поводом говорить открыто о том, что обычно скрывают.

Её видео, где она делает макияж, несмотря на тремор, стало вирусным. Тысячи людей увидели, что привычные утренние ритуалы могут быть одновременно источником трудностей и поддержки. История Яниссе — пример того, как можно оставаться собой, находить радость и вдохновение даже там, где кажется невозможным.

Новая жизнь после диагноза

В апреле 2022 года врачи поставили Яниссе диагноз "болезнь Паркинсона с ранним началом" (YOPD). Спустя полтора года она решилась рассказать об этом публике и запустила аккаунт в соцсети, где делится своим опытом. Поддержка близких и позитивная реакция подписчиков стали для неё мощным источником сил.

"Если бы я могла поделиться своей историей и помочь кому-то получить лечение БП раньше или почувствовать себя замеченной, то я была готова пойти на этот риск", — сказала Яниссе.

Сравнение: болезнь Паркинсона у взрослых и YOPD

Характеристика

Типичная форма (50+)

YOPD (до 50 лет)

Возраст начала

После 50 лет

До 50 лет

Симптомы

Тремор, скованность, медлительность

Те же, но проявляются раньше

Лечение

Лекарственная терапия

Медикаменты + адаптация образа жизни

Распространённость

Большинство случаев

Около 4% всех пациентов

Социальные вызовы

Пенсионный возраст, уход

Семья, работа, дети

Советы шаг за шагом

  1. Начинайте утро с движения: лёгкая зарядка помогает снизить тремор.
  2. Делайте макияж при хорошем освещении и сидя за столом — так меньше нагрузка.
  3. Используйте косметику с удобными аппликаторами: тушь с ограничителем, помады-карандаши, кремовые тени.
  4. Планируйте больше времени на утренний ритуал, чтобы избежать спешки.
  5. Делитесь результатом с другими — сообщество придаёт уверенность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование симптомов → Усиление тремора и стресс → Раннее обращение к неврологу, подбор терапии.
  • Отказ от физических нагрузок → Потеря силы и координации → Гибридные тренировки, йога, плавание.
  • Попытка скрывать болезнь → Социальная изоляция → Создание аккаунта, поиск поддержки в онлайн-сообществах.

А что если…

…бы Яниссе не решилась рассказать о болезни? Вероятно, её история осталась бы личной, а тысячи людей не узнали бы, что они не одиноки. Открытость в таких случаях формирует сообщество и помогает разрушить стигму.

Плюсы и минусы рутинного макияжа при треморе

Плюсы

Минусы

Поддержка психического здоровья

Требует больше времени

Чувство нормальности и уверенности

Риск ошибок (смазанные линии)

Возможность делиться опытом

Дополнительный стресс при спешке

Творческая реализация

Зависимость от состояния в конкретный день

FAQ

Как выбрать косметику при треморе?
Лучше брать средства с широкими аппликаторами, мягкие текстуры и фиксирующие продукты.

Сколько стоит адаптированная косметика?
Цены зависят от бренда: от бюджетных марок в аптеках до профессиональных решений.

Что лучше: макияж или уход без макияжа?
Это выбор индивидуальный. Для кого-то макияж — источник силы, для других важнее уход и удобство.

Мифы и правда

  • Миф: болезнь Паркинсона бывает только у пожилых.
    Правда: YOPD встречается у людей младше 50 лет.
  • Миф: макияж при треморе невозможен.
    Правда: адаптация и практика позволяют справляться.
  • Миф: физические нагрузки опасны.
    Правда: регулярные тренировки помогают замедлить развитие симптомов.

Три факта

  1. Болезнь Паркинсона впервые описал Джеймс Паркинсон в 1817 году.
  2. В США с ней живёт около 1 млн человек.
  3. Женщины чаще делятся своим опытом в соцсетях, что помогает формировать позитивный образ борьбы с болезнью.

Исторический контекст

  • 1817 год — первая публикация о болезни Паркинсона.
  • 1960-е — внедрение леводопы как основного препарата.
  • 2000-е — развитие хирургических методов и стимуляторов мозга.
  • Сегодня — акцент на образе жизни, поддержке и психологическом здоровье.

История Реке Яниссе показывает: сила не только в лекарствах, но и в желании жить полноценной жизнью, делиться опытом и вдохновлять других. Её пример помогает разрушить стереотипы и напоминает, что даже маленькие ежедневные ритуалы могут стать источником внутренней опоры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Простая соль эффективнее леденцов: полоскания уменьшают воспаление и отёк сегодня в 21:09

Полоскание за копейки: средство, которое работает лучше дорогих спреев

Мучает боль в горле? Врач рассказал, как быстро и эффективно избавиться от неё, используя простые и доступные средства. Узнайте о лучших методах лечения и распространенных ошибках!

Читать полностью » Семена чиа признаны одним из главных источников омега-3 сегодня в 15:41

Никогда не ешьте сухие семена чиа — последствия могут быть опасными

Вода с семенами чиа обещает лёгкость и стройность, но вокруг неё немало мифов. Разбираемся, где настоящая польза, а где маркетинговый приём.

Читать полностью » Квадратные мысы вернулись из 90-х и стали универсальны для любого стиля сегодня в 15:14

Сапоги, пережившие эпохи: почему квадратный нос снова актуален

Квадратный мыс триумфально возвращается в моду! Узнайте, почему эта форма стала такой популярной, как выбрать идеальную пару и с чем ее носить в осеннем сезоне 2024.

Читать полностью » Онколог назвала пять тревожных симптомов родинок, которые могут указывать на риск развития меланомы кожи сегодня в 14:14

Метка судьбы оборачивается ловушкой: родинка может превратиться в смертельный сигнал организма

Родинки могут быть безобидными, но некоторые несут риск меланомы. Рассказываем, как вовремя распознать опасные признаки и защитить себя.

Читать полностью » Асият Абдуллаева: антисептики не заменяют мыло и могут ускорять развитие резистентных форм бактерий сегодня в 13:14

Антисептики рождают монстров: бактерии становятся устойчивыми и перестают реагировать на защиту

Антисептики не так безобидны, как кажется. Рассказываем, почему их нельзя использовать слишком часто и чем лучше заменить.

Читать полностью » Исследование JAMA Oncology: бактерии и грибки в слюне повышают риск развития рака поджелудочной железы сегодня в 12:14

Чистишь зубы ради улыбки, а спасаешь поджелудочную: микробы рта решают судьбу здоровья

Учёные выяснили, что микробы во рту могут влиять на развитие рака поджелудочной железы. Какие бактерии опасны, а какие защищают?

Читать полностью » Какие симптомы указывают на скрытую гипертонию: головные боли, отёки, бессонница и учащённое сердцебиение сегодня в 11:14

Давление любит маскировку: скрытая гипертония прячется под видом усталости и бессонницы

Скрытая гипертония коварна: её симптомы маскируются под усталость. Узнайте 10 признаков болезни, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Полезные пироги: гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала лучшие виды муки и начинок для здоровья сегодня в 10:05

Пирог вместо таблеток: эксперт раскрыла, какая мука укрепляет здоровье кишечника

Эксперт по питанию раскрыла секреты полезных пирогов: как цельная мука и овощные начинки превращают выпечку в источник клетчатки. Топ-3 ошибок в тесте и альтернатива сахару.

Читать полностью »

Новости
Наука

Археологи нашли останки жертв землетрясения IV века в римской Гераклее Синтике
Технологии

В Китае выявили проблему с прочностью iPhone 17 Pro и Air — корпуса покрываются царапинами
Спорт и фитнес

Журналист рассказал, как месяц ежедневных отжиманий от стены помог улучшить осанку и здоровье
Дом

Сода, кола и зубная паста эффективно очищают кастрюли от нагара и жира
Авто и мото

Эксперты объяснили распространённые приёмы недолива топлива на АЗС
Туризм

Из Ростова-на-Дону в Крым отправились пробные пассажирские поезда через новые территории — Хуснуллин
Еда

Диетолог Винчи Цуй назвала продукты с высоким содержанием цинка для иммунитета
Питомцы

Музыка снижает тревожность у собак и помогает им успокоиться
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet