Смелые мигранты из Африки: как они изменили облик англосаксонского общества
Как далеко простирались связи раннесредневековой Британии? Новые исследования ДНК показали, что в VII веке на территории Англии жили люди с предками из Западной Африки. Это первое генетическое подтверждение контактов между Британией и Африкой к югу от Сахары в период раннего Средневековья. Открытие переворачивает представления о демографическом составе англосаксонского общества.
Что обнаружили учёные?
Исследователи из нескольких британских университетов проанализировали останки с двух кладбищ VII века:
- Апдаун (Кент) — рядом с королевским центром Финглшема.
- Уорт-Матраверс (Дорсет) — на периферии англосаксонского влияния.
Генетический анализ выявил у двух человек признаки западоафриканского происхождения, связанного с народами йоруба, менде, манденка и эсан.
Профессор Дункан Сэйер (Университет Ланкашира) заявил, что кент всегда был проводником континентального влияния. Но теперь мы видим, что связи простирались гораздо дальше — вплоть до Африки.
Кем были эти люди?
- Оба индивида имели смешанное происхождение — один из их предков (вероятно, прародитель) был выходцем из Западной Африки.
- Они были полноценными членами общины — похоронены по местным традициям, без признаков дискриминации.
В Апдауне найдены артефакты из Франкской Галлии и Византии, что указывает на международные связи.
Почему это важно?
- Опровергает стереотипы — англосаксонская Англия была не изолирована, а частью глобальной сети.
- Доказывает миграцию людей, а не только товаров — это не просто торговые связи, а реальное перемещение населения.
- Меняет историю Европы — связи с Африкой существовали задолго до эпохи Великих географических открытий.
Открытие открывает новые горизонты для исследований:
- какие ещё миграционные маршруты существовали в раннем Средневековье
- как африканские гены повлияли на генетику европейцев
- какие ещё тайны скрывают древние захоронения
Одно ясно уже сейчас: средневековый мир был гораздо более связанным, чем мы думали.
