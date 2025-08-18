Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:46

Смелые мигранты из Африки: как они изменили облик англосаксонского общества

Учёные обнаружили африканские корни у жителей средневековой Англии по данным ДНК-анализа

Как далеко простирались связи раннесредневековой Британии? Новые исследования ДНК показали, что в VII веке на территории Англии жили люди с предками из Западной Африки. Это первое генетическое подтверждение контактов между Британией и Африкой к югу от Сахары в период раннего Средневековья. Открытие переворачивает представления о демографическом составе англосаксонского общества.

Что обнаружили учёные?

Исследователи из нескольких британских университетов проанализировали останки с двух кладбищ VII века:

  • Апдаун (Кент) — рядом с королевским центром Финглшема.
  • Уорт-Матраверс (Дорсет) — на периферии англосаксонского влияния.

Генетический анализ выявил у двух человек признаки западоафриканского происхождения, связанного с народами йоруба, менде, манденка и эсан.

Профессор Дункан Сэйер (Университет Ланкашира) заявил, что кент всегда был проводником континентального влияния. Но теперь мы видим, что связи простирались гораздо дальше — вплоть до Африки.

Кем были эти люди?

  • Оба индивида имели смешанное происхождение — один из их предков (вероятно, прародитель) был выходцем из Западной Африки.
  • Они были полноценными членами общины — похоронены по местным традициям, без признаков дискриминации.

В Апдауне найдены артефакты из Франкской Галлии и Византии, что указывает на международные связи.

Почему это важно?

  • Опровергает стереотипы — англосаксонская Англия была не изолирована, а частью глобальной сети.
  • Доказывает миграцию людей, а не только товаров — это не просто торговые связи, а реальное перемещение населения.
  • Меняет историю Европы — связи с Африкой существовали задолго до эпохи Великих географических открытий.

Открытие открывает новые горизонты для исследований:

  • какие ещё миграционные маршруты существовали в раннем Средневековье
  • как африканские гены повлияли на генетику европейцев
  • какие ещё тайны скрывают древние захоронения

Одно ясно уже сейчас: средневековый мир был гораздо более связанным, чем мы думали.

