Секрет избранных: почему знания о 36-тысячелетней охоте меняют взгляд на заселение Европы

Представьте: 36 тысяч лет назад, в сердце Испании, люди современного типа не просто выживали — они процветали, охотясь на диких животных в условиях, которые считались почти непригодными для жизни. Недавние находки в скальном навесе Абриго-де-ла-Малиа заставляют пересмотреть всё, что мы знали о ранних поселениях в Европе. Что, если прибрежные зоны — не единственное место, где развивалась человеческая культура? Давайте разберёмся в этом удивительном открытии шаг за шагом.

Исторический контекст: Миф о пустынных внутренних районах

На протяжении десятилетий учёные полагали, что после исчезновения неандертальцев Пиренейское плато оставалось почти безлюдным. Считалось, что люди вернулись сюда только после последнего ледникового максимума, около 20 тысяч лет назад. Вся археология сосредоточилась на побережьях — там, где нашли большинство артефактов верхнего палеолита. Но новые данные из Тамахона в провинции Гвадалахара разрушают этот миф, показывая, что анатомически современные люди заселили центральную Иберию гораздо раньше.

Исследователи из Национального центра исследований развития человека (CENIEH) под руководством Эдгара Тельеса опубликовали результаты в журнале Quaternary Science Advances. Они изучили останки животных из скального навеса Абриго-де-ла-Малиа. Оказалось, что люди жили здесь с ориньякского по граветтский период — между 36 200 и 26 260 годами до нашей эры. Это место было временным охотничьим лагерем, а не постоянным поселением, что говорит о высокой мобильности групп.

Стратегии охоты: Глубокие знания и адаптация

Анализ останков раскрывает сложные охотничьи методы. Люди охотились на средних и крупных копытных: оленей, диких лошадей, бизонов и серн. Они использовали разные среды — леса, горы, луга — и выбирали зрелых особей для охоты. Следы порезов на костях показывают систематическую разделку туш, а отсутствие следов хищников — доминирование людей на территории.

Олени : Выборочная охота на взрослых особей.

Лошади и бизоны : Групповые стратегии для крупной добычи.

Серны: Комфорт в горной местности, подчёркивающий адаптивность.

Эти практики длились не менее 10 тысяч лет, несмотря на климатические колебания в период MIS-3. Люди предсказывали поведение животных, планировали сезоны охоты и выбирали стратегические лагеря.

Опровержение старых представлений

Открытие ставит под сомнение идею о "демографическом вакууме" во внутренних районах. Ранее считалось, что после неандертальцев регион был пустым до позднеледниковья. Но Абриго-де-ла-Малиа доказывает обратное: люди успешно адаптировались, используя разнообразные ресурсы. Это согласуется с европейскими тенденциями и показывает, что пробелы в данных — скорее результат предвзятости исследований, чем реальной нехватки населения.

10-тысячелетний период заселения демонстрирует устойчивые традиции. Технологии орудий и методы разделки оставались единообразными, несмотря на изменения климата. Это свидетельствует о передаче знаний из поколения в поколение и гибких стратегиях выживания. Люди не просто реагировали на среду — они её осваивали.

Вклад в науку и будущие открытия

Результаты добавляют доказательств, что популяции верхнего палеолита были более приспособлены, чем думали. Как отмечает Эдгар Тельес, это открытие ставит под сомнение идею о демографическом вакууме во внутренних районах полуострова и заставляет нас переосмыслить мобильность, особенности обитания и адаптации первых Homo sapiens в регионе. Дальнейшие раскопки в пещерной системе Тамахона обещают новые находки.