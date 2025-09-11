Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:41

Жизнь после ледникового периода: в пещере нашли следы древней цивилизации

Тайны испанской пещеры: артефакты раскрывают жизнь первых людей в Европе 36 000 лет назад

Археологические исследования в пещере Абриго-де-ла-Малия (Центральная Испания) стали важным шагом в понимании расселения первых современных людей в Европе. Найденные артефакты и кости животных доказывают: люди обитали здесь уже 36 тысяч лет назад, то есть практически сразу после исчезновения неандертальцев.

Новые данные о заселении плато

Ранее считалось, что после ухода неандертальцев эта часть Пиренейского плато оставалась пустой вплоть до окончания ледникового максимума. Однако свежие открытия показали обратное: уже в ориньякский и граветтский периоды люди активно осваивали эти территории.

Находки позволяют утверждать, что древние сообщества не только выживали, но и поддерживали устойчивую культуру. Несмотря на суровый климат, археологические слои демонстрируют преемственность традиций и умение адаптироваться к сложным условиям.

Сложные охотничьи стратегии

Ключевое свидетельство активности — кости диких животных с характерными следами разделки. Анализ показал, что охотники добывали оленей, лошадей, бизонов и серн.

Для этого они применяли целый набор тактик: учитывали миграции стад, особенности местности и сезонные изменения. Такие знания указывают на высокий уровень наблюдательности и способность к планированию.

Пещера служила временным лагерем, что говорит о мобильности групп. Они могли перемещаться вслед за добычей, создавая гибкую систему существования.

Организация быта

Помимо охоты, археологические материалы свидетельствуют о том, что люди умели хранить и перерабатывать мясо, использовать огонь и поддерживать социальные связи внутри группы. Всё это помогало выживать даже в условиях сильных холодов ледникового периода.

Перспективы дальнейших исследований

Учёные планируют продолжить раскопки в районе Тамахон. Цель — выявить новые стоянки и получить больше данных о том, как древние люди адаптировались к переменчивому климату верхнего палеолита.

Ожидается, что будущие находки помогут восстановить картину миграций и культурных связей между различными группами, населявшими Европу десятки тысяч лет назад.

Три интересных факта

  1. Ориньякская культура считается одной из первых в Европе, где появилось искусство: наскальные рисунки и фигурки из кости.
  2. В граветтский период люди уже использовали специализированные охотничьи орудия, включая метательные копья и гарпуны.
  3. Испанское плато было важным коридором миграций: через него древние люди распространялись к побережью Средиземного моря и далее вглубь континента.

