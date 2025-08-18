Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Раскопки череп коровы
Раскопки череп коровы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:11

Миллионы лет назад предки человека сделали то, чего не ожидал никто — доказательства нашли в Кении

Археологи: древние люди переносили камни за 10 км уже 3 млн лет назад

Новое археологическое открытие в Кении изменило представления учёных о том, когда у древних предков человека появилась способность к долгосрочному планированию. Исследователи выяснили, что они переносили камни на десятки километров — и начали делать это почти на 600 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

Орудия возрастом в миллионы лет

Группа учёных проанализировала более 400 каменных орудий, найденных на стоянке Ньяянга. Их возраст — от 3 до 2,6 миллионов лет. Инструменты относятся к так называемой олдованской культуре, где камень откалывался от другого камня, превращаясь в простейшее орудие.

Необычным оказалось то, что многие камни были принесены из мест, расположенных почти в 10 километрах от стоянки. Это открытие указывает на то, что уже тогда древние гоминины понимали, какие материалы им нужны, и умели заранее просчитывать свои действия.

Сравнение с животными и прошлые открытия

Ранее наблюдения за шимпанзе показывали, что они способны переносить гранитные камни для раскалывания орехов максимум на два километра — и то малыми отрезками. Но находки в Ньяянге свидетельствуют о куда большем уровне организации и планирования.

"Люди часто сосредотачиваются на самих орудиях, но настоящим нововведением олдувайской культуры, возможно, стала транспортировка ресурсов из одного места в другое", — отметил палеоантрополог Рик Поттс, соавтор исследования и сотрудник Национального музея естественной истории в Вашингтоне.

Кто именно делал эти орудия?

Самый интригующий вопрос пока остаётся без ответа: какой именно вид гомининов изготавливал найденные каменные комплексы. Орудия обнаружили рядом с окаменелостями, относящимися к роду Paranthropus, что позволяет предположить, что техника нуклеусов и отщепов могла быть не только прерогативой Homo.

"Пока вы не найдёте окаменелость гоминина, действительно держащую в руках орудие труда, вы не сможете точно сказать, какой вид изготавливал те или иные комплексы каменных орудий", — пояснила антрополог Эмма Файнстоун из Музея естественной истории Кливленда.

Значение открытия

Орудия из Ньяянги оказались на 600 тысяч лет старше предыдущих свидетельств переноса камня на большие расстояния. Это говорит о том, что ещё до появления Homo erectus у древних предков формировалась способность к абстрактному мышлению и картированию окружающего мира.

Учёные считают, что понимание этих процессов позволяет лучше объяснить, как возникла прочная связь человека и технологий. Ведь именно умение заранее планировать действия и использовать инструменты стало ключом к выживанию.

"Люди всегда полагались на инструменты для решения адаптивных задач", — подчеркнула Файнстоун.

Исследователи уверены, что это открытие помогает по-новому взглянуть на то, как зародилась человеческая изобретательность.

