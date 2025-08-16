Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Археолог в пустыне Синьцзяна
Археолог в пустыне Синьцзяна
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:18

Древние тайны на грани исчезновения: как находки на Сулавеси могут быть утеряны

Археологические исследования на Сулавеси: новые данные о древних людях и их орудиях

Архаичные люди заселили остров Сулавеси гораздо раньше, чем считалось. Археологи обнаружили семь каменных орудий, созданных гомининами более миллиона лет назад.

Загадки Уоллесии

Уоллесия — группа островов, отделённых глубокими проливами от континентальных шельфов Юго-Восточной Азии, Папуа — Новой Гвинеи и Австралии. В плейстоцене здесь находились древние материки Сундаланд и Сахул. Несмотря на водные преграды, люди проникли сюда ещё в глубокой древности.

Например, на острове Флорес были найдены останки Homo floresiensis — "хоббитов", живших там как минимум 700 тысяч лет назад. Их малый рост свидетельствует о длительной изоляции. Однако на Сулавеси до сих пор не находили столь древних следов человека.

Новые находки

Группа учёных из Австралии и Индонезии под руководством Адама Брумма (Университет Гриффита) провела раскопки в местечке Калио. В плейстоценовых отложениях они обнаружили семь каменных артефактов из кремнезёма.

"Похоже, эти орудия были изготовлены за пределами местонахождения, а затем принесены сюда для использования", — отмечают исследователи.

Как определяли возраст?

Для датировки использовали несколько методов:

  • палеомагнитный анализ показал, что орудия созданы в период обратной полярности Земли (последний раз такое было около 773 тыс. лет назад).
  • урановые серии и электронный парамагнитный резонанс помогли датировать челюсть ископаемой свиньи Celebochoerus — её возраст составил около 1,26 млн лет.

Это значит, что орудия относятся к периоду 1,04-1,48 млн лет назад. Один из артефактов лежал ниже свиной челюсти, что может указывать на ещё более древнее происхождение.

Сулавеси был заселён почти одновременно с Флоресом. Но кто именно жил на острове — пока загадка.

